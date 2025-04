Bitget enregistre au premier trimestre 2025 un volume total de transactions de 2 080 milliards de dollars ; les transactions au comptant ont bondi de 159 % en glissement trimestriel

VICTORIA, Seychelles, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, a terminé le premier trimestre 2025 sur un volume total de transactions de 2 080 milliards de dollars. Ce volume est porté par une forte hausse de 159 % des transactions au comptant qui ont atteint 387 milliards de dollars. Cette impressionnante progression s’inscrit dans un contexte de forte participation du marché et de dynamisme soutenu en matière de nouvelles cotations et de gammes de produits stratégiques.

La croissance du nombre d’utilisateurs est restée forte. Rien qu’au premier trimestre, Bitget a gagné 4,89 millions d’utilisateurs sur sa plateforme CEX et 15 millions d’utilisateurs sur Bitget Wallet, ce qui porte la base d’utilisateurs mondiale de la plateforme à plus de 120 millions de personnes, soit une hausse de près de 20 %. Jeton natif de Bitget, le BGB a connu un trimestre volatil mais néanmoins positif. Cette période a également vu l’introduction d’une feuille de route actualisée pour le BGB qui décrit une utilité accrue en matière de jalonnement, la participation à Launchpad ainsi que les intégrations mises en place avec de nouveaux écosystèmes DeFi. Un calendrier trimestriel de destruction de jetons est maintenu en place afin de gérer les pressions du côté de l’offre.

La sécurité est restée au cœur des préoccupations de la plateforme, notamment après la perte record d’un montant de 2,1 milliards de dollars causée par des piratages cryptographiques à l’échelle du secteur. Bitget a transféré près de 100 millions de dollars en ETH à Bybit après le piratage subi par cette dernière, une opération qui témoigne d’un alignement rare mais crucial entre plateformes de cryptomonnaies en temps de crise. Parallèlement, les preuves de réserves de Bitget ont constamment été supérieures à la barre des 130 % tout au long du premier trimestre. Doté de 495 millions de dollars en janvier, son fonds de protection est passé à 514 millions de dollars en mars, suivant en cela une tendance prudente mais clairement haussière en matière de réserves d’actifs.

« Les résultats de ce trimestre démontrent à quel point il est important de rester agile dans un environnement volatil. Au cours du prochain trimestre, nous continuerons de mettre l’accent sur l’infrastructure de niveau institutionnel de la plateforme et redoublerons d’efforts afin d’étendre sa présence sur le Web3 via notre écosystème. Parce que la crypto-Bourse est soumise à une surveillance mondiale plus stricte, elle continue de faire de la conformité un pilier essentiel, tout en restant toutefois fidèle à sa philosophie fondamentale, à savoir : aider les utilisateurs à trader plus intelligemment », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Au-delà de la performance de ses produits, Bitget a encore élargi sa présence mondiale en organisant une série d’événements sur le terrain ainsi que des initiatives ciblées. L’entreprise s’est ainsi lancée dans le sport automobile en sponsorisant le pilote brésilien Flávio Sampaio lors de la Porsche Carrera Cup 2025, et a également organisé des rassemblements axés sur le ramadhan dans la région MENA et en Asie. Grâce aux dons de partenaires locaux, ce sont plus de 60 000 repas qui ont été distribués pendant le mois sacré des musulmans.

Lancée en 2024 avec un budget de 10 millions de dollars en vue d’un déploiement à long terme, l’initiative Blockchain4Her de Bitget a fêté son premier anniversaire. Le programme a accueilli trois nouvelles ambassadrices et a mené des actions en Asie du Sud-Est ainsi qu’en Europe de l’Est dans le but d’assurer l’intégration d’un plus grand nombre de femmes dans l’univers du Web3.

Bitget a également procédé à l’amélioration de son infrastructure et à de nouvelles intégrations. Basé sur l’IA, l’outil de trading Bitget Seed a été lancé pour identifier et lister les jetons en phase de démarrage présentant des signaux on-chain forts. Les intégrations réalisées avec Zen et Callpay ont permis d’améliorer l’accès aux devises fiduciaires en Europe et en Afrique du Sud. Grâce à Morph Chain et à Bulbaswap, la liquidité du BGB a continué de s’accroître.

Bitget continue de faire évoluer son infrastructure, d’intégrer de nouveaux utilisateurs, et d’optimiser sa résilience. Avec un solide vivier d’utilisateurs, une activité en hausse en matière de jetons et de nouveaux partenariats en cours, la plateforme devrait une fois encore connaître un nouveau trimestre remarquable.

Pour consulter le rapport complet du premier trimestre 2025, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen , Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne puisse pas être recouvré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b44f8d0-d6b3-40ae-a53f-5e2a7967d105