CGTN udgiver en artikel om resultaterne og perspektiverne i Kinas samarbejde med sine naboer. Artiklen gennemgår Kinas indsats for at skabe en fælles fremtid med sine nabolande og fremhæver, hvordan Kina skaber et fredeligt, sikkert og velstående lokalsamfund i overensstemmelse med principperne om venskab, indbyrdes fordele og inklusion.

BEIJING, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I den travle by Kunming, der er hovedbyen i Kinas sydvestlige Yunnan-provins, kører et tog læsset med friske thailandske frugter – durian, rambutan og mango – stille og roligt afsted på en rejse, der kulminerer i distribution af frugter på det store, kinesiske marked. Denne forsendelse er mere end blot en varetransport – det er et bevis på den voksende betydning af jernbanen mellem Kina og Laos.

Ved at forbinde Kina med Laos, Thailand og andre ASEAN-lande, er jernbanen blevet en bro til regional samhandel, der virkelig øger handlen på tværs af landegrænserne. I slutningen af sidste år oversteg den samlede varegennemstrømning i jernbanen 50 mio. ton, herunder 11,58 mio. ton varer på tværs af landegrænser siden åbningen 3. december 2021.

Jernbanen illustrerer tydeligt Kinas mangeårige princip om venskab, oprigtighed, indbyrdes fordele og inklusion samt landets indsats for at skabe et godt naboskab og venskab landene i mellem.

På en konference om arbejdet relateret til nabolandene, som blev afholdt i Beijing tirsdag til onsdag, gentog den kinesiske præsident, Xi Jinping, Kinas forpligtelse til at skabe en fælles fremtid med sine nabolande.

En udtalelse efter konferencen understregede, at Kina betragter naboskabet som et vigtigt fundament for national udvikling og velstand, en nøglefront for at beskytte den nationale sikkerhed og et prioriteret område i landets overordnede diplomati.

Fred, sikkerhed og velstand

Konferencen understregede, at Kina vil forblive forpligtet til at skabe et fredeligt, sikkert og velstående lokalsamfund i overensstemmelse med principperne om venskab, indbyrdes fordele og inklusion – en filosofi, som Xi fremsatte i 2013 for at promovere landets politik for lokalområdet.

På den centrale konference om udenrigsanliggender i 2014 uddybede den kinesiske præsident ideen yderligere og sagde, at Kina vil fremme venskab og partnerskab med nabolandene, opbygge et venskabeligt, fredeligt og velstående nabolag og styrke det gensidigt fordelagtige samarbejde og den indbyrdes forbindelse.

Zhou Fangyin, som er professor i internationale relationer på Guangdong University of Foreign Studies, sagde, at stabiliteten og kontinuerligheden af Kinas lokalpolitik er blevet en prominent faktor i regionen, set i lyset af det turbulente, internationale landskab.

I det seneste årti har Kina i følge det kinesiske udenrigsministerium etableret forskellige, væsentlige partnerskaber og strategiske samarbejder med indbyrdes fordele med 28 omkringliggende lande og ASEAN-lande.

På den måde har Kina gennem forhandlinger med 12 af sine landfaste naboer løst historiske konflikter vedrørende landegrænser og underskrevet traktater om godt naboskab og venligtsindet samarbejde med ni nabolande.

Kritisk fase

Kinas forhold til sine nabolande er i øjeblikket det bedste i nyere tid og er nu på vej ind i en kritisk fase, hvor de regionale dynamikker og globale transformationer er dybt integrerede, hvilket også blev fremhævet på konferencen.

Man bemærkede nødvendigheden af at tage højde for situationer i både ind- og udland og koordinere de to primære prioriteter vedrørende udvikling og sikkerhed.

Fra kinesisk side lovede man at samarbejde med sine naboer om at konsolidere den gensidige tillid, støtte mere udvikling i de regionale lande tilpasset deres respektive forhold og håndtere forskellene derefter.

Vicepræsidenten for det Kinesiske institut for internationale studier, Liu Qing, fremhævede, at Kinas nationale anliggender i en turbulent tid med mange forandringer bliver mere og mere forbundet med sine omgivelser end nogensinde før.

Ved at skabe og arbejde for en fælles fremtid styrker Kina den økonomiske, kulturelle og økologiske integration og samarbejdet med sine naboer, hvilket også er i tråd med de bevægelser, vi ser, tilføjede Liu.

Kina har indgået aftaler om at skabe en fælles fremtid med 17 af sine nabolande, underskrevet samarbejdsaftaler om vej- og transportinfrastruktur med 25 nabolande, har arbejdet for at strømline vej- og transportinitiativet med ASEAN og Den Eurasiske Økonomiske Union (EEU) og forbliver fortsat den største handelspartner for sine 18 naboer.