11. april 2025

Meddelelse nr. 9

Forløb af den ordinære generalforsamling

KØBENHAVN, DANMARK og BOSTON, MA, USA, 11. april 2025, (GLOBE NEWSWIRE) -- BioPorto A/S (BioPorto or Company) (CPH: BIOPOR), et in-vitro diagnostik selskab med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade (AKI), afholdt i dag sin ordinære generalforsamling med følgende resultater:

Punkt 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.

Punkt 2 – Årsrapporten blev godkendt af den ordinære generalforsamling, og resultatet for regnskabsåret 2024 blev godkendt til overførsel til det næste regnskabsår.

Punkt 3 - Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Punkt 4 – Selskabets vederlagsrapport for regnskabsåret 2024 blev godkendt ved vejledende afstemning.

Punkt 5 – Generalforsamlingen godkendte følgende vederlag til bestyrelsesmedlemmerne for regnskabsåret 2025 (bestående af både en kontant og aktiebaseret komponent):

Kontant vederlag: Bestyrelsesmedlemmer – 300.000 kr., Næstformand for bestyrelsen – 450.000 kr., Formand for bestyrelsen – 900.000 kr.

Honorar for deltagelse i udvalg: Bestyrelsesmedlemmer modtager 25.000 kr. pr. udvalg og udvalgsformanden modtager 50.000 kr. Formanden og næstformanden for bestyrelsen er ikke berettiget til at modtage yderligere vederlag for deltagelse i udvalg.

Warrants: Bestyrelsesmedlemmer – 200.000, Næstformand for bestyrelsen – 300.000, Formand for bestyrelsen – 1.000.000.

De warrants, der udstedes til hvert bestyrelsesmedlem, skal være underlagt følgende præstationskriterier: De udstedte warrants optjenes i lige store trancher kvartalsvis over to år (dvs. i kalenderårskvartaler), hvor den første tranche optjenes på den første dag i begyndelsen af det første kalenderkvartal efter tildelingsdatoen. Udnyttelsesperioden udløber senest på tiårsdagen for tildelingen.

Warrants er ikke underlagt leaver-vilkår, bortset fra at alle warrants bortfalder, hvis bestyrelsesmedlemmet fratræder sin post (uanset årsag) før Selskabets ordinære generalforsamling i 2026.

Warrants er i øvrigt underlagt vilkårene og betingelserne for Selskabets Incentive Warrant Program, som fremgår af bilag 1 til Selskabets vedtægter, med nødvendige justeringer tilpasset bestyrelsens rolle.

Implementeringen af de ovennævnte tildelinger skal foretages af bestyrelsen i overensstemmelse med den bemyndigelse, der er fastsat i Selskabets vedtægter og Selskabets Vederlagspolitik.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælge at modtage hele eller dele af deres kontante honorar (eksklusiv udvalgshonorar) i form af warrants. Antallet af warrants vil være baseret på Black-Scholes-værdien på tildelingstidspunktet baseret på et sådant valg og vil være begrænset til det antal warrants, der modtages som basisvederlag, jf. ovenstående. Warrants vil være underlagt samme vilkår og betingelser som de warrants, der tildeles som basisvederlag, jf. ovenstående, herunder implementering ved bestyrelsens beslutning.

For bestyrelsesmedlemmer, der også har ledelsesposter eller bestyrelsesposter i Selskabets datterselskaber, udgør ovenstående vederlag det samlede maksimumsbeløb, der kan udbetales for alle sådanne poster i koncernen.

Punkt 6 – Generalforsamlingen genvalgte følgende bestyrelsesmedlemmer: Henrik Juuel og Mats Thorén. Derudover valgte generalforsamlingen Jens Due Olsen og Donna Haire som nye bestyrelsesmedlemmer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig ved at vælge Jens Due Olsen som formand og Henrik Juuel som næstformand for bestyrelsen.

Punkt 7 – Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nummer 33963556, som selskabets revisor.

Punkt 8.a(i)-(ii) – Generalforsamlingen godkendte nye bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen med og uden fortegningsret i §§ 17d-17f i selskabets vedtægter. Den samlede kapitalforhøjelse med fortegningsret er underlagt en grænse på nominelt DKK 50.000.000. For aktieemissioner uden fortegningsret er den samlede kapitalforhøjelse underlagt en grænse på nominelt DKK 50.000.000. Begge bemyndigelser udløber den 30. april 2029. De to bemyndigelser vil endvidere være underlagt en samlet grænse på nominelt DKK 75.000.000. Det blev endvidere godkendt, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes §§ 17a-17c udløber den 30. juni 2025.

Punkt 8.b – Generalforsamlingens dirigent med ret til substitution blev godkendt til at indgive de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

