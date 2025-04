Da DeepSeek a DEEP Robotics: come Zhejiang University coltiva i leader tecnologici di domani

HANGZHOU, Cina, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il libro Hangzhou Code: How the “Six Little Dragons” Took Flight è stato pubblicato alla fine di marzo 2025, suscitando discussioni a livello nazionale sulla rapida ascesa della città come centro di innovazione globale. Una domanda spicca tra tutte: cosa alimenta la capacità di Hangzhou di coltivare i pionieri della tecnologia che cambiano il mondo? Zhejiang University (ZJU) sottolinea il suo ruolo fondamentale nella formazione di questi astri nascenti in un recente articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale (https://www.zju.edu.cn/english/2025/0313/c75270a3026836/page.psp). Un'analisi più approfondita della storia dell'università nella formazione dei magnati della tecnologia rivelerà come l'istruzione possa fare una grande differenza nel mondo della tecnologia e non solo.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

La ZJU, con una storia di 128 anni, è l'alma mater di Liang Wenfeng, fondatore della società di intelligenza artificiale DeepSeek, uno dei famosi “Sei piccoli draghi di Hangzhou”. Liang ha conseguito la laurea e il master presso il College of Information Science and Electronic Engineering (ISEE) della ZJU. Situata a Hangzhou, una città che fonde bellezza paesaggistica e abilità tecnologica (sede di giganti come Alibaba), la ZJU è stata a lungo una piattaforma di lancio per gli innovatori tecnologici, tra cui i fondatori di DEEP Robotics e Manycore Tech, altri due dei “Sei piccoli draghi di Hangzhou”.

Questa pipeline di innovatori non è una coincidenza, bensì il risultato di una strategia intenzionale e in evoluzione per coltivare talenti pronti per il futuro.

Formazione orientata al futuro

Il programma di studi della ZJU è progettato per anticipare le tendenze emergenti. Nel 1999 ha lanciato il primo programma di innovazione e imprenditorialità a livello universitario in Cina. Oggi offre oltre 100 corsi di innovazione e imprenditorialità che spaziano tra le discipline di base, quelle interdisciplinari minori e corsi elettivi allineati al settore, tutti costantemente aggiornati per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici.

La lungimiranza dell'università è evidente nella sua leadership precoce nel campo dell'IA. Già nel 1978 la ZJU aveva istituito il suo dipartimento di informatica, enfatizzando la teoria dell'IA e il calcolo avanzato come priorità strategiche. Nel 2019 la ZJU è diventata una delle prime 35 università cinesi autorizzate a offrire un corso di laurea in IA. Nel 2021 ha avviato il primo microprogramma nazionale interistituzionale “AI+X”, che è stato aggiornato sotto la guida della ZJU nel 2025.

Già due decenni fa il piano di studi di Liang comprendeva corsi all'avanguardia di AI come Apprendimento automatico e Riconoscimento di pattern e reti neuroniche.

“Uniamo la profondità con l'ampiezza” ha dichiarato il Preside dell'ISEE Chen Hongsheng. “I nostri studenti padroneggiano i loro campi e allo stesso tempo acquisiscono una competenza interdisciplinare, che li mette in grado di adattarsi e aprire la strada in un mondo in rapida evoluzione”.

Imparare facendo

La teoria incontra la pratica alla ZJU. L'università si è affermata come un importante “acceleratore di startup” integrando le risorse per l'innovazione allo scopo di costruire un ecosistema completo che comprende la formazione all'imprenditorialità, l'incubazione e gli investimenti.

Oltre l'80% dei laureandi della ZJU si impegna in progetti pratici di ricerca o industriali, supportati da scambi globali e stage in aziende o piattaforme leader, oltre alla partecipazione a vari concorsi.

Zhu Qiuguo, fondatore di DEEP Robotics e Professore associato presso il College of Control Science and Engineering della ZJU, ha scoperto la sua passione per la robotica quando era studente alla ZJU, collaborando con ZJUDancer, un team di studenti specializzato in piccoli robot da calcio umanoidi. Grazie alla partecipazione a competizioni internazionali come la RoboCup, ha lavorato a continue innovazioni e miglioramenti sia nel software che nell'hardware dei robot.

“Le competizioni costringono a creare un ponte tra la teoria e la soluzione dei problemi del mondo reale” ha affermato Zhu. “Richiede l'integrazione delle conoscenze teoriche con la pratica, l'apprendimento rapido per acquisire le conoscenze necessarie alla sfida e lo svolgimento di ricerche indipendenti”.

Innovazione animata da uno scopo

Il motto della ZJU - “Cercare la verità, perseguire l'innovazione” - è più di un semplice slogan. Si riflette nell'impegno dell'università a sfruttare la tecnologia per il bene pubblico.

L'università mira a coltivare non solo innovatori, ma anche cittadini responsabili. “Oltre a dotare gli studenti di competenze innovative, sottolineiamo la necessità di promuovere il loro senso di responsabilità e di convinzione” ha dichiarato Wang Wei, Vice Preside dell'ISEE.

Questa duplice attenzione si manifesta in progetti come il pluripremiato strumento di sicurezza AR per i servizi di delivery, realizzato dallo studente Ye Bowen. “La tecnologia dovrebbe migliorare la vita delle persone” ha detto Ye, riconoscendo al suo mentore, Yang Zongyin, il merito di averlo guidato. Il percorso di Yang incarna la cultura dell'innovazione mirata della ZJU: da studente universitario, ha partecipato attivamente a competizioni imprenditoriali; dopo aver conseguito un dottorato a Cambridge, è tornato alla ZJU come professore-imprenditore presso l'ISEE. Ha poi sviluppato lo spettrometro più piccolo del mondo, che ora sta avanzando verso applicazioni reali come il monitoraggio non invasivo del glucosio, con potenziali benefici per milioni di diabetici.

“Incoraggio i miei studenti a realizzare scoperte nelle tecnologie di frontiera che migliorino veramente la vita delle persone” ha detto Yang, continuando la tradizione della ZJU di innovazione al servizio della società.

Con la sua tradizione di rigore accademico, le forti partnership industriali e una cultura che valorizza sia la curiosità che l'impatto sulla realtà, la ZJU non si limita a tenere il passo con l'era dell'intelligenza artificiale, ma la sta plasmando. Con l'ascesa dei “Sei piccoli draghi di Hangzhou”, la ZJU continua a coltivare la nuova generazione di innovatori pronti a muoversi in un mondo in rapida evoluzione.

Fonte: Zhejiang University