ACTEOS: PUBLICATION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024

Le 07 avril 2025

Le document d’enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l’AMF le 28 mars 2025 sous le numéro D.25-0188.

Il est disponible dès à présent sur le site de la société : www.acteos.fr .

Des exemplaires du document d’enregistrement universel sont également disponibles au siège social de la société,

2 – 4 rue Duflot – 59100 Roubaix.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2024 ; le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne ;

le communiqué relatif aux honoraires des commissaires aux comptes ;

le rapport sur les opérations sur titre des dirigeants.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C) Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Contacts :

ACTEOS

Thomas Felfeli

Directeur Général

Tél : +33 3 20 11 44 64

Mail : t.felfeli@acteos.com

