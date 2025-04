LyondellBasell rafforza la leadership in materia di sostenibilità con il suo Rapporto di Sostenibilità 2024: “From Vision to Value”

HOUSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB), leader globale nell'industria chimica, ha pubblicato oggi il suo Rapporto sulla Sostenibilità 2024, confermando progressi significativi nell’ambito delle soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio, a favore del clima e dell'eccellenza operativa.

“In LYB, la sostenibilità è un'opportunità per ripensare il futuro e creare valore a lungo termine”, ha dichiarato Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell. “Il nostro rapporto 2024, dal titolo "From Vision to Value", sottolinea l'impegno dell'azienda per una rivalutazione dello status quo e l’avanzamento verso un futuro circolare e a basse emissioni di carbonio, con investimenti in tecnologie innovative, consolidamento di partnership e inserimento del tema della sostenibilità come parte fondante della nostra strategia”.

I punti chiave del rapporto di sostenibilità 2024 includono:

Il successo del Value Enhancement Program (VEP): l'iniziativa VEP promossa dai dipendenti dell'azienda ha generato un EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) 1 annuale ricorrente cumulativo di 800 milioni di dollari e una riduzione delle emissioni di carbonio annue stimata in 310.000 tonnellate.

annuale ricorrente cumulativo di 800 milioni di dollari e una riduzione delle emissioni di carbonio annue stimata in 310.000 tonnellate. Progredire nell'economia circolare: LYB ha aumentato i volumi di polimeri riciclati ottenuti da fonti rinnovabili del 65%, superando le 200.000 tonnellate, avvicinandosi all'obiettivo del 2030 di produrre e commercializzare 2 milioni di tonnellate all'anno e raggiungendo un EBITDA incrementale di oltre 1 miliardo di dollari 2 .

. Costruzione del MoReTec-1 in corso: al fine di soddisfare la crescente domanda di polimeri circolari, l'azienda ha avviato la costruzione del suo primo impianto di riciclaggio chimico su scala commerciale a Wesseling, in Germania, per convertire i rifiuti di plastica difficili da riciclare in nuove materie prime, comprese quelle per gli imballaggi sensibili al contatto.

Riduzione delle emissioni di carbonio: nel primo trimestre del 2025, LYB ha completato in sicurezza la chiusura delle attività di raffinazione presso la raffineria di Houston. L’uscita dal business della raffinazione ridurrà le emissioni annue Scope 3 di circa 40 milioni di tonnellate.

Ampliamento del proprio portafoglio di energia rinnovabile: i nuovi contratti di acquisto di energia rinnovabile (PPA) stipulati nel 2024 consentiranno a LYB di raggiungere l'obiettivo di approvvigionare almeno il 50% del proprio fabbisogno di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030.

Eccellenza nella sicurezza: degli oltre 90 siti produttivi di LYB, 70 hanno raggiunto l’obiettivo GoalZERO, per un totale di 72 siti esenti da infortuni. Con questi risultati, l'azienda ha registrato il secondo tasso di incidenti totali documentabili più basso di sempre (0,127).

Crescita strategica e per investimenti: l'azienda ha acquisito APK AG, aggiungendo la tecnologia Newcycling al portafoglio di soluzioni per il riciclo di rifiuti di polietilene a bassa densità (LDPE).

Riconoscimento per la sostenibilità: al primo posto tra i produttori di materie plastiche nella classifica delle aziende dell'economia circolare 2024 stilata da BloombergNEF e consolidamento del rating ESG AA di MSCI.

“Guardando al futuro, manteniamo saldo il nostro impegno a favore della sostenibilità e dell'innovazione. I nostri investimenti in soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio, uniti all'impegno in materia di sicurezza ed eccellenza operativa, ci consentiranno di raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità per il 2030 e il 2050. Stiamo trasformando la nostra visione per creare valore a lungo termine, garantendo un impatto significativo per i nostri clienti, gli azionisti e la società”. - Peter Vanacker, CEO, LyondellBasell

Per maggiori informazioni, il Rapporto sulla Sostenibilità 2024 è disponibile su www.lyondellbasell.com.



1 Utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e degli ammortamenti.

2 Incremento dell'EBITDA annuale di LYB O&P Americas e O&P EAI a base fossile.