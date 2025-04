CGTN veröffentlicht einen Artikel über die Erfolge und Perspektiven der Zusammenarbeit Chinas mit seinen Nachbarn. Der Artikel beschreibt Chinas Bemühungen zum Aufbau einer Gemeinschaft für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft mit seinen Nachbarländern. Außerdem wird Chinas Rolle bei der Förderung einer harmonischen, sicheren und von Wohlstand geprägten Nachbarschaft im Einklang mit den Prinzipien der Freundschaft, Aufrichtigkeit, des gegenseitigen Nutzens und der Inklusivität hervorgehoben.

PEKING, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der geschäftigen Stadt Kunming, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Yunnan, rollt ein Zug mit frischen Früchten aus Thailand – Durian, Rambutan und Mangos – sanft aus dem Bahnhof und beginnt seine Reise, um das Obst auf dem riesigen chinesischen Markt zu verteilen. Diese Güterbeförderung geht über den reinen Warentransport hinaus – sie verdeutlicht die wachsende Bedeutung der Bahnlinie zwischen China und Laos.

Durch die Verbindung von China mit Laos, Thailand und anderen ASEAN-Ländern ist die Eisenbahn zu einer Brücke für den regionalen Handel geworden und hat den grenzüberschreitenden Güterverkehr erheblich angekurbelt. Seit Ende letzten Jahres hat das gesamte Frachtaufkommen der Eisenbahn 50 Mio. Tonnen überschritten, davon 11,58 Mio. Tonnen grenzüberschreitende Güter seit der Inbetriebnahme am 3. Dezember 2021.

Die Eisenbahn ist ein anschauliches Beispiel für Chinas langjährige Leitprinzipien der Harmonie, Aufrichtigkeit, des gegenseitigen Nutzens und der Inklusivität sowie für die Förderung guter nachbarschaftlicher Beziehungen und der Freundschaft.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Dienstag und Mittwoch in Peking auf der Zentralkonferenz über die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Chinas Engagement für den Aufbau einer Gemeinschaft für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft mit den Nachbarländern bekräftigt.

In einer nach dem Treffen veröffentlichten Erklärung wurde betont, dass China seine Nachbarschaft als wichtige Grundlage für die nationale Entwicklung und den Wohlstand, als entscheidende Front für die Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit und als vorrangigen Bereich in der diplomatischen Tätigkeit des Landes betrachte.

Freundschaft, Sicherheit und Wohlstand

Bei dem Treffen wurde betont, dass China sich weiterhin für die Entwicklung einer freundschaftlichen, sicheren und von Wohlstand geprägten Nachbarschaft einsetzen werde – in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Harmonie, Aufrichtigkeit, des gegenseitigen Nutzens und der Inklusivität, einer Philosophie, die Xi 2013 zur Förderung der Nachbarschaftsdiplomatie des Landes vorgestellt hatte.

In seiner Rede auf der Zentralkonferenz für Außenpolitik 2014 führte der chinesische Präsident diesen Gedanken weiter aus und sagte, China werde Freundschaft und Partnerschaft mit seinen Nachbarn fördern, eine harmonische, friedliche und wohlhabende Nachbarschaft aufbauen und die Zusammenarbeit und Vernetzung zum gegenseitigen Nutzen verbessern.

Laut Zhou Fangyin, Professor für internationale Beziehungen an der Guangdong University of Foreign Studies, ist die Kontinuität und Stabilität der chinesischen Nachbarschaftsdiplomatie in einem turbulenten internationalen Umfeld zu einem wichtigen Faktor für die Sicherheit in der Region geworden.

In den letzten zehn Jahren hat China nach Angaben des chinesischen Außenministeriums vielfältige und substanzielle Partnerschaften, Kooperationsbeziehungen und strategische Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen mit 28 Nachbarstaaten und den ASEAN-Staaten aufgebaut.

So hat China historische Grenzstreitigkeiten mit 12 Nachbarn auf dem Festland durch Verhandlungen beigelegt und mit neun Nachbarstaaten Verträge über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet.

Kritische Phase

Die Beziehungen Chinas zu seinen Nachbarn sind derzeit so gut wie nie zuvor in der jüngeren Geschichte und treten gleichzeitig in eine kritische Phase ein, in der regionale Dynamiken und globale Veränderungen eng miteinander verflochten sind, wie auf der Konferenz festgestellt wurde.

Es wurde dazu aufgerufen, sowohl die innenpolitische als auch die internationale Situation zu berücksichtigen und die beiden Hauptprioritäten Entwicklung und Sicherheit in Einklang zu bringen.

Die chinesische Seite versprach, mit den Nachbarländern zusammenzuarbeiten, um das gegenseitige strategische Vertrauen zu festigen, die Länder der Region bei der Verfolgung von Entwicklungspfaden, die ihren jeweiligen Rahmenbedingungen entsprechen, zu unterstützen und Differenzen angemessen beizulegen.

Angesichts eines neuen Zeitalters der Turbulenzen und Veränderungen in der Welt sei das innerchinesische Umfeld mehr denn je mit dem Umfeld in der Region verflochten, so Liu Qing, Vice President des China Institute of International Studies.

Durch den Aufbau einer Gemeinschaft für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft mit seinen Nachbarn verstärke China im Einklang mit dem aktuellen Trend die wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Integration und Kooperation mit seinen Nachbarn, ergänzte Liu.

China hat mit 17 Nachbarländern ein gemeinsames Verständnis über den Aufbau einer Gemeinschaft für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft erreicht, hat mit 25 Nachbarländern Kooperationsabkommen im Rahmen der Neuen Seidenstraße unterzeichnet, arbeitet daran, die Neue Seidenstraße mit den Kooperationsplänen der ASEAN und der Eurasischen Wirtschaftsunion zu verbinden, und bleibt der wichtigste Handelspartner seiner 18 Nachbarn.