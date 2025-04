Kering : Informations relatives aux modalités de tenue de l’Assemblée générale mixte du 24 avril 2025 et modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Kering - Communiqué - Modalités AG 24 avril 2025 - FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





14 avril 2025

INFORMATIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 AVRIL 2025

ET MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Les actionnaires de Kering sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra au siège social de la Société, 40 rue de Sèvres, Paris 7e, le jeudi 24 avril 2025 à 15 heures (heure de Paris).

L’Assemblée générale se tiendra en la présence physique des actionnaires et sera également diffusée en direct puis à retrouver en différé sur le site Internet de la Société1 : www.kering.com (rubrique Finance / Informations Actionnaires / Assemblée générale).

L’avis de réunion, comprenant l’ordre du jour de l’Assemblée générale, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d’administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale et d’exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 17 mars 2025.

L’avis de convocation a été publié au BALO et dans le journal d'annonces légales (service de presse en ligne) « Les Affiches Parisiennes » en date du 7 avril 2025.

Il est rappelé aux actionnaires qu’ils peuvent adresser leurs questions écrites en amont de l’Assemblée générale (de préférence par courriel à l’adresse ag2025proxy@kering.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le jeudi 17 avril 2025. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les documents relatifs à l’Assemblée générale (incluant notamment le Document d’enregistrement universel 2024 et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration) peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de la Société : www.kering.com (rubrique Finance / Informations Actionnaires / Assemblée générale).

Les documents préparatoires relatifs à l’Assemblée générale sont tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires depuis le 7 avril, et consultables depuis la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet de la Société www.kering.com, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2024, Kering comptait 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.

Contacts

Presse

Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Analystes/investisseurs

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

(1) Sauf raisons techniques rendant impossible ou perturbant gravement cette retransmission.

