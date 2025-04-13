Minimum Deposit Casinos 發佈關於中美貿易戰如何影響全球網上博彩的分析

瓦特福，愛爾蘭, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) 作為全球領先的賭場資源門戶網站及 OneTwenty Group 旗下業務部門，最近發表新的分析報告，指出中美貿易戰對全球網上賭場產業的潛在影響。

隨著這兩大經濟體之間的緊張局勢加劇，MDC 警告，影響或不僅限於亞洲賭場股票，甚至可能波及支撐全球網上博彩平台運作的基礎設施。

Melco Resorts 和拉斯維加斯金沙集團 Las Vegas Sands 等賭場營運商的亞洲業務比重較大，股價跌幅高達 9.8%， Wynn Resorts 和 MGM International 等美國公司亦錄得顯著跌幅， 但 MDC 的專家分析指出，這可能只是冰山一角。

MDC 一名主要分析師表示：「首波影響不會來自博彩法規，而是來自科技和金融的干擾。 網上賭場依賴國際支付網絡、雲端託管及金融科技工具， 這些領域一旦受到牽連，全球博彩玩家和營運商都將受到波及。」

MDC 的報告概述了潛在風險，包括延遲發放款項、貨幣波動、財務監管收緊，以及雲端營運成本上升。 儘管實體賭場股價可能面臨短期下挫，但數碼博彩界可能面臨更長期的重組。

雖然前景未明，MDC 仍會致力留意趨勢，在產業適應全球經濟轉型之際，為博彩玩家提供最新資訊。

關於 MDC

MDC 為 OneTwenty Group 旗下業務部門，是全球互聯網博彩資源門戶網站，為玩家檢視和推薦最值得信賴和受監管的網上賭場。 MDC 分析網上賭場的各個方面，包括檢查博彩許可證的詳細資訊到安全性、負責任的博彩工具和公平的博彩行為，然後再向玩家推薦。

聯絡電郵：jonathan@onetwentygroup.com