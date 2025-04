InfiMotion-Technologie revolutioniert Elektroantriebe mit bahnbrechender 12-in-1-Elektroantriebseinheit (EDU)

WUXI, China, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- InfiMotion Technology, ein führender Innovator im Bereich Antriebsstranglösungen für Elektrofahrzeuge (EV), stellte heute seine revolutionäre L402 12-in-1-Elektroantriebseinheit (Electric Drive Unit, EDU) vor, eine bedeutende Weiterentwicklung bei der Integration von Elektrofahrzeugen. Dieses hochintegrierte System vereint mehrere Hardware- und Softwarefunktionen in einer einzigen, kompakten Einheit, um kritische Herausforderungen im Fahrzeugdesign zu bewältigen und Volumen, Gewicht und Kosten zu reduzieren.

Das 2021 gegründete Unternehmen InfiMotion Technology hat sich dank seines Fokus auf die Entwicklung hochwertiger Produkte und seiner internen Expertise schnell als wichtiger Akteur im Bereich der Elektrofahrzeuge etabliert. Die L402 ist der Höhepunkt dieser Expertise und zeigt das Engagement des Unternehmens, die Grenzen der EV-Technologie zu erweitern.

Wichtigste Innovationen und Vorteile:

X-in-1-Integration: Die L402 integriert den E-Motor, Getriebe, Motorsteuerung (MCU), Onboard-Ladegerät (OBC), Gleichspannungswandler, Stromverteilungseinheit (PDU) und Batteriemanagementsystem (BMS) für Niederspannung und Hochspannung sowie in die MCU integrierte Softwarefunktionen wie die Fahrzeugsteuerung (VCU), das Thermomanagement (TMS), die Radschlupfregelung (WSC) und den Kommunikationscontroller für Elektrofahrzeuge (EVCC).

Kompaktheit und Kostenreduzierung: Im Vergleich zu herkömmlichen verteilten Systemen erreicht die L402 eine Volumenreduzierung von 8 %, eine Gewichtsreduzierung von 13 % und eine Kostenreduzierung von 20 %.

Vereinfachtes Wärmemanagement und optimierte Steuerung: Das integrierte Design vereinfacht das Wärmemanagement und maximiert die Effizienz der Steuerung.

Das integrierte Design vereinfacht das Wärmemanagement und maximiert die Effizienz der Steuerung. Optimierte Systemarchitektur: Durch die direkte Einbettung von Softwareanwendungen in die MCU eliminiert die L402 redundante ECUs und reduziert so die Hardwarekosten und die Komplexität des Systems.



InfiMotion Technology gewährleistet Qualität und Zuverlässigkeit durch umfassendes internes Know-how, robuste Produktionskapazitäten und die Einhaltung strenger Branchenstandards, darunter AUTOSAR, ISO26262 und ASPICE L3.

Das Unternehmen hat sich auf dem europäischen Markt eine starke Position erarbeitet und beliefert Premium-Automobilmarken wie JLR, Lotus und Polestar mit Schlüsselkomponenten und -systemen. Um seine europäischen Kunden besser bedienen zu können, hat InfiMotion eine strategische Präsenz in Schweden aufgebaut, mit einem europäischen Büro in Göteborg und einem Logistikzentrum in Älvängen.

Die Produktion der L402 begann im Mai, und das Unternehmen hat eine Produktionsrate von 30.000 Einheiten pro Monat ab Dezember 2024 festgelegt. Mit über 1.700 Mitarbeitern und einer hochmodernen Produktionsstätte in Wuxi, China, sowie der laufenden Entwicklung einer europäischen Produktionsstätte ist InfiMotion Technology für weiteres Wachstum und Innovation auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge gerüstet.

Kontakt:

[Jeanette Ångman] [Marketing & Business Coordinator] [jeanette.angman@infimotiontec.com] [www.infimotiontec.com]