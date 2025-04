ELECQ maakt zich op voor Power2Drive Europe 2025: slimme EV-laadoplossingen voor de toekomst van elektrische voertuigen in Duitsland

MÜNCHEN, Duitsland, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ, een toonaangevende innovator op het gebied van slimme laadtechnologie voor elektrische voertuigen, presenteert zijn nieuwste oplossingen van 7 tot en met 9 mei tijdens Power2DriveEurope 2025 in München. Power2Drive Europe is de grootste Europese beurs gericht op elektrische voertuigen, laadinfrastructuur en de integratie van hernieuwbare energie. Hier komen autofabrikanten, energieleveranciers en technologische vernieuwers samen om de toekomst van duurzame mobiliteit vorm te geven. Bezoek ELECQ in Hal C6, stand 674. ELECQ komt graag in contact met professionals uit de sector en laat zien hoe het bedrijf zich inzet om de ontwikkeling van elektrische voertuigen en de laadinfrastructuur in heel Europa te stimuleren.

Visie op de veranderende behoeften van Duitsland:

Duitsland boekt snel vooruitgang met zijn doelstellingen op het gebied van e-mobiliteit en streeft naar 15 miljoen elektrische voertuigen en 1 miljoen openbare laadpunten in 2030. De vraag naar schaalbare, slimme infrastructuur blijft groeien. Dankzij overheidsinitiatieven en een toenemend gebruik groeit de EV-laadsector snel. Niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa, waar de behoefte aan intelligente oplaadoplossingen net zo groot is.

ELECQ's slimme oplossingen voor de elektrische toekomst van Duitsland:

ELECQ heeft een reeks innovatieve producten ontwikkeld voor het verbeteren van de efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid van het opladen van elektrische voertuigen in Duitsland:

ELECQ Home: ELECQ Home is speciaal ontworpen voor particuliere gebruikers, met een modulair klik-in-ontwerp voor installatie in 10 minuten, een beheersapp en naadloze integratie met de energiesystemen in huis. Dankzij slimme oplaadbundels en de Elecq Power Monitor kunnen gebruikers tot 30% besparen op hun elektriciteitskosten door het stroomverbruik te optimaliseren. Dankzij robuuste veiligheidsvoorzieningen, IP65/IK10-classificaties en betrouwbare bescherming tegen uitschakeling door uiterst nauwkeurige sensoren, zorgt ELECQ Home voor efficiënt, veilig en toekomstbestendig thuis opladen van elektrische voertuigen.

ELECQ Biz: ELECQ Biz is ontworpen voor commerciële toepassingen en kan in 10 minuten door 1 persoon met 1 schroef worden geïnstalleerd. Het ondersteunt zelforganiserende netwerken van maximaal 500 apparaten via Elecq Link en maakt intelligente load balancing, geoptimaliseerd fasegebruik en slimme energiebesparingen mogelijk, waardoor de oplaadkosten met wel 30% kunnen worden verlaagd. Dankzij V2G-technologie, naleving van de ISO 15118-20- en OCPP 2.0.1-normen en robuuste connectiviteit (wifi, Wi-Sun) garandeert ELECQ Biz betrouwbaar, toekomstbestendig laden van elektrische voertuigen met een uptime van meer dan 99%, zelfs in extreme omgevingen.

DC Station 60: Station 60 maakt gebruik van zero-granularity-technologie voor 100% efficiënte energieverdeling over meerdere voertuigen. Het flexibele ontwerp ondersteunt zowel stand-alonegebruik als het delen van stroom tussen stations, wat voor maximale aanpasbaarheid zorgt.

Het uitgebreide software-ecosysteem van ELECQ, inclusief de intuïtieve ELECQ-app voor gebruikers, de ELECQ Partner-app voor installateurs en exploitanten en het ELECQ Cloud SaaS-platform, maakt realtime monitoring, efficiënte diagnose op afstand en intelligent energiebeheer in de gehele Duitse EV-infrastructuur mogelijk. De ELECQ-app omvat slimme oplaadbundels waarmee schema's worden geoptimaliseerd op basis van lokale Duitse elektriciteitsprijzen en gebruikersgewoonten. Hierdoor worden de kosten verlaagd en wordt de efficiëntie verbeterd. Tegelijkertijd wordt V2G en de integratie van hernieuwbare energie ondersteund.

Op Power2Drive Europe 2025 (hal C6, stand 674) zal ELECQ actief contact zoeken met distributeurs, installateurs en partners uit de sector. Mis de kans niet om onze nieuwste innovaties te ontdekken en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Kom naar München en maak deel uit van de elektrische toekomst van Duitsland.

