Theriva Biologics anuncia la presentación de los datos del ensayo clínico de fase 1b/2a de SYN-004 (ribaxamasa) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas

ROCKVILLE, Maryland, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva Biologics (NYSE American: TOVX), («Theriva» o la «Empresa»), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy la presentación de los datos ciegos de seguridad y farmacocinética (FC) previamente divulgados del ensayo clínico en curso de fase 1b/2a aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de SYN-004 (ribaxamasa) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH) para la prevención de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda). Estos datos se expondrán en una sesión de presentación oral del póster electrónico (ePoster Flash Session) que tendrá lugar en el Congreso de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID Global), en Viena, Austria, del 11 al 15 de abril de 2025.

A continuación, encontrará información detallada sobre el ePoster número E0145.

Autor ponente: Dr. Erik R. Dubberke, profesor de Medicina, director clínico de Enfermedades Infecciosas del Trasplante, Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis

Título: Seguridad y tolerabilidad de SYN-004 en receptores de trasplante alogénico de células hematopoyéticas (TCH) tratados con meropenem (MER) o piperacilina/tazobactam (P/T)

Sesión: Infecciones en huéspedes hemato-oncológicos: de las bacterianas a las víricas (ePoster Flash Session)

Fecha y hora: sábado, 12 de abril a las 13:30 CEST

Lugar de celebración: Arena 1 del Centro de Exposiciones y Conferencias Messe Wien, Viena, Austria.



Acerca del ensayo clínico de fase 1b/2a

El ensayo clínico de fase 1b/2a en curso, aleatorizado, con enmascaramiento doble y controlado con placebo, se está llevando a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. El ensayo se ha diseñado para evaluar la seguridad de uso, tolerabilidad y absorción potencial de SYN-004 oral (150 mg cuatro veces al día durante un máximo de 28 días) en la circulación sistémica de receptores de TCH alogénicos que reciben un antibiótico intravenoso para tratar la fiebre. Para reducir el riesgo, a la cohorte 1 del estudio se le administró meropenem como antibiótico asignado al estudio. El meropenem es un antibiótico de la familia de los carbapenémicos que SYN-004 no metaboliza. A los pacientes de la cohorte 2 se les administró piperacilina/tazobactam como antibiótico asignado al estudio, y a los pacientes de la cohorte 3 se les administrará cefepime. Tanto la piperacilina como cefepime pueden ser metabolizados por SYN-004. El ensayo también se ha diseñado para evaluar los posibles efectos protectores de SYN-004 en el microbioma intestinal, así como para generar información preliminar sobre los posibles beneficios terapéuticos y los resultados de SYN-004 en los pacientes receptores de TCH alogénicos. Está previsto que participen un máximo de 36 personas en el ensayo, con tres cohortes secuenciales, en cada una de las cuales se evaluará un antibiótico betalactámico intravenoso diferente asignado al estudio. Un Comité de supervisión de datos y seguridad independiente revisará los datos de seguridad de uso y farmacocinéticos de cada cohorte y hará una recomendación sobre si se debe pasar al siguiente antibiótico betalactámico intravenoso. Puede obtener más información sobre el estudio aquí (NCT04692181).

Acerca de SYN-004 (ribaxamasa)

SYN-004 (ribaxamasa) es un tratamiento profiláctico oral diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos dentro del tracto gastrointestinal y mantener el equilibrio natural del microbioma intestinal para la prevención de la infección por Clostridioides difficile (CDI), el crecimiento excesivo de organismos patógenos, la aparición de resistencia a los antimicrobianos (RAM) y la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH). Los receptores de TCH alogénicos suelen recibir ciclos largos de antibióticos betalactámicos intravenosos para tratar la infección tras la terapia de acondicionamiento. El daño al microbioma intestinal mediado por los antibióticos en los receptores de TCH alogénicos puede dar lugar a resultados adversos, como infección por Clostridioides difficile (ICD), colonización por ERV o bacteriemia y EICH aguda potencialmente mortales. Un ensayo clínico de fase 2b que se llevó a cabo con anterioridad, controlado con placebo en 412 pacientes, demostró que SYN-004 protegía el microbioma intestinal de la disbiosis por antibióticos. Los pacientes que recibieron SYN-004 también mostraron un mantenimiento y una recuperación significativamente mejores del microbioma intestinal, así como una menor incidencia de nuevas colonizaciones por microorganismos oportunistas y potencialmente patógenos, como el ERV.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. Theriva Biologics, S.L., filial de la Empresa, ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos en fase clínica de la Empresa son: (1) VCN-01 (zabilugene almadenorepvec), un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones GMPc y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

