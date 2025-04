ORION OYJ

Orionin Turun T&K-yksikköä koskeneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen

Orion Oyj ilmoitti lehdistötiedotteessa 10.3.2025, että yhtiö on perustamassa biologisten lääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvän yksikön Ison-Britannian Cambridgeen. Koska yhtiön suunnitelmana on kehittää biologisia ja suurimolekyylisiä lääkkeitä Cambridgessa, yhtiö aloitti 7.3.2025 Suomessa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut vaikutusten arvioimiseksi sen Protein and Antibody Engineering & Characterization -yksikössä Turussa.

Lakisääteiset muutosneuvottelut on saatu päätökseen aikaistetussa aikataulussa maanantaina 7.4.2025. Yhtiö on päättänyt ajaa Protein and Antibody Engineering & Characterization -yksikön toiminnan alas kesän 2025 aikana.

Usealle lakkautettavan organisaation työntekijälle on löydetty uusia työtehtäviä yhtiön sisältä, ja vähennystarpeen kohteena on neuvottelujen päätyttyä alle 10 työntekijää.

Kaikkia vaikutusten alaisia työntekijöitä on informoitu asiasta.



