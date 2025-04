Publication rapport annuel 2024, convocation à l'Assemblée générale et proposition de nouveaux administrateurs

11 avril 2025, 8h00 CET

Kinepolis Group SA présente son rapport annuel intégré 2024, avec un aperçu complet des performances stratégiques, financières, opérationnelles et ESG du Groupe pour l'année 2024.

Le rapport est disponible en anglais et en néerlandais et peut être consulté via ce lien.

Le rapport annuel 2024 de Kinepolis est le premier rapport préparé conformément aux lignes directrices de la directive de l'UE sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Il contient des informations sur les politiques, les actions et les indicateurs de performance concernant les priorités de Kinepolis en matière de développement durable, sur la base d'une analyse des impacts, des risques et des opportunités actuels et potentiels.

Avec une vision claire de l'avenir du cinéma, Kinepolis s'engage à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Nous vous invitons à regarder au-delà de l'écran et à découvrir comment Kinepolis travaille à un avenir durable, animé par sa mission d'enrichir la vie des gens grâce au cinéma.

Convocation à l’Assemblée générale

L'Assemblée générale ordinaire de Kinepolis Group SA se tiendra le mercredi 14 mai 2025 à 10 heures, au siège social du Groupe (Boulevard Du Centenaire 20, 1020 Bruxelles).

Lien vers les rapports, la convocation, le pouvoir et les autres documents.

Lien vers la plateforme ABN-AMRO pour participer à l’assemblée.

Proposition de nomination de nouveaux administrateurs

Lors de l'Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2025, le Conseil d'administration de Kinepolis Group SA proposera de nommer M. Mark Pensaert, en tant que représentant permanent de MRP Consulting SARL, et Mme Anouk Lagae, en tant que représentante permanente d'Alchemy Partners SARL, en tant qu'administrateurs indépendants, pour un mandat courant jusqu'à l'Assemblée générale de 2027.

M. Pensaert possède une vaste expérience dans le secteur de la banque d'investissement. Il a été Chief Executive Officer de Leonardo & Co. SA, président de la division banque d'investissement d'Alantra Partners SA et managing director chez Lazard SARL. En outre, il a été directeur financier chez Interbuild SA, Rombouts SA et Carestel Group SA. M. Pensaert est actuellement membre du Conseil de Surveillance de Rabobank SA, membre non exécutif du Conseil d'administration et président du Comité d'Audit d'Agfa Gevaert SA et président du Conseil de Surveillance de De Lage Landen International SARL.

Mme Lagae possède une vaste expérience dans le secteur des biens de consommation, après avoir occupé divers postes de direction au sein de The Coca-Cola Company et avoir été Chief Marketing Officer, puis Business Unit President Europe au sein du Groupe Duvel Moortgat. Mme Lagae a également acquis de l'expérience dans le secteur des services de ressources humaines en tant que Chief Executive Officer d'Accent Jobs. Mme Lagae est cofondatrice de Muchin United, une société spécialisée dans les médicaments lifestyle, et est actuellement administratrice indépendante et membre du Comité de Rémunération de Deceuninck SA.

L'expertise et l'expérience de M. Mark Pensaert et de Mme Anouk Lagae apporteront une valeur ajoutée au sein du Conseil d'administration de Kinepolis Group.

Les mandats d'administrateur de Mme Marion Debruyne, représentante permanente de Marion Debruyne SARL, et de M. Ignace Van Doorselaere, représentant permanent de 4F SARL, expirent après l'Assemblée générale du 14 mai 2025. Le Conseil d'administration tient à remercier Mme Marion Debruyne et M. Ignace Van Doorselaere pour leur contribution très appréciée et précieuse au cours des dernières années au sein du Conseil d'administration.

Enfin, Kinepolis annonce la scission de Lupus AM SARL, avec M. Jo De Wolf comme représentant permanent, administrateur indépendant, en conséquence de quoi, depuis le 30 juillet 2024, Lupus Asset Management SARL, avec M. Jo De Wolf comme représentant permanent, a repris le mandat d'administrateur indépendant de Lupus AM SARL.

