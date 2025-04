CGTN: A Virada no Cinema Chinês: Causada pela política tarifária dos EUA

A CGTN publicou um artigo sobre como a nova parceria cinematográfica da China com a Espanha contrasta com seus cortes nas importações de filmes dos EUA, expondo o impacto autodestrutivo da guerra tarifária dos Estados Unidos – colocando em risco o mercado externo mais lucrativo de Hollywood e minando o domínio mais amplo do comércio de serviços do país.

PEQUIM, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante a visita do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez à China na sexta-feira, os dois países assinaram um memorando de entendimento (MOU) de cooperação cinematográfica, dando um novo impulso aos intercâmbios culturais bilaterais.

A China e a Espanha aprofundarão a colaboração na indústria cinematográfica, com a participação conjunta em festivais, exibições mútuas, coproduções e intercâmbios de pessoal, de acordo com o Memorando de Entendimento assinado entre a Administração Nacional de Cinema da China e o Instituto de Cinematografia e Artes Audiovisuais da Espanha.

A parceria cinematográfica aprimorada entre a China e a Espanha contrasta fortemente com o anúncio de Pequim do seu plano de reduzir moderadamente o número de filmes importados dos EUA.

Um porta-voz da China Film Administration disse na quinta-feira que o ajuste segue os princípios do mercado e reflete as preferências do público, já que os recentes aumentos das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas devem afetar o interesse do público chinês nos filmes dos EUA.

Após a China indicar os cortes das importações de Hollywood, as ações de várias grandes empresas de cinema e mídia dos EUA caíram acentuadamente. A Walt Disney Company e a Warner Bros. Discovery, Inc. tiveram uma queda de 6,79 e 12,53 por cento das ações, respectivamente.

Os analistas atribuem o declínio aos crescentes temores de serem excluídos do segundo maior mercado de filmes do mundo. Os dados mostram que os lançamentos de filmes dos EUA na China totalizaram 63 em 2018 e 52 em 2019, gerando 19,9 bilhões de yuans (US $ 2,72 bilhões) no total e comandando mais de 80% de toda a receita de filmes estrangeiros nesse período. Esta foi uma das melhores corridas para filmes dos EUA nas bilheterias chinesas.

De filmes a finanças e tecnologia, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, não reconheceu seu enorme superávit comercial no setor de serviços com seus parceiros comerciais quando decidiu impor tarifas adicionais sobre bens importados sob o pretexto de reduzir seus déficits comerciais.

Os Estados Unidos são a maior fonte de déficits comerciais de serviços da China. De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, as exportações de serviços americanos para a China aumentaram de US $ 5,63 bilhões em 2001 para US $ 46,71 bilhões em 2023 – um aumento de 7,3 vezes – enquanto o superávit comercial anual de serviços aumentou 11,5 vezes para US $ 26,57 bilhões, chegando a US $ 39,7 bilhões em 2019.

As tensões comerciais em curso entre os EUA e seus parceiros comerciais ameaçam interromper seu comércio de serviços. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que a União Europeia está preparada para escalar a guerra comercial dos serviços dos EUA – um setor em que os EUA têm um superávit comercial significativo com a Europa – caso as negociações das tarifas fracassem.

Em entrevista ao Financial Times, von der Leyen destacou os gigantes da tecnologia dos EUA como um potencial ponto de pressão, sinalizando a determinação de Bruxelas em impor um imposto de publicidade digital que irá afetar diretamente empresas como Meta, Google e Facebook.

A mais recente colaboração cinematográfica China-Espanha demonstra o compromisso da China com a abertura sustentada e a disposição de compartilhar oportunidades de mercado com parceiros globais.

O primeiro-ministro chinês Li Qiang e o primeiro-ministro espanhol, que testemunharam a assinatura do Memorando de Entendimento na sexta-feira, concordaram em aumentar a cooperação na economia, comércio, investimento e inovação tecnológica, apoiar conjuntamente o livre comércio e a cooperação aberta, e defender o multilateralismo.