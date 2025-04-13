Minimum Deposit Casinos 分析中美贸易战对全球在线博彩业的影响

沃特福德，爱尔兰, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下的全球领先赌场资源门户网站 Minimum Deposit Casinos (MDC) 发布全新分析报告，着重强调了中美贸易战对全球在线博彩行业的潜在影响。

随着两大经济巨头之间的紧张局势升级，MDC 在报告中警示，中美贸易战的影响或将远远超出亚洲博彩股市的范围，进而影响全球线上博彩平台的根基。

Melco Resorts 和 Las Vegas Sands 等在亚洲拥有大量业务的赌场运营商遭受重创，股价跌幅高达 9.8%。 与此同时，Wynn Resorts 和 MGM International 等总部位于美国的公司也遭遇了显著下滑。 然而 MDC 的专家分析显示，这可能只是冰山一角。

MDC 的一名高级分析师称：“最先造成影响的并非博彩法规，而是科技和金融领域的动荡。 在线赌场的生存依赖于国际支付网络、云托管和金融技术工具。 如果贸易战影响到这些因素，各地的博彩用户和经营者都难以免受其扰。”

MDC 在报告中概述了贸易战可能带来的风险，包括延迟支付、货币波动、金融监管收紧，以及基于云的运营成本增加。 在线下赌场股价面临短期下跌的同时，线上博彩行业或将面临更为长期的重组。

尽管业内存在不确定性，MDC 仍致力于监测行业趋势，并在博彩业适应瞬息万变的全球经济格局时，为业内人士提供信息。

关于 MDC

MDC 是 OneTwenty Group 旗下的全球 iGaming 资源门户网站，负责审查并向玩家推荐最值得信赖和最可靠的在线赌场。 在向玩家推荐之前，MDC 会对在线赌场进行全面分析，包括检查博彩牌照详情、安全性、负责任的博彩工具以及公平博彩行为。

联系电邮：jonathan@onetwentygroup.com