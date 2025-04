LyondellBasell renforce son leadership en matière de durabilité dans son Rapport sur le développement durable 2024 : From Vision to Value (De la vision à la valeur)

HOUSTON, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE : LYB), l’un des leaders mondiaux de l’industrie chimique, a publié aujourd’hui son Rapport sur le développement durable 2024, démontrant des progrès significatifs en matière de solutions circulaires et à faible émission de carbone, d’action pour le climat et d’excellence opérationnelle.

« À LYB, le développement durable est une opportunité de réimaginer l’avenir et de créer de la valeur à long terme », a déclaré Peter Vanacker, PDG de LyondellBasell. « Notre rapport 2024, "From Vision to Value", met en lumière la manière dont nous repensons le statu quo et accélérons le progrès vers un avenir circulaire et à faible émission de carbone en investissant dans des technologies innovantes, en renforçant les collaborations et en intégrant le développement durable dans notre stratégie fondamentale. »

Les éléments marquants de 2024 en matière de développement durable sont les suivants :

Le succès du programme d’amélioration de la valeur (Value Enhancement Program, VEP) : cette initiative de l’entreprise, menée par les employés, a permis de générer un EBITDA annuel récurrent cumulé de 800 millions de dollars et des réductions annuelles d’émissions de carbone estimées à 310 000 tonnes métriques.

La promotion de l’économie circulaire : LYB a augmenté ses volumes de polymères recyclés et renouvelables de 65 % pour atteindre plus de 200 000 tonnes métriques, progressant ainsi vers son objectif de 2030 de produire et de commercialiser 2 millions de tonnes métriques par an et de générer un EBITDA supplémentaire de plus d’un milliard de dollars 1 .

. La construction de MoReTec-1 en cours : afin de répondre à la demande croissante de polymères circulaires, LYB a ouvert sa première usine de recyclage chimique à l’échelle commerciale à Wesseling, en Allemagne, pour transformer les déchets plastiques difficiles à recycler en nouvelles matières premières, notamment pour les emballages sensibles au contact.

La réduction des émissions de carbone : lors du premier trimestre 2025, LYB a procédé en toute sécurité à l’arrêt des opérations de raffinage de son site à Houston, ce qui réduira les émissions annuelles de Scope 3 d’environ 40 millions de tonnes métriques.

L'expansion des énergies renouvelables : de nouveaux accords d’achat d’électricité (PPA) conclus en 2024 permettront à LYB d’atteindre son objectif de s’approvisionner en électricité auprès d’au moins 50 % de sources renouvelables d’ici 2030.

Excellence en matière de sécurité : sur plus de 90 sites de production de LYB, 70 ont atteint l’objectif GoalZERO, 72 n’ont recensé aucune blessure et l’entreprise a atteint son deuxième taux total d’incidents déclarés le plus bas jamais enregistré (0,127).

La croissance et les investissements stratégiques : LYB a acquis APK AG, ajoutant ainsi la technologie Newcycling à son portefeuille pour le recyclage basé sur des solutions de déchets de polyéthylène basse densité (PEBD).

La reconnaissance du développement durable : LYB est le premier producteur de plastique dans le classement 2024 de BloombergNEF des entreprises de l'économie circulaire et a conservé la note ESG AA attribuée par MSCI.

« Dans notre vision de l’avenir, nous poursuivons un engagement ferme en faveur du développement durable et de l’innovation. Nos investissements dans des solutions circulaires et à faible émission de carbone, ainsi que notre engagement en faveur de la sécurité et de l’excellence opérationnelle, nous permettront d’avancer vers nos objectifs 2030 et 2050. Nous transformons notre vision en valeur durable, en veillant à créer un impact significatif pour nos clients, nos actionnaires et la société. » - Peter Vanacker, PDG de LyondellBasell

Pour plus de détails, consultez le Rapport sur le développement durable 2024 sur www.lyondellbasell.com.



1 Augmentation de l’EBITDA annuel pour l’EAI O&P et Amériques O&P basés sur les activités fossiles de LyondellBasell