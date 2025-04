LyondellBasell versterkt duurzaam leiderschap in Duurzaamheidsrapport 2024: van visie naar waarde

HOUSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB), een leider in de wereldwijde chemische industrie, heeft vandaag zijn duurzaamheidsrapport van 2024 gepubliceerd, waarin staat dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in circulaire en koolstofarme oplossingen, klimaatactie en operationele uitmuntendheid.

"Bij LYB is duurzaamheid een kans om de toekomst opnieuw vorm te geven en waarde op de lange termijn te creëren", aldus Peter Vanacker, CEO van LyondellBasell. "Ons rapport uit 2024, 'Van visie naar waarde', benadrukt hoe we de status quo heroverwegen en de vooruitgang naar een circulaire en koolstofarme toekomst versnellen door te investeren in innovatieve technologieën, samenwerkingen te versterken en duurzaamheid te verankeren in onze kernstrategie."

Duurzaamheidshoogtepunten van 2024:

Succes van het 'Value Enhancement Program' (VEP): het door werknemers aangestuurde VEP-initiatief van het bedrijf genereerde een cumulatief bedrag van $ 800 miljoen aan terugkerende jaarlijkse EBITDA en zorgde voor een geschatte jaarlijkse CO2-uitstootvermindering van 310.000 ton.

Bevorderen van de circulaire economie: LYB verhoogde de volumes van gerecyclede en hernieuwbare polymeren met 65% tot meer dan 200.000 ton. Daarmee kwam het bedrijf dichter bij de doelstelling voor 2030 om jaarlijks 2 miljoen ton te produceren en te vermarkten en een EBITDA-groei van meer dan 1 miljard dollar te realiseren 1 .

. Bouw van MoReTec-1 van start: Om te voldoen aan de groeiende vraag naar circulaire polymeren, startte het bedrijf met de bouw van zijn eerste chemische recyclingfabriek op commerciële schaal in Wesseling, Duitsland. Deze fabriek zal moeilijk te recyclen plastic afval omzetten in nieuwe grondstoffen, gebruikt voor sectoren met de strengste materiaaleisen, zoals de voedingsmiddelen- en medische industrie.

Vermindering van CO2-uitstoot: in het eerste kwartaal van 2025 voltooide LYB op veilige wijze de sluiting van de raffinaderijactiviteiten in de raffinaderij in Houston. Hierdoor worden de jaarlijkse Scope 3-emissies met ongeveer 40 miljoen ton verminderd.

Uitbreiding van hernieuwbare energie: nieuwe overeenkomsten die in 2024 werden afgesloten voor de aankoop van elektriciteit (PPA's), zorgen ervoor dat LYB zijn doel kan bereiken om tegen 2030 ten minste 50% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen.

Uitmuntendheid op het gebied van veiligheid: van de ruim 90 LYB-productielocaties behaalden er 70 'GoalZERO', waren er 72 letselvrij en bereikte het bedrijf het op één na laagste totale aantal geregistreerde incidenten ooit (0,127).

Strategische groei en investeringen: het bedrijf nam APK AG over en voegde daarmee Newcycling-technologie toe aan zijn portfolio voor oplossingsgerichte recycling van afval van polyethyleen met een lage dichtheid (LDPE).

Erkenning van duurzaamheid: het bedrijf behaalde de eerste plaats onder de kunststofproducenten in de circulaire economie-ranglijst van BloombergNEF voor bedrijven in 2024 en behield de AA ESG-rating van MSCI.

"Met het oog op de toekomst blijven we vastberaden in ons streven naar duurzaamheid en innovatie. Onze investeringen in circulaire en koolstofarme oplossingen, in combinatie met onze toewijding aan veiligheid en operationele uitmuntendheid, dragen bij aan het behalen van onze doelen voor 2030 en 2050. Wij zetten onze visie om in blijvende waarde, zodat we betekenisvolle impact creëren voor onze klanten, aandeelhouders en de samenleving." - Peter Vanacker, CEO, LyondellBasell

1 Incrementeel aan de jaarlijkse EBITDA van LYB voor op fossiele brandstoffen gebaseerde O&P Americas en O&P EAI