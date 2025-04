SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 11. april 2025

Selskabsmeddelelse nr. 53 – 11.04.25

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025

Danish Aerospace Company A/S

CVR nr.: 12 42 42 48

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2025 i Danish Aerospace Company A/S, CVR nr. 12 42 42 48 (”Selskabet”) mandag d. 28. april 2025 kl. 14.00. Generalforsamlingen afholdes ved Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 13:30. Der vil ikke være forplejning ved dette års møde.

I overensstemmelse med vedtægterne punkt 3.9 er dagsordenen følgende:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af revisor. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. Eventuelt.





Dagsorden med fuldstændige forslag.

Ad. Punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2024 til efterretning.

Ad. Punkt 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 godkendes.

Årsrapporten for 2024 er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Ad. Punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at tabet på DKK 3.877.324 for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024, overføres til næste års regnskab.

Ad. Punkt 4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen for ansvar over for Selskabet i relation til den godkendte årsrapport for 2024.

Ad. Punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for den resterende del af 2025 og indtil den næste ordinære generalforsamling:

Stilling Basishonorarmultipel Honorar (DKK) Bestyrelsesmedlemmer 1x 60.000 Formanden for bestyrelsen [2x] [120.000] Næstformand for bestyrelsen [1,5x] [90.000]

Ad. Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering, Søren Bjørn Hansen og James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode.

Hvis de foreslåede kandidater vælges, forventes det, at bestyrelsen vil udpege Niels Heering som formand for bestyrelsen og Søren Bjørn Hansen som næstformand for bestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 for en beskrivelse af de foreslåede kandidaters kvalifikationer samt oplysninger om kandidaternes andre ledelseshverv.

Ad. Punkt 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. Punkt 8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Der er ikke stillet forslag under dette punkt.

Ad. Punkt 9. Eventuelt

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations fra fredag d. 11. april 2025.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra fredag den 11. april 2025 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Aktiekapitalen i Danish Aerospace Company A/S er nominelt DKK 1.090.833 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er mandag d. 21. april 2025 .

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er, endvidere, betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet nedenfor.

Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest torsdag d. 24. april 2025 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort hos Danish Aerospace Company A/S.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations. Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand til Investor_Relations@DanishAerospace.dk eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Blanketten skal være modtaget af Danish Aerospace Company A/S senest torsdag d. 24. april 2025, kl. 23.59.

Stemmesedler

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at give enten fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller fysisk med post til Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark.

Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest torsdag d. 24. april 2025 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Danish Aerospace Company A/S på Investor_Relations@DanishAerospace.com eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark. Brevstemmer skal være modtaget senest søndag d. 27. april 2025 kl. 15:00.

Brevstemmer, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes, pr. mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt bilag 1 vedrørende information om bestyrelseskandidater,

Tilmeldingsblanket

Selskabets årsrapport for 2024.

Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev,

Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og





Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Persondata

Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Danish Aerospace Company A/S’ informationsark vedrørende persondatabeskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations.

Danish Aerospace Company A/S

Bestyrelsen, fredag den 11. april 2025

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: 40 17 75 31

Thomas A. E. Andersen, CEO

Mobil: 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1, 1.,

DK-2500 Valby

Tlf.: 33 45 10 00

www.bakertilly.dk





