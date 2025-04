Nüspace fête ses 20 ans : d'un garage de taxis à une destination design à Montréal

MONTRÉAL, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si vous nous aviez dit en 2005 que transformer un ancien garage de taxis en magasin de design serait une bonne idée, nous aurions probablement ri… et pourtant, 20 ans plus tard, Nüspace est toujours aussi dynamique !

Ce qui a commencé comme une idée un peu folle rue Saint-Denis est devenu une destination incontournable pour les amateurs de mobilier design. Deux décennies de découvertes, de coups de cœur, de meubles montés, démontés, réarrangés... Nous n'avons qu'une chose à dire : merci à tous ceux qui ont fait partie de cette aventure.

Une histoire qui commence dans un garage

Les grandes idées naissent souvent dans un garage. Pour nous, c'était un ancien garage de taxis du Plateau Mont-Royal, avec ses poutres d'acier, ses puits de lumière, ses murs de briques et un atelier de mécanique voisin qui faisait frire du poisson juste devant la porte d'entrée. Il avait un certain charme brut. Et il donnait le ton : Nüspace allait être différent.

Après quelques années passées à nous faire un nom dans un quartier qui ne garantissait pas une fréquentation importante, une clientèle d'artistes et de politiciens a commencé à se former. Puis, un tournant s'est produit en 2007 : nous avons obtenu la distribution exclusive au Canada de Fatboy , la marque néerlandaise connue pour ses poufs iconiques et ses accessoires design. Ce fut une étape importante qui a donné à Nüspace sa personnalité unique et lui a permis de décoller.

Nüspace, c'est une histoire de passion et de travail d'équipe

Nüspace a grandi grâce à toutes les personnes qui ont apporté leurs idées, leur créativité et, bien souvent, leur sueur. Nos équipes ont voyagé, exploré et découvert des objets uniques aux quatre coins du monde, tout en s'assurant que les créateurs québécois aient toujours une place de choix dans nos rayons.

Pour répondre à une question que l'on nous pose encore aujourd'hui : non, nous ne sommes pas une chaîne européenne. Bien sûr, le tréma dans « Nüspace » peut prêter à confusion, mais nous sommes fiers d'être basés à Montréal à 100 %. En fait, en 2024, le nom est devenu officiellement une marque déposée au Canada.

20 ans plus tard, toujours là — toujours différent

Soyons réalistes : survivre en tant que détaillant indépendant pendant 20 ans est un exploit olympique. Chaque année apporte ses propres défis (et ses propres joies), mais nous sommes toujours là, animés par la même mission : créer des espaces inspirants et proposer des meubles qui donnent envie de repenser son intérieur, tout en rendant le grand design plus accessible.

Quelle est la prochaine étape ?

Nous ne faisons que commencer. Avec des boutiques qui valent le détour, une sélection de produits toujours plus intéressante, comme Gus* Modern , Umage, TOOU Design, et une boutique en ligne qui fait entrer le design dans tous les coins du Canada, Nüspace est là pour rester. Alors, que vous soyez avec nous depuis le début ou que vous veniez de nous découvrir, levons nos verres à 20 ans de design, d'audace et de persévérance - et à tout ce qui reste à venir !

À propos de Nüspace

Fondée en 2005 à Montréal, Nüspace est une boutique de meubles et de décoration design connue pour son approche unique et sa passion pour les belles choses. Grâce à une sélection soignée et à une équipe dévouée, Nüspace est devenue une référence pour les amateurs de design d'ici et d'ailleurs.