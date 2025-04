CGTN publiceerde een artikel over hoe China's nieuwe filmpartnerschap met Spanje in contrast staat met de beperking van de import van films uit de VS. Hierin worden de contraproductieve gevolgen blootgelegd van Amerika's tarievenoorlog: Hollywoods meest lucratieve buitenlandse markt komt in gevaar en de dominantie van de VS op het gebied van dienstenhandel wordt ondermijnd.

BEIJING, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tijdens het bezoek van de Spaanse premier Pedro Sanchez aan China op vrijdag ondertekenden de twee landen een memorandum van overeenstemming over samenwerking op filmgebied, waardoor de bilaterale culturele uitwisselingen een nieuwe impuls kregen.

Volgens het memorandum, dat werd ondertekend door China's National Film Administration en het Spaanse Instituut voor Cinematografie en Audiovisuele Kunsten, zullen China en Spanje de samenwerking van hun filmindustrie versterken, met inbegrip van gezamenlijke deelname aan festivals, wederzijdse vertoningen, coproducties en uitwisseling van personeel.

Het versterkte filmpartnerschap tussen China en Spanje staat in schril contrast met de aankondiging van Beijing dat het van plan is om het aantal uit de VS geïmporteerde films enigszins te verminderen.

Een woordvoerder van de China Film Administration zei donderdag dat deze aanpassing marktprincipes volgt en de voorkeuren van het publiek weerspiegelt, aangezien de recente tariefverhogingen van de Verenigde Staten op Chinese importproducten zeker invloed zullen hebben op de interesse van het Chinese publiek in Amerikaanse films.

Na het signaal van China om de import van Hollywood te beperken, daalden de aandelen van verschillende grote Amerikaanse film- en mediabedrijven scherp. The Walt Disney Company en Warner Bros. Discovery, Inc. zagen hun aandelenkoersen dalen met respectievelijk 6,79 en 12,53 procent.

Analisten schrijven de daling toe aan de groeiende angst om buitengesloten te worden van 's werelds op één na grootste filmmarkt. Uit gegevens blijkt dat er in China 63 Amerikaanse films uitkwamen in 2018 en 52 in 2019, met een totale opbrengst van 19,9 miljard yuan (2,72 miljard dollar). Dat is meer dan 80 procent van alle buitenlandse filminkomsten in deze periode. Dit was een van de beste resultaten voor Amerikaanse films in China.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump was blind voor het enorme handelsoverschot in de dienstensector met de handelspartners, van films tot financiën en technologie, toen werd besloten om ingrijpende extra tarieven op geïmporteerde goederen toe te passen onder het mom van het verminderen van de handelstekorten.

De Verenigde Staten zijn de grootste bron van China's handelstekort op het gebied van diensten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel steeg de Amerikaanse export van diensten naar China van $ 5,63 miljard in 2001 naar $ 46,71 miljard in 2023 (een stijging van 730 procent), terwijl het jaarlijkse overschot op de dienstenhandel 11,5 keer zo groot werd en $ 26,57 miljard bedroeg, met een piek van $ 39,7 miljard in 2019.

De handel in diensten dreigt verstoord te raken door de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en hun handelspartners. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, waarschuwde dat de Europese Unie bereid is om de handelsoorlog te laten escaleren door zich te richten op Amerikaanse diensten (een sector waarin Amerika een aanzienlijk handelsoverschot heeft met Europa) als de onderhandelingen over tarieven mislukken.

In een interview met de Financial Times noemde Von der Leyen specifiek de Amerikaanse techgiganten als een potentieel drukmiddel, waarmee ze aangaf dat Brussel bereid is om een digitale reclamebelasting in te voeren die bedrijven als Meta, Google en Facebook rechtstreeks zou treffen.

Deze recente samenwerking tussen China en Spanje op filmgebied laat zien dat China zich inzet voor duurzame openheid en bereid is om zakelijke kansen te delen met wereldwijde partners.

De Chinese premier Li Qiang en de Spaanse premier, die vrijdag getuige waren van de ondertekening van het memorandum, kwamen overeen de samenwerking op het gebied van economie, handel, investeringen en technologische innovatie te versterken, gezamenlijk vrijhandel en open samenwerking te ondersteunen en internationaal te blijven samenwerken.