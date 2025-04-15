利安德巴赛尔 2024 年可持续发展报告彰显可持续发展领导力：从愿景到价值

休斯顿, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球化⼯⾏业的头部企业利安德巴赛尔 (NYSE: LYB) 今天发布了 2024 年可持续发展报告：从愿景到价值 (2024 Sustainability Report: From Vision to Value) ，展示其在循环和低碳解决⽅案、⽓候⾏动和卓越运营⽅⾯取得的重⼤进展。

利安德巴赛尔⾸席执⾏官 Peter Vanacker 表示：“在 LYB，可持续发展是重新构想未来和创造⻓期价值的机会。2024 年度报告《从愿景到价值》重点介绍了我们如何重新思考现状，并通过投资创新技术、加强合作，以及将可持续发展融⼊核⼼战略，加速迈向循环和低碳未来。”

2024 年可持续发展亮点：

价值提升计划 (Value Enhancement Program，VEP) 取得成功：以员⼯为主导的 VEP 计划累计带来了 8 亿美元的年度经常性息税、折旧及摊销前利润 （EBITDA），且预计每年可减少 31 万吨碳排放。

推进循环经济：LYB 将基于回收利用和可再⽣原料的聚合物的产量提⾼了 65%，达到超过 20 万吨， 朝着 2030 年的⽬标迈进——即每年⽣产和销售 200 万吨基于回收利用和可再⽣原料的聚合物，并获得超过 10 亿美元的息税、折旧以及摊销前利润增量 1 。

。 MoReTec-1 正在建设中：为了满⾜市场对循环聚合物日益增⻓的需求，公司在德国 ⻙瑟灵的第⼀家商业规模的化学回收⼯⼚已破⼟动⼯，我们旨在将难以回收的塑料废弃物转化为新的原材料，包括用于接触敏感包装的材料。

减少碳排放：2025 年第⼀季度，LYB 安全地停⽌了在休斯顿炼油⼚的炼油业务。可减少约 4,000 万吨范围 3 的年度排放量。

可再⽣能源扩展：在 2024 年达成的新购电协议 （PPA）助力 LYB 实现⽬标：到 2030 年⾄少 50% 的采购电力来⾃可再⽣能源。

安全卓越表现：在 LYB 的 90 多个制造基地中，有 70 个实现了 GoalZERO， 72 个实现了零伤害，公司实现了有史以来第二低的总体可记录事故率 （0.127）。

战略增⻓与投资：公司收购了 APK AG，将 Newcycling 溶剂型回收技术纳⼊产品组合，以解决低密度聚乙烯（LDPE）废弃物的回收问题。

在可持续发展⽅⾯获得认可：在 BloombergNEF 的 2024 年循环经济公司排名中，公司位列塑料⽣产商第⼀名，并保持了 MSCI 的 ESG AA 评级。



“展望未来，我们依然坚定不移地致力于推动可持续发展和创新。 我们在循环和低碳解决 ⽅案⽅⾯的投资，以及对安全和卓越运营的注重，将推动我们向实现 2030 年和 2050 年⽬标不断前进。我们正在将公司愿景转化为持久的价值，确保为客户、股东和社会带来有意义的影响。” —— 利安德巴赛尔⾸席执⾏官 Peter Vanacker

如需了解详情，请访问 www.lyondellbasell.com 以阅览 《2024 年可持续发展报告》。

关于 利安德巴赛尔

我们是利安德巴赛尔(NYSE: LYB) ——全球化⼯⾏业的头部企业，为可持续发展的每⼀天创造解决⽅案。通过先进的技术和专注的投资，我们正在助力⼀个循环和低碳的经济。在我们所有的⼯作中，我们的⽬标是为我们的客户、投资者和社会解锁价值。作为全球聚合物⽣产和聚烯烃技术的头部企业，我们研发、⽣产和销售⾼质量的创新产品，应用范围从

可持续交通和食品安全到清洁水和优质医疗。如需了解更多信息，请访问 www.lyondellbasell.com 或在 LinkedIn 上 关注 @LyondellBasell。

媒体垂询请联系： Nick Facchin

⾼管沟通和媒体关系⾼级经理 电话：+1 713 309 4791

电邮：nick.facchin@lyondellbasell.com

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1 LyondellBasell 基于化⽯燃料的 O&P Americas 和 O&P EAI 年度息税、折旧及摊销前利润的增量