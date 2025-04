Theratechnologies réagit à la récente déclaration publique de Future Pak et annonce des discussions exclusives avec un autre acquéreur potentiel pour la vente de la Société

MONTRÉAL, 11 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade commercial, désire s’adresser à ses actionnaires en réponse à un communiqué de presse émis aujourd’hui par Future Pak, LLC (« Future Pak ») concernant ses propositions d’acquisition de la Société.

La Société estime que ses actionnaires doivent être conscients des points suivants :

En août 2024, la Société a reçu une première proposition non contraignante et non sollicitée de Future Pak visant l’acquisition de la Société. Le conseil d’administration de la société (le « Conseil ») n’a pas jugé intéressante la contrepartie offerte en espèces de 100 millions de dollars US et la Société a rejeté la proposition.



La Société a reçu une deuxième proposition non contraignante et non sollicitée de Future Pak en janvier 2025, qui n’a pas pu être envisagée puisque la Société était en exclusivité avec un autre acquéreur potentiel (l’ « Acquéreur potentiel »).



La Société n’a pas immédiatement renouvelé la période d’exclusivité initiale avec l’Acquéreur potentiel suivant l’expiration de celle-ci, dans le but de conclure une entente de non-divulgation usuelle avec Future Pak contenant un engagement de moratoire habituel afin de discuter avec Future Pak, conformément aux règles d’engagement normales. La position initiale de Future Pak était qu’elle ne signerait pas une telle entente à moins d’obtenir l’exclusivité. Lorsque Future Pak était finalement préparé à signer une entente de non-divulgation, la Société avait déjà renouvelé son exclusivité avec l’Acquéreur potentiel. À ce moment, Future Pak a été informée qu’il y aurait une opportunité future pour des discussions avec la Société.



Les propositions non contraignantes de Future Pak ont été faites sans que Future Pak ait effectué de vérification diligente sur la Société, autre que portant sur l’information publique disponible.



L’Acquéreur potentiel a effectué un contrôle diligent approfondi de la Société et les parties négocient une convention définitive relative à une acquisition éventuelle de la totalité des actions en circulation de la Société. D’après les discussions que la Société a eues jusqu’à maintenant avec l’Acquéreur potentiel, si une entente définitive est conclue avec celui-ci, elle contiendra une disposition de sollicitation permettant à la Société, pendant une période limitée après la signature, de discuter avec d’autres acquéreurs éventuels, y compris Future Pak.

Le Conseil a mis sur pied un comité spécial composé uniquement d’administrateurs indépendants pour examiner les propositions et déterminer les mesures à prendre dans l’intérêt de la Société et de ses actionnaires. Le comité spécial est assisté par Barclays Capital Inc., à titre de conseiller financier, et par Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., à titre de conseiller juridique externe.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur les renseignements auxquels la direction de la Société a accès à l’heure actuelle. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les propositions non sollicitées reçues par la Société de la part de Future Pak pour l’acquisition de la Société; l’issue des discussions avec l’Acquéreur potentiel et la signature d’un accord définitif à cet égard, y compris ses conditions; l’examen et l’évaluation par le comité spécial des propositions reçues par la Société de la part d’acquéreurs potentiels; le processus relatif à cet examen et toute issue potentielle de celui-ci; et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière de l’information dont elle dispose actuellement, les investisseurs sont mis en garde de ne pas accorder une importance trop grande à cette information étant donné que les résultats réels peuvent différer des énoncés prospectifs. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. La possibilité que la Société, son conseil, son comité spécial et un acquéreur potentiel ne puissent s’entendre sur les modalités de la proposition de cet acquéreur potentiel ou ne donnent pas aux actionnaires l’occasion d’accepter cette proposition ou de voter en faveur de celle-ci; la possibilité que les modalités et conditions de toute convention définitive à l’égard de la proposition d’un acquéreur potentiel diffèrent de celles qui sont actuellement envisagées; si une entente définitive est conclue, l’incapacité d’obtenir ou de satisfaire, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des actionnaires, du tribunal et des autorités de réglementation et les autres conditions de clôture nécessaires pour réaliser l’opération; la possibilité que l’examen du comité spécial ne donne pas lieu à une opération; les risques de crédit, de marché, de change, d’exploitation, de marchandises, géopolitique, de liquidité et de financement en général, y compris l’évolution de la conjoncture économique, des taux d’intérêt ou des taux d’imposition; la possibilité de réactions négatives ou de changements dans les relations d’affaires résultant de l’annonce ou de la réalisation d’une transaction ; d’autres risques inhérents aux activités de la Société et/ou des facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la Société ou sur sa capacité de réaliser une opération pour donner effet à la proposition d’un acquéreur potentiel. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à consulter la rubrique « Facteurs de risque » de la Notice annuelle de la Société déposée sur le formulaire 20-F daté du 26 février 2025 disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov dans les documents publics déposés par Theratechnologies pour connaître les risques associés à ses activités. Le lecteur est prié d’examiner attentivement ces risques et incertitudes attentivement ainsi que d’autres risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent les attentes de la Société à cette date.

