Galapagos kondigt het vertrek van haar CFO en COO, Thad Huston, aan per 1 augustus 2025

Mechelen, België; 15 april 2025, 07:30 CET; gereglementeerde informatie - voorwetenschap – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het transformeren van patiëntresultaten door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie, heeft vandaag het vertrek van haar CFO en COO, Thad Huston, aangekondigd per 1 augustus 2025.

De heer Huston heeft besloten om Galapagos te verlaten en terug te keren naar de U.S. voor persoonlijke en professionele redenen. De heer Huston vervoegde Galapagos NV in 2023 vanuit Kite Pharma, Inc. om de transformatie van Galapagos naar een bedrijf actief in celtherapie te ondersteunen. De vennootschap verwacht in de komende maanden een opvolger voor de heer Huston aan te kondigen.

Paul Stoffels1, MD, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos zei, “De afgelopen twee jaar heeft Thad gewerkt aan de transformatie van Galapagos in een bedrijf dat zich richt op celtherapie hierbij gebruik makend van ons unieke gedecentraliseerde celtherapieplatform voor het leveren van verse, stem-like, early memory CAR T-celtherapie in een vein-to-vein tijd van zeven dagen. Thad blijft bij Galapagos tot 1 augustus 2025 om te zorgen voor een vlotte overdracht van verantwoordelijkheden. We danken Thad voor zijn bijdragen en wensen hem het allerbeste bij het nastreven van andere opportuniteiten.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet uitsluitend, gekenmerkt door het gebruik van woorden of uitdrukkingen zoals “anticiperen,” “verwachten,” “plannen,” “inschatten,” “zullen,” “blijven,” “streven,” “voornemen,” “toekomst,” “potentieel,” “kunnen,” “aangeven,” “vooruit,” evenals vergelijkbare bewoordingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de aanwerving van personeel voor sleutelposities, verklaringen over de voorgenomen splitsing van Galapagos in twee onafhankelijke entiteiten en hieraan gerelateerde verrichtingen, waaronder de verwachte tijdlijn van deze verrichtingen, de verwachte voordelen en synergiën van dergelijke verrichtingen en het verkrijgen van goedkeuringen van regelgevende instanties en aandeelhouders, en verklaringen met betrekking tot de aankondiging van een geschikte opvolger voor de CFO & COO. Toekomstgerichte verklaringen brengen bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Galapagos wezenlijk verschillen van wat in deze verklaringen wordt uitgedrukt of wordt geïmpliceerd. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot, de mogelijkheid dat Galapagos en SpinCo moeilijkheden ondervinden bij het behouden of aantrekken van talent, risico’s met betrekking tot het effectief overdragen van kennis, risico’s verbonden aan de beoogde transacties, waaronder het risico dat de in verband met de verrichtingen vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties en aandeelhouders niet binnen de verwachte termijn of helemaal niet worden verkregen, het risico dat niet tijdig of helemaal niet wordt voldaan aan de verrichtingen en/of de noodzakelijke voorwaarden om de verrichtingen te voltooien, onzekerheden met betrekking tot ons vermogen om Galapagos met succes te splitsen in twee onafhankelijke entiteiten en om de verwachte voordelen van de splitsing te realiseren binnen de verwachte tijdslijnen of helemaal niet, het vermogen van de twee onafhankelijke bedrijven om succesvol te zijn als zelfstandige, beursgenoteerde bedrijven, evenals de risico’s en onzekerheden die zijn geïdentificeerd in het jaarverslag van Galapagos op Form 20-F voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), en in latere deponeringen bij de SEC. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden uitsluitend op de datum van dit persbericht. Galapagos verplicht zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven.

1 In dit persbericht moet ‘Dr. Paul Stoffels’ worden gelezen als ‘Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV’.

