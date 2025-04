Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 11 april 2025 – 8u CET

Fagron publiceert agenda jaarlijkse aandeelhouders-vergadering 2025

De Raad van Bestuur van Fagron NV nodigt de aandeelhouders uit om de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron bij te wonen op maandag 12 mei 2025.

Agenda

Op de agenda staan onder andere de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van €0,35 over het boekjaar 2024 en de goedkeuring van het remuneratiebeleid. De volledige agenda en verdere details zijn te vinden in de vergaderstukken.

Vergadering en vergaderstukken

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron zal worden gehouden op maandag 12 mei 2025 om 15.00u CET op de statutaire zetel van Fagron, Venecoweg 20a, 9810 te Nazareth (België) en via audio- en videoconferentie.

De oproeping, inclusief de agenda, en andere documenten met betrekking tot deze algemene aandeelhoudersvergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van Fagron.

Voor meer informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

Tel. +34 670 385 795

ignacio.artola@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, prevaleert het laatste.





