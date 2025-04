SMCP - Kleine TAN nommé CEO de SMCP Asie

Communiqué - Paris, le 11 avril 2025

Kleine TAN nommé CEO de SMCP Asie

SMCP, société mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, a le plaisir d’annoncer la nomination de Kleine Tan au poste de CEO de SMCP Asie, à compter du 1er avril 2025. Il succède à Jimmy Lam, qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du Groupe.

Isabelle Guichot, CEO du Groupe SMCP, a déclaré : « Je suis très heureuse d’accueillir Kleine Tan en tant que CEO de SMCP Asie. Ayant vécu et travaillé en Asie au cours des deux dernières décennies, Kleine apporte une perspective internationale solide et une compréhension approfondie de la dynamique du retail et du wholesale dans la région Asie-Pacifique. Alors que nous poursuivons le déploiement de notre feuille de route stratégique dans la région, notamment avec l'optimisation de notre réseau en Chine, je suis convaincue que Kleine apportera une vision pragmatique et experte, propice à saisir de nouvelles opportunités et à mobiliser les équipes autour de nouveaux objectifs. Je me joins à l’ensemble des équipes de SMCP pour lui souhaiter beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et tiens par la même occasion à remercier Jimmy pour son engagement au cours des huit dernières années au sein du Groupe. »

Kleine Tan, CEO de SMCP Asie, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre SMCP et impatient de collaborer étroitement avec les équipes sur le terrain, en m’appuyant sur les bases solides déjà en place. Je remercie chaleureusement Isabelle Guichot et le reste de l'équipe de direction de SMCP pour la confiance qu'ils m’accordent pour poursuivre le développement de nos marques dans la région. »

Kleine Tan rejoint SMCP avec une solide expérience internationale et une profonde expertise du marché asiatique, ayant vécu et travaillé à Singapour, Tokyo, Shanghai et Hong Kong. Plus récemment, il occupait le poste de Président de Loewe Asie au sein du groupe LVMH, où il a joué un rôle déterminant dans l’expansion et la performance de la marque dans la région. Il a débuté sa carrière en 1999 chez Louis Vuitton dans les équipes retail et merchandising, avant de rejoindre Burberry où il a occupé des fonctions régionales dans les opérations retail et le merchandising. En 2010, il rejoint Prada puis Miu Miu dans des fonctions similaires, avant d’être nommé en tant que Managing Director Asie-Pacifique et VP Japon & APAC chez Givenchy, où il a piloté le redressement stratégique et la croissance de l’activité dans la région.

