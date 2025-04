Publicatie jaarverslag 2024, oproeping Algemene Vergadering en voorstel nieuwe bestuurders

Gereglementeerd bericht

11 april 2025, 8u00 CET

Kinepolis Group NV presenteert haar geïntegreerd jaarverslag 2024, met een uitgebreid overzicht van de strategische, financiële, operationele en ESG-prestaties van de Groep over het jaar 2024.

Het verslag is beschikbaar in het Engels en Nederlands en kan worden geraadpleegd via deze link.

Kinepolis’ jaarverslag 2024 is het eerste verslag dat werd opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU. Het bevat informatie over de beleidslijnen, acties en prestatie-indicatoren wat betreft Kinepolis’ prioriteiten inzake duurzaamheid, gebaseerd op een analyse van huidige en potentiële impact, risico’s en opportuniteiten.

Met een duidelijke visie op de toekomst van de bioscoop, zet Kinepolis zich in om waarde te creëren voor al haar stakeholders. Wij nodigen u uit om verder te kijken dan het scherm en te ontdekken hoe Kinepolis werkt aan een duurzame toekomst, gedreven door haar missie om het leven van mensen te verrijken door film.

Oproeping Algemene Vergadering

De Gewone Algemene Vergadering van Kinepolis Group NV gaat door op woensdag 14 mei 2025 om 10u00, op de maatschappelijke zetel van de Groep (Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel).

Link naar de verslagen, oproeping, volmacht en overige stukken.

Link naar ABN-AMRO platform voor deelname aan de vergadering.

Voorstel tot benoeming nieuwe bestuurders

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 14 mei 2025 zal de Raad van Bestuur van Kinepolis Group NV Dhr. Mark Pensaert, als vaste vertegenwoordiger van MRP Consulting BV, en Mevr. Anouk Lagae, als vaste vertegenwoordiger van Alchemy Partners BV, voordragen als onafhankelijk bestuurders, voor een termijn lopende tot de Algemene Vergadering in 2027.

Dhr. Pensaert heeft een uitgebreide ervaring in de investment banking sector. Hij was Chief Executive Officer bij Leonardo & Co. NV, voorzitter van de Investment Banking Division bij Alantra Partners SA, en managing director bij Lazard BV. Daarnaast was hij CFO bij Interbuild NV, Rombouts NV en Carestel Group NV. Dhr. Pensaert is momenteel ook lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank NV, alsook niet-uitvoerend bestuurslid en voorzitter van het Auditcomité van Agfa Gevaert NV en voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Lage Landen International BV.

Mevr. Lagae heeft uitgebreide ervaring in de consumentengoederensector na verschillende managementfuncties te hebben bekleed bij The Coca-Cola Company evenals de rol van Chief Marketing Officer en vervolgens Business Unit President Europe bij Duvel Moortgat Group. Mevr. Lagae heeft ook ervaring opgedaan in de HR-dienstensector als Chief Executive Officer bij Accent Jobs. Mevrouw Lagae is mede-oprichtster van Muchin United, een bedrijf gespecialiseerd in lifestyle medicijnen en is momenteel ook onafhankelijk bestuurder en lid van het Remuneratiecomité bij Deceuninck NV.

De expertise en ervaring van Dhr. Mark Pensaert en Mevr. Anouk Lagae zullen een toegevoegde waarde betekenen binnen de Raad van Bestuur van Kinepolis Group.

De bestuurdersmandaten van Mevr. Marion Debruyne, vaste vertegenwoordiger van Marion Debruyne BV, en Dhr. Ignace Van Doorselaere, vaste vertegenwoordiger van 4F BV, lopen na de Algemene Vergadering van 14 mei 2025 af. De Raad van Bestuur houdt eraan Mevr. Marion Debruyne en Dhr. Ignace Van Doorselaere te bedanken voor hun zeer gewaardeerde en waardevolle bijdrage gedurende de voorbije jaren in de Raad van Bestuur.

Tot slot meldt Kinepolis de splitsing van Lupus AM BV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo De Wolf, onafhankelijk bestuurder, waardoor sinds 30 juli 2024 Lupus Asset Management BV, met Dhr. Jo De Wolf als vaste vertegenwoordiger, het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Lupus AM BV heeft overgenomen.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com investor-relations@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 64 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 110 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 144 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring. Meer info op www.kinepolis.com/corporate