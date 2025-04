BleeqUp lance une campagne de financement participatif pour ses lunettes-caméra sportives alimentées par l’IA primées Ranger

SHENZHEN, Chine, 11 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le lancement réussi de ses lunettes-caméra sportives alimentées par l’IA Ranger au MWC, couronné par onze prestigieuses récompenses « Best of MWC », BleeqUp annonce l’ouverture des précommandes via une campagne Kickstarter, avec des offres de lancement très avantageuses. Pour séduire les amateurs de sports en plein air — cyclistes, coureurs et aventuriers — BleeqUp a également réduit le prix de vente conseillé définitif à 449 $.

Star du MWC

Si vous avez manqué l’actualité du MWC, BleeqUp a récemment présenté ses lunettes-caméra sportives alimentées par l’IA Ranger, qui combinent les fonctionnalités d’une caméra d’action grand angle, d’un talkie-walkie, d’un casque à quatre haut-parleurs et de lunettes de soleil UV400, dans un seul appareil. Grâce à la détection des moments forts par l’IA pour l’édition automatique des vidéos, le partage de vos aventures avec votre famille, vos amis ou sur les réseaux sociaux ne nécessite qu’une simple pression et quelques secondes, plutôt que des heures d’édition vidéo fastidieuse. Ces promesses, propulsées par la puce Qualcomm Snapdragon® W5, ont permis aux lunettes BleeqUp Ranger de se démarquer lors du MWC 2025.

Les lunettes BleeqUp Ranger offrent jusqu’à cinq heures d’enregistrement vidéo stabilisé électroniquement grâce à leur batterie avec feu arrière intégré, et jusqu’à 48 heures d’écoute audio haute qualité grâce à leurs haut-parleurs MEMS avancés. Les commandes tactiles intégrées, la télécommande et le talkie-walkie vous permettent de rester connecté sur les sentiers – sans pour autant perdre votre sensation de liberté. Leur monture TR90 ultralégère allie confort et durabilité, avec une plaquette nasale ajustable et une compatibilité avec des verres correcteurs.

Grâce à leur concept unique et à leur technologie de pointe, les BleeqUp Ranger ont remporté onze distinctions différentes « Best of MWC » attribuées par des médias de confiance comme PCMag et Android Authority, en plus d’une couverture médiatique abondante saluant leurs caractéristiques et avantages exclusifs.

Lancement sur Kickstarter

BleeqUp ouvre aujourd’hui, en ce 10 avril, les précommandes pour les lunettes-caméra sportives alimentées par l’IA Ranger via Kickstarter, pour une campagne qui durera 45 jours. Les personnes ayant versé un acompte de 9,90 $ avant le lancement auront accès aux Ranger à un tarif préférentiel de 299 $. Les contributeurs précommandant pendant la campagne pourront bénéficier de réductions limitées comme le tarif « super early bird » de 329 $.

Les précommandes des lunettes Ranger sont disponibles en deux coloris : noir et blanc. Plusieurs accessoires sont également disponibles en précommande dans le cadre de la campagne : la batterie fixable au casque est proposée à un tarif de lancement de 49 $, et la télécommande Bluetooth à 39 $. Trois types de verres sont aussi proposés en précommande : des verres UV400, des verres photochromiques et des verres de haute qualité Zeiss.

Les précommandes Kickstarter pour les Ranger seront expédiées à partir de juin. Le prix de vente conseillé définitif des lunettes Ranger a été réduit à 449 $, pour un rapport qualité-prix encore plus avantageux.

Du 10 au 13 avril, BleeqUp présentera les lunettes Ranger lors de l’événement Sea Otter Classic à Monterey, en Californie. Les visiteurs pourront tester le produit directement sur place.

Pour obtenir des images et de plus amples informations, veuillez consulter le dossier de presse.

À propos de BleeqUp

Rompez avec la tradition ! Marque spécialisée dans les technologies de sports de plein air alimentées par l’IA, BleeqUp crée des produits pour tous ceux qui ont soif de balades en extérieur, de vent dans les cheveux et du bonheur indomptable des sorties en vélo. Nous sommes déterminés à repousser les limites de la technologie augmentée par l’IA afin d’améliorer la façon dont vous pouvez profiter des sports de plein air, notamment le cyclisme, la randonnée, la pêche, la course à pied, la navigation, le basketball, le football ou les sports aériens.

Chez BleeqUp, nous voulons offrir à chacun la possibilité d’être son propre créateur. Nous sommes là pour documenter vos défis les plus extrêmes, pour vous inspirer à bouger sans crainte et pour vous aider à transformer chaque goutte de sueur en un vlog ou une publication épique. Nous sommes là pour vous accompagner dans chacun de vos voyages à la montagne et en mer, en documentant chacun de vos exploits au cours de votre propre parcours personnel.

Snapdragon est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Contact médias :

Alex Li

alex@museperse.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2966ff03-9218-47b3-b23a-874e09996cc2