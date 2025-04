De DeepSeek à DEEP Robotics : comment l’Université chinoise Zhejiang University forme les leaders technologiques de demain

HANGZHOU, Chine, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ouvrage Hangzhou Code: How the "Six Little Dragons" Took Flight est paru fin mars 2025, suscitant des discussions nationales sur l’ascension fulgurante de la ville comme pôle d’innovation mondial. Une question se pose : qu’est-ce qui permet à Hangzhou de former les pionniers de la technologie ? Zhejiang University (ZJU) souligne son rôle central dans la formation de ces étoiles montantes dans un article récent publié sur son site officiel (https://www.zju.edu.cn/english/2025/0313/c75270a3026836/page.psp), et un examen plus approfondi de l’histoire de cette université dans la formation de magnats de la technologie démontre que l’éducation peut faire la différence dans le monde de la technologie et au-delà.

Riche de 128 ans d’histoire, la ZJU est l’alma mater de Liang Wenfeng, fondateur de la puissante société d’IA DeepSeek, l’un des célèbres « Hangzhou Six Little Dragons » (Six petits dragons d’Hangzhou). Liang a obtenu sa licence et sa maîtrise à la College of Information Science and Electronic Engineering (ISEE) (École des sciences de l’information et de l’ingénierie électronique) de la ZJU. Installée à Hangzhou, une ville alliant beauté pittoresque et prouesse technologique (elle abrite des géants comme Alibaba), la ZJU a longtemps servi de rampe de lancement à des pionniers majeurs, notamment les fondateurs de DEEP Robotics et Manycore Tech, deux autres des « Hangzhou Six Little Dragons ».

Ce vivier d’innovation ne doit rien au hasard : il est le résultat d’une stratégie délibérée et évolutive visant à développer les talents de demain.

Une éducation tournée vers l’avenir

Le programme de ZJU anticipe les tendances émergentes. En 1999, l’université a lancé le premier programme d’innovation et d’entrepreneuriat à l’échelle universitaire de Chine. Aujourd’hui, elle propose plus de 100 formations d’innovation et d’entrepreneuriat couvrant des disciplines essentielles, des mineures interdisciplinaires et des cours optionnels alignés sur l’industrie, mis à jour en permanence pour s’adapter aux évolutions technologiques.

Sa prise de leadership précoce dans le domaine de l’IA témoigne de sa clairvoyance. Dès 1978, la ZJU a créé son département d’informatique, en mettant l’accent sur la théorie de l’IA et l’informatique avancée comme priorités stratégiques. En 2019, elle est devenue l’une des 35 premières universités chinoises autorisées à proposer un diplôme de premier cycle en IA. En 2021, elle a piloté le tout premier microprogramme national interinstitutionnel « AI+X », mis à niveau sous la direction de la ZJU en 2025.

Il y a vingt ans déjà, le programme de Liang comprenait des cours optionnels de pointe en IA, tels que l’apprentissage automatique et la reconnaissance de formes et les réseaux neuronaux.

« Nous allions profondeur et amplitude », a déclaré Chen Hongsheng, doyen de l’ISEE. « Nos étudiants maîtrisent leurs domaines tout en acquérant une maîtrise interdisciplinaire, ce qui leur permet de s’adapter et de diriger dans un monde en perpétuelle évolution. »

L’apprentissage par la pratique

La théorie rejoint la pratique à la ZJU. L’université s’est imposée comme un « accélérateur de startups » de premier plan en intégrant des ressources d’innovation pour développer un écosystème complet englobant la formation à l’entrepreneuriat, l’incubation et l’investissement.

Plus de 80 % des étudiants de premier cycle de la ZJU s’engagent dans des projets de recherche ou industriels pratiques, soutenus par des échanges mondiaux et des stages dans des entreprises ou des plateformes prestigieuses, ainsi que par la participation à divers concours.

Zhu Qiuguo, fondateur de DEEP Robotics et maître de conférences à la College of Control Science and Engineering (École des sciences et de l’ingénierie du contrôle) de la ZJU, s’est découvert une passion pour la robotique alors qu’il étudiait à la ZJU, où il a rejoint ZJUDancer, un groupe d’étudiants spécialisés dans les petits robots de football humanoïdes. Grâce à sa participation à des compétitions internationales comme la RoboCup, il a travaillé sur des innovations et des améliorations continues de matériel et de logiciels de robotique.

« Les compétitions vous obligent à faire le lien entre la théorie et la résolution de problèmes concrets », a souligné Zhu. « Elles demandent d’intégrer les connaissances théoriques à la pratique, d’apprendre rapidement pour acquérir les connaissances nécessaires au concours et de mener des recherches indépendantes. »

Donner du sens à l’innovation

La devise de ZJU, « Seeking Truth, Pursuing Innovation » (À la recherche de la vérité, à la poursuite de l’innovation), est plus qu’un slogan. Elle se traduit par l’engagement de l’université à exploiter la technologie pour le bien public.

En effet, l’université ambitionne de former des pionniers, mais aussi des citoyens responsables. « En plus de doter les étudiants de compétences innovantes, nous mettons l’accent sur le développement de leur sens des responsabilités et de leurs convictions », a affirmé Wang Wei, vice-doyen de l’ISEE.

Cette double approche transparaît dans des projets tels que l’outil de sécurité en réalité augmentée primé d’Ye Bowen, étudiant de premier cycle, destiné aux livreurs. « La technologie devrait améliorer la vie des gens », a indiqué Ye, en remerciant son mentor, Yang Zongyin, pour ses conseils. Le parcours de Yang incarne la culture d’innovation ciblée de la ZJU : en tant qu’étudiant de premier cycle, il a participé activement à des concours d’entrepreneuriat, et après avoir obtenu un doctorat à Cambridge, il est retourné à la ZJU en tant qu’enseignant-entrepreneur à l’ISEE. Il a ensuite développé le plus petit spectromètre au monde, en se dirigeant vers des applications concrètes telles que la mesure non invasive de la glycémie, susceptible de profiter à des millions de diabétiques.

« J’encourage mes étudiants à poursuivre des avancées dans les technologies de pointe qui améliorent vraiment la vie », a déclaré Yang, dans la tradition d’innovation de la ZJU au service de la société.

Avec son héritage de rigueur académique, ses solides partenariats industriels et sa culture valorisant à la fois la curiosité et l’impact, la ZJU ne se contente pas de suivre le rythme de l’ère de l’IA : elle la façonne. Alors que les « Hangzhou Six Little Dragons » prennent leur envol, la ZJU continue de développer la prochaine génération d’innovateurs prêts à évoluer dans un monde en constante évolution.

Source : Zhejiang University