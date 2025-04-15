Duck Creek Technologies 委任美国退役上将 Daniel Hokanson 为董事会成员

波士顿, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商 Duck Creek Technologies 宣布委任美国退役上将 Daniel Hokanson 为公司董事会成员。 他为 Duck Creek 董事会带来了主导组织制定和实施详细战略性政策的深厚专长和经验。

Hokanson 是一名退役的 4 星上将，曾担任美国参谋长联席会议成员以及第 29 任国民警卫局局长， 任职期间，他担任过总统、国防部长及国家安全委员会的军事顾问。 他还担任过国防部与各州州长及州总指挥的沟通联络人。

“Dan 是一名卓有成就的授勋领导者，我们很高兴他能加入 Duck Creek 董事会，”Duck Creek Technologies 首席执行官 Michael Jackowski 说道。 “我们持续扩大全球版图，并帮助保险公司应对气候变化和日益复杂化监管环境带来的严峻挑战，而 Dan 独特的技能组合将会成为指引 Duck Creek 前进的重要力量。”

作为国民警卫局局长，Hokanson 曾指导警卫队应对 COVID-19 疫情、内乱和无数自然灾害的历史性任务，同时确保所有全球军事行动需求得到满足。 他还牵头了国民警卫队和国防部的州伙伴关系计划，该计划覆盖 100 多个成员国家，定期在全球开展政府和军事高层交流互动。

Hokanson 毕业于西点美国军事学院并获得航空航天工程学位，还获得了加利福尼亚蒙特雷海军研究生院国际安全与军民关系硕士学位以及罗德岛纽波特海军战争学院国家安全与战略研究硕士学位。 他还完成了国防部在哈佛大学设立的为期一年的国家安全奖学金项目。

“我很荣幸加入 Duck Creek Technologies 董事会。 公司对保险行业创新和卓越的执着追求与我的价值观和经历高度契合，”Hokanson 说道。 “我期待助力 Duck Creek 完成引领财产与意外险未来、同时帮助保险行业应对日益严峻挑战的使命。”

Hokanson 的职位是通过 Vista Equity Partners 运营的外部董事会计划获得。Vista Equity Partners 是一家专注于企业软件的全球技术投资公司，也是 Duck Creek 的主要投资者。 该董事会计划于 2017 年启动，利用 Vista 的生态系统和其他资源为其投资组合公司物色、培训和任命合格的董事会候选人。 该计划致力于通过各种计划和合作关系，源源不断地输送高端董事会候选人人才，从而对整个企业界产生影响。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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