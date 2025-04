Ageas heeft een overeenkomst bereikt met Bain Capital voor de overname van esure, om een top-3 verzekeraar voor particulieren in het Verenigd Koninkrijk te worden.

Ageas en Bain Capital sluiten overeenkomst over een transactie in contanten voor een bedrag van GBP 1,295 miljard (EUR 1,510 miljard) voor esure

De combinatie van Ageas en esure creëert een aantrekkelijke multi-channel auto- en woningverzekeraar voor klanten in het Verenigd Koninkrijk

Ageas maakt vandaag bekend een overeenkomst te hebben gesloten met Bain Capital voor de overname van esure1, een marktleider in digitale verzekeringen voor particulieren die een sterke positie inneemt op het gebied van distributie via prijsvergelijkingswebsites (PCW) in het Verenigd Koninkrijk. Deze voorgestelde transactie is geheel in overeenstemming met de strategische prioriteiten van Ageas met betrekking tot M&A in Europa onder Elevate27. De overname vergroot de aanwezigheid van Ageas op de Europese markten door de acquisitie van een gecontroleerde entiteit, versterkt zijn positionering in het Verenigd Koninkrijk, levert aandeelhouderswaarde op door synergieën en verbetert de kasstroomgeneratie voor de Groep.

De combinatie van Ageas UK en esure zal de op twee na grootste verzekeraar voor particulieren in het VK vormen, met een gebalanceerd en gediversifieerd distributieaanbod via PCW, makelaars en partnerschappen. De overname van esure stelt Ageas UK in staat om de diversificatie van zijn distributiestrategie naar het belangrijke PCW-kanaal in het VK te versnellen. De underwriting footprint van esure zal de doelgroep van Ageas UK uitbreiden toelaten om zijn premie-inkomen te laten toenemen tot GBP 3,25 miljard (EUR 3,8 miljard) tegen 2028.

Ageas UK heeft zich de afgelopen vier jaar gevestigd als een solide verzekeraar door zich uitsluitend te richten op winstgevende groei in de verzekering business gericht op particulieren met een specialisme in de distributie van makelaars, uitstekende technische verzekeringsvaardigheden en technologie, en door met succes verzekeringsoplossingen te leveren aan zijn distributiepartners en zijn meer dan 4 miljoen klanten.

esure is een prominente Britse verzekeraar voor particulieren met een volledig digitaal distributiemodel via het PCW-kanaal en drie bekende merken: esure, Sheilas’ Wheels en First Alternative. In 2024 had esure meer dan 2,1 miljoen polissen en genereerde het bruto onderschreven premies van GBP 1 miljard (EUR 1,2 miljard).

De overname van esure biedt aanzienlijke mogelijkheden voor operationele synergieën en kapitaalvoordelen die op middellange termijn kunnen worden gerealiseerd. Er worden schaalvoordelen verwacht in onze portefeuille van verzekeringen voor particulieren in het Verenigd Koninkrijk en de versnelde implementatie van het EIS IT-platform, inclusief de aanvullende schademodule van esure, om de operationele efficiëntie en kostenvermindering voor Ageas UK te bevorderen. Voortdurende focus op technologie, data en AI zullen naar verwachting extra concurrentievoordelen opleveren.



Daarnaast wordt verwacht dat door toenemende diversificatie en de opname van esure in het gedeeltelijk interne model van Ageas kapitaalvoordelen zullen ontstaan na verloop van tijd.

Volgens de voorwaarden van de transactie zal Ageas Bain Capital een vergoeding van GBP 1,295 miljard (EUR 1,510 miljard) in contanten betalen voor esure, waarbij een Solvency II-doelstelling van 150% per eind 2024 wordt in acht genomen. De kapitaalpositie van de Groep zal robuust blijven met een Solvency II-ratio die naar verwachting slechts met ongeveer 10 pp zal dalen dankzij de opname van ongeveer EUR 1 miljard aan eigenvermogensinstrumenten in de financieringsmix.

De transactie zal worden gefinancierd door een combinatie van bestaande liquide middelen en nieuw uitgegeven senior en hybride schuld en/of eigen vermogen binnen de bestaande mandaten en afhankelijk van de marktomstandigheden. Een volledig gegarandeerde overbruggingsfaciliteit van 2 jaar wordt verstrekt door BofA Securities en Deutsche Bank Luxembourg S.A.

De integratie van Ageas UK en esure zal naar verwachting in alle materiële opzichten worden afgerond tijdens de strategische cyclus van Elevate27. Bij het ingaan van de volgende strategische periode wordt verwacht dat de transactie een volledig kostenbesparingspotentieel van meer dan GBP 100 miljoen (EUR 115 miljoen) per jaar voor belastingen zal genereren. Op run-rate basis wordt deze transactie geacht een onbenut rendement op de investering van meer dan 12% te genereren voor Ageas en een stijging van het rendement op het eigen vermogen van meer dan 1pp. Vanaf 2028 zal het een Holding Free Cash Flow-groei per aandeel van ongeveer 10% kennen.

De voltooiing van de transactie is gepland voor de tweede helft van 2025 en blijft onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.

In een reactie op de overeenkomst zei Hans De Cuyper, CEO van de Ageas Groep: "Wij zijn verheugd een akkoord te hebben bereikt over de overname van esure. Ageas heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt in het Verenigd Koninkrijk, waardoor het een steeds belangrijker onderdeel van de Groep is geworden. Deze transactie zal ons in staat stellen om concurrentiële waardevolle oplossingen te bieden aan een breder publiek via een multi-channel distributiemodel en Ageas UK te positioneren als een van de drie grootste verzekeraars voor verzekeringen aan particulieren. De overname van esure ondersteunt bovendien onze strategische ambities om ons groepsprofiel opnieuw in evenwicht te brengen in de richting van activiteiten met een hoge cashconversie. Uiteraard blijven wij ons inzetten voor onze financiële doelstellingen van Elevate27, inclusief onze toewijding aan een progressief dividendbeleid. De volledige synergieën van deze transactie zullen we ervaren in de volgende strategische cyclus."

Ant Middle, CEO van Ageas UK, zei: "esure is een belangrijke aanvulling op de activiteiten van Ageas UK en sluit perfect aan bij onze groeistrategie. Naarmate de vraag naar motorrijtuigen- en woningverzekeringen toeneemt, zal Ageas perfect gepositioneerd zijn om marktaandeel te winnen en de verzekeraar bij uitstek te worden voor bestaande en nieuwe klanten. De combinatie van Ageas en esure zal profiteren van een uitstekend klantenaanbod, ondersteund door state-of- the-art technologie en prominente merken, die onze uitbreiding naar nieuwe klantengroepen zullen stimuleren. Onder Elevate27 willen we onze business voor particulieren via makelaars en partnerschappen in het VK verder uitbreiden, en esure zal ons helpen om onze directe distributie, ons klantenbereik en onze schaal in het algemeen snel uit te breiden. De technische capaciteiten van esure samen met die van Ageas UK zullen ons in staat stellen om onze evenwichtige activiteiten sneller te ontwikkelen en een breder scala aan klanten te bedienen. We zijn erg enthousiast over het potentieel dat deze overname biedt voor onze Britse activiteiten en de bredere Groep."

David McMillan, CEO esure Group, zei: "Deze transactie brengt twee zeer complementaire bedrijven samen en creëert een nog sterker platform voor voortdurende innovatie, groei en uitstekende dienstverlening voor onze klanten. De combinatie van de schaalgrootte, financiële kracht en uitstekende relaties met makelaars van Ageas UK, met de sterke retailmerken van esure, toonaangevende datacapaciteiten en expertise op het gebied van PCW's, naast een gedeeld technologieplatform, zal ons gecombineerde vermogen om te investeren in ons aanbod versterken en nieuwe groeimogelijkheden met zich meebrengen. Ik ben enorm trots op wat het esure-team tot nu toe heeft bereikt. We kijken ernaar uit om samen met het Ageas-team te werken aan de opbouw van de toonaangevende personal lines-verzekeraar in het Verenigd Koninkrijk."

Luca Bassi, partner bij Bain Capital, zei: "We zijn verheugd dat we esure hebben ondersteund tijdens zijn transformatie- en groeitraject. Tijdens ons mandaat heeft esure het toonaangevende technologieplatform in Britse verzekeringen gebouwd en hun zeer efficiënte activiteiten hebben een nieuwe standaard gezet voor de branche. Deze transactie is een bewijs van de sterke marktpositie van esure en het state-of-the-art technologieplatform dat onder de leiding van Bain Capital is gebouwd, waardoor het bedrijf nu op recordniveaus qua winstgevendheid is. We zijn ervan overtuigd dat Ageas de juiste partner is om deze erfenis van succes en innovatie voort te zetten."

BofA Securities treedt op als financieel adviseur en Allen Overy Shearman Sterling LLP treedt op als juridisch adviseur van Ageas met betrekking tot de transactie.

Fenchurch Advisory Partners LLP en Goldman Sachs International traden op als financieel adviseurs voor Bain Capital en esure. Weil, Gotshal & Manges (Londen) LLP trad op als juridisch adviseur en Norton Rose Fulbright LLP trad op als regelgevend adviseur voor Bain Capital en esure.

Een meeting voor analisten over deze transactie zal plaatsvinden op maandag 14 april 2025 van 10u00 tot 11u00 uur CET (9u00 tot 10u00 uur UKT). De Teams-meeting is toegankelijk via volgende link: https://ageas.com/nl/esure-2025

Noot voor de redactie:

Om zijn expansie te ondersteunen, kondigde Ageas UK in 2024 een partnerschap aan met Saga, waardoor het aanbod werd uitgebreid naar het segment van de 50-plussers, wat strategisch in lijn is met de focus van Ageas op de toenemende vergrijzing.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

esure Group is een van de toonaangevende aanbieders van auto- en woningverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk via de merken esure, Sheilas' Wheels en First Alternative. esure Group, opgericht in 2000, heeft de grootte, de ervaring en de expertise die toelaten het vertrouwen van hun 2,1 miljoen klanten te winnen, gecombineerd met de ondernemersmentaliteit en wendbaarheid van een insurtech. esure Group richt zich op het gebruik van hun toonaangevende technologieplatform, kennis en data, naast een fantastische klantenservice, om klanten een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden die voldoet aan hun veranderende behoeften en verwachtingen.

Bain Capital, opgericht in 1984, is een van 's werelds toonaangevende particuliere investeringsmaatschappijen. Het bedrijf heeft een belangrijke geschiedenis in Europa, beginnend met de oprichting van een kantoor in Londen in 2000 en uitgebreid naar andere Europese locaties, met een focus op investeringen in private equity, krediet en speciale ondernemingen. We zetten ons in om een blijvende impact te creëren voor onze investeerders, teams, bedrijven en de gemeenschappen waarin we opereren. Als privaat partnerschap leiden we met overtuiging en een cultuur van samenwerking, met kenmerken die ons in staat stellen om beleggingsbenaderingen te innoveren, kansen te ontsluiten en uitzonderlijke resultaten te realiseren. Ons wereldwijde platform investeert in vijf focusgebieden: Private Equity, Growth & Venture, Capital Solutions, Credit & Capital Markets en Real Assets. In deze aandachtsgebieden brengen we diepgaande sectorexpertise en brede capaciteiten in. We hebben 24 kantoren op vier continenten, meer dan 1.850 werknemers en ongeveer USD 185 miljard aan beheerd vermogen. Voor meer informatie: www.baincapital.com. Volg @BainCapital op LinkedIn en X (Twitter).

Bank of America Europe DAC ("BofA Securities") treedt op als financieel adviseur exclusief voor Ageas en voor niemand anders in verband met de transactie en zal niet verantwoordelijk zijn voor iemand anders dan Ageas in het bieden van de bescherming die aan zijn cliënten wordt geboden of voor het geven van advies met betrekking tot de transactie of andere zaken die in deze aankondiging worden genoemd.

1 Volgens de voorwaarden van de transactie zal Ageas 100% van het geplaatste en nog uit te geven aandelenkapitaal van Blue (BC) Topco Limited verwerven, een houdstermaatschappij voor esure Group plc en haar dochterondernemingen.

