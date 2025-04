Le Gala de la Fondation de l'Hôpital de Lachine amasse 406 500 $ pour soutenir la modernisation de l'Hôpital de Lachine

Le Gala signature de la Fondation de l'Hôpital de Lachine a permis de recueillir un montant impressionnant de 406 500 $ pour soutenir la campagne Oser Rêver : Hôpital de Lachine, une collaboration réussie entre la Fondation de l'Hôpital de Lachine et la Fondation du CUSM. Cette campagne de 5 millions de dollars soutient l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et assure des soins de qualité pour l'Ouest-de-l'Île.

MONTREAL, 14 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal s'est transformé en un luxueux paquebot le temps d'une soirée d'élégance et de célébration. Les invités ont profité d'une expérience immersive avec un dîner gastronomique, des divertissements éblouissants et des prix d'enchères excitants, le tout en soutien à un objectif commun — la modernisation de l'Hôpital de Lachine.

« L'Hôpital de Lachine est un pilier de soins pour notre communauté, et ce soir, nous naviguons vers un avenir encore plus radieux. Voir nos supporters se rassembler avec tant de passion et de générosité est véritablement émouvant. L'Hôpital de Lachine occupe une place spéciale dans le cœur de tant de gens, et c'est un privilège de faire partie de ce voyage transformateur. »

— Yves Beauchamp, président et chef de la direction, ADM Aéroports de Montréal et coprésident du Gala.

« Ce que nous avons accompli ensemble est tout simplement remarquable. Ce soir, nous célébrons non seulement un objectif atteint, mais une vision partagée de soins de santé exceptionnels dans notre communauté. L'Hôpital de Lachine a toujours été un lieu de compassion et d'excellence, et avec cette modernisation, nous assurons qu'il puisse répondre aux besoins de tous ceux qui requièrent des soins dans l'Ouest-de-l'Île et à Lachine. »

— Denis Giangi, président, Rolls-Royce Canada et coprésident du Gala.

La Fondation du CUSM et la Fondation de l'Hôpital de Lachine ont collaboré pour compléter la modernisation et l'expansion de 220 millions de dollars de l'Hôpital de Lachine. Ce financement garantira que l'hôpital soit équipé avec la technologie médicale la plus avancée, améliorant la qualité et l'accessibilité des services de soins de santé dans l'Ouest-de-l'Île.

« Cette réalisation témoigne de la force de la communauté. La modernisation de l'Hôpital de Lachine améliorera les soins aux patients, créera un réseau de soins de santé plus solide et offrira un accès à des services essentiels près de chez soi. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos donateurs, commanditaires et bénévoles qui ont rendu cela possible.»

— Jacques Filion, président du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital de Lachine.

Le soutien de nos participants au Gala nous a rapprochés plus que jamais de la révolution des soins de santé dans l'Ouest-de-l'Île. Une fois terminé, l'Hôpital de Lachine modernisé comprendra une salle d'urgence entièrement équipée, des salles d'opération à la fine pointe de la technologie, une unité de soins palliatifs moderne et des chambres privées conçues pour le confort, la sécurité et l'accessibilité.

« Lorsque nous nous sommes associés pour la première fois avec la Fondation de l'Hôpital de Lachine en 2021, notre mission était claire : garantir que chaque patient de l'Ouest-de-l'Île ait accès à des soins médicaux de premier ordre. Grâce à l'engagement incroyable de nos supporters, nous sommes maintenant à l'aube de réaliser ce rêve. C'est plus qu'une célébration — c'est un lancement dans l'avenir des soins de santé à Lachine. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente et chef de la direction, Fondation du CUSM.

Avec des progrès qui avancent bien, l'installation de pointe est sur la bonne voie pour ouvrir en 2026.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre Campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité : les maladies infectieuses; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. https://fondationcusm.com

À propos de la Fondation de l’Hôpital de Lachine

Créée en 1976, la Fondation de l’Hôpital de Lachine recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins de santé à l’Hôpital de Lachine. En 2022, la Fondation de l’Hôpital de Lachine s’est associée à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) pour générer un impact encore plus grand sur la santé de sa communauté. Notre campagne Osez rêver pour l’Hôpital de Lachine vise à recueillir cinq millions de dollars pour l’achat d’équipement de pointe qui complètera les travaux de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital de Lachine, actuellement en cours. Grâce au soutien de notre communauté, l’Hôpital de Lachine revitalisé offrira des soins de classe mondiale à tout l’Ouest de l’Île. https://fondationhopitallachine.ca/

Tarah Schwartz

Vice-présidente, Communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Stratège des médias sociaux

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a6778ae-713b-4bb4-bc91-eae9287f451e/fr