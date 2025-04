CGTN: China ontwikkelt blauwdruk voor het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst met buurlanden

CGTN publiceert een artikel over de prestaties en vooruitzichten van China's samenwerking met zijn buren. In het artikel worden de inspanningen van China om een gemeenschap met een gedeelde toekomst op te bouwen met zijn buurlanden geïntroduceerd en wordt benadrukt hoe China een vriendschappelijke, veilige en welvarende samenleving bevordert op basis van de principes van vriendelijkheid, oprechtheid, wederzijds voordeel en inclusiviteit.

BEIJING, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In de bruisende stad Kunming, de hoofdstad van de provincie Yunnan in het zuidwesten van China, begint een trein vol verse Thaise vruchten (durian, ramboetan en mango's) soepeltjes aan een reis die zal resulteren in de distributie van de vruchten over de enorme Chinese markt. Deze zending vertegenwoordigt meer dan alleen het vervoer van goederen: het is een voorbeeld van het toenemende belang van de China-Laos-spoorlijn.

Omdat de spoorlijn China verbindt met Laos, Thailand en andere ASEAN-landen, is deze een aanwinst voor de regionale handel geworden die de grensoverschrijdende handel aanzienlijk stimuleert. Eind vorig jaar bedroeg de totale goederendoorvoer van de spoorlijn meer dan 50 miljoen ton, waarvan 11,58 miljoen ton uit grensoverschrijdende goederen bestond, sinds de spoorlijn op 3 december 2021 in gebruik werd genomen.

De spoorlijn illustreert op levendige wijze China's aloude principe van vriendelijkheid, oprechtheid, wederzijds voordeel en inclusiviteit, evenals de stimulatie van een goede verstandhouding en vriendschap met de buurlanden.

Tijdens de centrale conferentie over activiteiten met betrekking tot de buurlanden, die dinsdag en woensdag in Peking werd gehouden, herhaalde de Chinese president Xi Jinping dat China zich inzet voor het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst met buurlanden.

In een verklaring die na de vergadering werd gepubliceerd, werd benadrukt dat China de samenleving beschouwt als een vitale basis voor nationale ontwikkeling en welvaart, een belangrijk front voor het waarborgen van de nationale veiligheid en een prioriteitsgebied in de algemene diplomatie van het land.

Vriendelijk, veilig en welvarend

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat China zich zal blijven inzetten voor het bevorderen van een vriendschappelijke, veilige en welvarende gemeenschap die gebaseerd is op de principes van vriendschap, oprechtheid, wederzijds voordeel en inclusiviteit: een filosofie die in 2013 door Xi naar voren werd gebracht bij het bevorderen van de nationale diplomatie met betrekking tot buurlanden.

Tijdens zijn toespraak op de Centrale Conferentie over Werk met betrekking tot Buitenlandse Zaken in 2014 werkte de Chinese president het idee verder uit door te zeggen dat China vriendschap en partnerschap met de buurlanden zal koesteren, een vriendschappelijke, vreedzame en welvarende gemeenschap zal opbouwen, en de samenwerking en onderlinge verbondenheid tot wederzijds voordeel zal verbeteren.

Zhou Fangyin, professor International Relations aan de Guangdong University of Foreign Studies, zei dat de consistentie en stabiliteit van China's diplomatie met betrekking tot buurlanden een prominente factor van zekerheid in de regio is geworden ondanks het turbulente internationale klimaat.

In de afgelopen tien jaar heeft China diverse belangrijke partnerschappen, samenwerkingsrelaties en strategische betrekkingen met wederzijds voordeel opgebouwd met 28 buurlanden en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten, aldus het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zo heeft China historische grensgeschillen met 12 buurlanden over stukken grond opgelost door middel van onderhandelingen, en heeft het de verdragen voor een vriendschappelijke samenwerking met negen buurlanden ondertekend.

Kritische fase

De betrekkingen van China met zijn buurlanden zijn nog nooit zo goed geweest als nu en gaan momenteel een kritieke fase in waarin regionale dynamiek en mondiale transformaties diep met elkaar verweven zijn, aldus de conferentie.

Er werd opgeroepen om rekening te houden met zowel de binnenlandse als de internationale situatie en om de twee belangrijkste prioriteiten, ontwikkeling en veiligheid, op elkaar af te stemmen.

China beloofde met de buurlanden samen te werken om het onderlinge strategische vertrouwen te versterken en naburige landen te ondersteunen bij de ontwikkelingstrajecten die passen bij hun respectieve omstandigheden en de verschillen op de juiste manier te beheren.

Liu Qing, vicevoorzitter van het Chinese Instituut voor Internationale Studies, wees erop dat nu de wereld een nieuwe periode van turbulentie en verandering ingaat, de binnenlandse omgeving van China meer dan ooit verweven is met de omliggende omgeving.

Door een gemeenschap met een gedeelde toekomst met zijn buren op te bouwen, versterkt China de economische, culturele en ecologische integratie en samenwerking met de buren, wat aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd, voegde Liu eraan toe.

China heeft met 17 buurlanden onderlinge afspraken gemaakt over het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst, heeft samenwerkingsovereenkomsten voor het Belt and Road-initiatief (BRI) ondertekend met 25 buurlanden, gewerkt aan de synergie van het Belt and Road-initiatief met de samenwerkingsplannen van ASEAN en de Euraziatische Economische Unie, en is de grootste handelspartner van zijn 18 buurlanden gebleven.