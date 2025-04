Mandalay Resources rapporterar guld- och antimonproduktion för Q1 2025 i linje med prognosen för 2025

TORONTO, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) rapporterar solida produktionsresultat för det första kvartalet som slutade den 31 mars 2025.

Första kvartalet i korthet:

Koncernens produktion av guldekvivalenter uppgick till 22 342 uns; Costerfield-produktionen uppgick till 9 549 gulduns och 161 ton antimon för 11 515 gulduns; Björkdal-produktionen uppgick till 10 827 gulduns − två kvartal i rad med ökad produktion;

Koncernens sålda guldekvivalenter uppgick till 25 779 uns.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

”Mandalays resultat för första kvartalet återspeglar ett konsekvent genomförande av verksamheten, med 22 342 guldekvivalenta uns producerade i båda verksamheterna. Produktionstakten förväntas öka under andra halvåret, vilket gör att bolaget är på rätt väg för att nå vår årliga produktionsprognos på 85 000 − 95 000 guldekvivalenta uns.”

Ryan Austerberry, COO, kommenterade:

”Vi är nöjda med inledningen av året på båda anläggningarna, med nyckeltal som ligger i linje med förväntningarna och förbättringsinitiativ som ger positiva resultat. På Costerfield har vi anlitat samma optimeringsgrupp som framgångsrikt stöttade Björkdal förra året. Fokus kommer att ligga på att minska variationerna inom gruvdriften och upprätthålla en jämn genomströmning i anläggningen. Dessutom utökar vi sensortekniken och automatiseringen i anläggningen för att förbättra det förebyggande underhållet och den övergripande driftseffektiviteten.

I Björkdal fortsätter resultatet att förbättras efter det framgångsrika slutförandet av ombyggnadsprojektet för kvarnen i slutet av 2023. Våra senaste ansträngningar har inriktats på att optimera krossningskretsen för att förbättra kvaliteten på kvarnens matning, vilket ytterligare ökar genomströmningen.”

Bourchier avslutade: ”2025 blir ett avgörande år för båda anläggningarna, med gruvutveckling och kapitalinvesteringsprojekt på gång. Vi har avsatt 43 − 48 miljoner USD i uthålligt kapital för att öka flexibiliteten i gruvdriften och stödja långsiktig tillväxt.”

Produktion för kvartalet som slutade den 31 mars 2025:

Bolaget producerade totalt 20 376 uns guld och 161 ton antimon, vilket motsvarar totalt 22 342 producerade guldekvivalenta uns, jämfört med 22 346 uns guld och 404 ton antimon under första kvartalet 2024, vilket motsvarar totalt 24 936 producerade guldekvivalenta uns.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 10 827 uns guld jämfört med 10 370 uns guld under första kvartalet 2024.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 9 549 uns guld och 161 ton antimon jämfört med 11 976 uns guld och 404 ton antimon under första kvartalet 2024.



Table 1 – First Quarter Production for 2025 and 2024 and Fourth Quarter of 2024

Metal Source Three months

ended

March 31,

2025 Three months

ended

March 31,

2024 Three months

ended

December 31,

2024 Gold produced (oz) Björkdal 10,827 10,370 9,728 Costerfield 9,549 11,976 12,125 Total 20,376 22,346 21,853 Antimony produced (t) Costerfield 161 404 267 Gold US$/oz 2,860 2,074 2,663 Antimony US$/t 34,923 13,298 36,336 Total Gold Eq. (oz) (1) Produced











Björkdal 10,827 10,370 9,728 Costerfield 11,515 14,566 15,768 Total 22,342 24,936 25,496

(1) Sedan Q1 2025 redovisas kvartalsvisa guldekvivalenta uns ("Guld Eq. (Oz)”) beräknas genom att multiplicera guldvolymer (”Au”) med genomsnittliga Au-priser på marknaden och antimonvolymer (”Sb") med genomsnittliga realiserade Sb-priser för perioden, addera beloppen för att få ett totalt inneslutet värde och sedan dividera med det genomsnittliga Au-priset på marknaden. Under jämförelseperioderna användes genomsnittliga ”market spot” Sb-priser istället för genomsnittliga ”realiserade” Sb-priser för att beräkna Gold Eq. (oz). Källan för Au-priset är www.lbma.org.uk , och för Sb-priset www.fastmarkets.com .

Försäljning för kvartalet som slutade den 31 mars 2025:

Bolaget sålde totalt 23 386 uns guld och 196 ton antimon, vilket motsvarar totalt 25 779 guldekvivalenta uns, jämfört med 23 187 uns guld och 326 ton antimon under första kvartalet 2024, vilket motsvarar totalt 25 277 guldekvivalenta uns.

Björkdal sålde 12 041 uns guld jämfört med 10 761 uns guld under första kvartalet 2024.

Costerfield sålde 11 345 uns guld och 196 ton antimon jämfört med 12 426 uns guld och 326 ton antimon under första kvartalet 2024.



Table 2 – First Quarter Sales for 2025 and 2024 and Fourth Quarter of 2024

Metal Source Three months

ended

March 31,

2025 Three months

ended

March 31,

2024 Three months

ended

December 31,

2024 Gold sold (oz) Björkdal 12,041 10,761 8,380 Costerfield 11,345 12,426 11,559 Total 23,386 23,187 19,939 Antimony sold (t) Costerfield 196 326 369 Gold US$/oz 2,860 2,074 2,663 Antimony US$/t 34,923 13,298 36,336 Total Gold Eq. (oz)(1) Sold















Björkdal 12,041 10,761 8,380 Costerfield 13,738 14,516 16,594 Total 25,779 25,277 24,974

(1) Sedan Q1 2025 redovisas kvartalsvisa guldekvivalenta uns ("Guld Eq. (Oz)”) beräknas genom att multiplicera guldvolymer (”Au”) med genomsnittliga Au-priser på marknaden och antimonvolymer (”Sb") med genomsnittliga realiserade Sb-priser för perioden, addera beloppen för att få ett totalt inneslutet värde och sedan dividera med det genomsnittliga Au-priset på marknaden. Under jämförelseperioderna användes genomsnittliga ”market spot” Sb-priser istället för genomsnittliga ”realiserade” Sb-priser för att beräkna Gold Eq. (oz). Källan för Au-priset är www.lbma.org.uk , och för Sb-priset www.fastmarkets.com .

För mer information vänligen kontakta:

Frazer Bourchier

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Director, Business Valuations och IR

Kontakt:

647.258.9722

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursbolag med producerande tillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett väsentligt positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieägarna genom lönsam drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram vid både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, att öka produktionen från de djupare Shepherd-ådrorna, vilka båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till anrikningsverket, samt att utöka mineralreserverna. Vid Björkdal kommer bolaget att fortsätta att producera från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren, för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” i den mening som avses i tillämpliga värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon för räkenskapsåret 2025. Läsarna uppmanas att inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som framgår av dessa uttalanden beroende på bland annat förändringar i råvarupriser och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som identifierats ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och utvecklingar skiljer sig från dem som förutses i framåtblickande uttalanden i det här pressmeddelandet finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 28 mars 2025, varav en kopia finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dock inte garanteras att eventuella antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrning någonsin kommer uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsare inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden.