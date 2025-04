Unimot instaure un conseil stratégique

VARSOVIE, Pologne, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 14 avril, Unimot, groupe de capital multi-énergies bénéficiant d’une forte présence internationale et comptant parmi les principaux importateurs indépendants de combustibles liquides et gazeux en Pologne, a officiellement inauguré l’installation de son conseil stratégique. Placé sous la direction d’Andreas Golombek, président du conseil de surveillance d’Unimot, ce conseil stratégique est composé des experts internationaux suivants : Dr Pr Mark Brzezinski, les professeurs Jim Mazurkiewicz, Boguslaw Pacek et Karl Rose, ainsi qu’Isaac Querub. La mise sur pied du conseil stratégique renforce la compétence du groupe Unimot face à l’importance croissante de la géopolitique, aux défis mondiaux du secteur de l’énergie et au dynamisme des mutations économiques. Dr Adam Sikorski, président du conseil d’administration d’Unimot, est à l’origine de la création du conseil stratégique.

Unimot compte plus de 30 années d’expérience dans le secteur de l’énergie et exerce ses activités à l’international, avec des succursales en Pologne, en Chine, en Suisse et en Ukraine. L’entreprise exploite également un terminal GPL à Wilhelmshaven, en Allemagne, dans le cadre d’un contrat de location. Afin de répondre à l’évolution du paysage énergétique mondial et à l’importance croissante de l’expertise stratégique dans ce domaine, l’entreprise a mis en place son conseil stratégique composé d’experts reconnus. Ces derniers apporteront à Unimot leur vaste expérience professionnelle dans des domaines cruciaux pour le secteur de l’énergie : de la gestion stratégique à la sécurité énergétique, en passant par la géopolitique des matières premières, les technologies de pointe et les investissements.

« Nous savons qu’il est essentiel de savoir anticiper les tendances et gérer les risques avec audace afin de réussir sur un marché de l’énergie particulièrement dynamique et imprévisible. Cet aspect est particulièrement important face à des défis géopolitiques et économiques qui dépassent de loin les seuls intérêts nationaux ou régionaux. C’est en tenant compte des intérêts à long terme de nos actionnaires et de l’avenir du groupe dans son ensemble que nous avons délibérément créé ce conseil stratégique. Il s’agit d’un groupe d’experts de renommée mondiale dont les relations étendues et l’expérience unique nous permettront de disposer d’un suivi permanent de la situation du marché et d’en tirer les conclusions appropriées. Grâce à eux, nous bénéficierons d’un avantage concurrentiel et serons en mesure d’assurer le développement stable et durable de notre entreprise grâce à une gestion responsable des risques à une époque où la géopolitique détermine l’avenir du secteur de l’énergie », a déclaré Dr Adam Sikorski, président du conseil d’administration d’Unimot.

« L’incertitude est certes une constante dans le secteur de l’énergie, mais la réussite appartient à ceux qui savent discerner les opportunités là où d’autres ne voient que des menaces. Je tiens à remercier le conseil d’administration d’UNIMOT pour son invitation à rejoindre son conseil stratégique. Notre rôle consistera à fournir des connaissances et des outils qui aideront l’entreprise non seulement à s’adapter aux changements, mais aussi à façonner activement l’avenir du marché », a déclaré le professeur Karl Rose, membre du conseil stratégique.

La création de ce conseil stratégique représente une nouvelle étape dans le renforcement constant de la position du groupe Unimot en tant que leader indépendant du secteur de l’énergie. Toutes les activités seront menées conformément à la stratégie actuelle en matière de développement durable, de responsabilité d’entreprise et de protection des intérêts à long terme des actionnaires.

À propos d’Unimot :

Coté à la Bourse de Varsovie, Unimot est un groupe de capital multi-énergies qui compte parmi les principaux importateurs indépendants de combustibles liquides et gazeux en Pologne. L’entreprise est spécialisée dans la vente en gros de gazole ainsi que dans la distribution d’autres carburants liquides. En Pologne, où elle exploite neuf terminaux de carburant et deux usines de production de bitume, l’entreprise occupe le troisième rang sur le marché du stockage de carburants et le deuxième rang sur le marché de la production d’asphalte. Par ailleurs, Unimot développe également son segment photovoltaïque et investit dans d’autres secteurs des énergies renouvelables. L’entreprise gère aussi le réseau de stations-service AVIA en Pologne et en Ukraine.

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/394ff6c4-2087-414b-83d2-8d5b8a438445