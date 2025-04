VIRBAC: Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires a enregistré une solide croissance de +4,9% à taux de change et périmètre constants

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires

1er trimestre 2025









375,2 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants1









+4,9% dont



animaux de compagnie +5,6%

animaux d’élevage +4,2% Croissance à taux

de change constants









+9,5%





Évolution

globale









+8,5%







1l'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Au premier trimestre, notre chiffre d’affaires s’établit à 375,2 millions €, en hausse de +8,5% à taux réels par rapport à la même période de 2024. Après retraitement de l’impact défavorable issu de l’évolution des parités monétaires, la croissance du chiffre d’affaires sur la période atteint +9,5%. L'intégration de la société Sasaeah (acquisition au Japon clôturée en avril 2024) contribue à hauteur de +4,6 points de croissance.

Ainsi, hors acquisition et à taux de change constants, la croissance de notre chiffre d’affaires est de +4,9%. Cette progression bénéficie d’abord d’une contribution des prix estimée à 3,8 points de croissance, puis dans une moindre mesure, d’un effet volume (1,1 point) plus modeste en raison notamment d’un effet de base élevé au premier trimestre 2024 (+6,4 points de croissance en volume). Toutes nos zones affichent de solides performances à l’exception du Pacifique. L'activité en Europe a enregistré une excellente croissance de 8,3% à taux de change constants, principalement grâce à la bonne dynamique des ventes dans le secteur des animaux de compagnie (+7,4%). Cette performance a été particulièrement marquée en Italie (+17,4%), en Espagne (+14,4%) et au Benelux (+21,6%), soutenue par le développement de nos gammes en dermatologie, nutrition (petfood), antiparasitaires et spécialités (reproduction). La croissance en Turquie est en partie attribuable à l'acquisition de Mopsan (notre principal distributeur avant intégration), dont le retraitement n'a pas été jugé significatif. Par ailleurs, le segment animaux d'élevage a connu une très forte croissance (+14,4%) principalement en Europe de l'Ouest (+52,6%), avec une contribution significative de l'Allemagne suite au gain d'un appel d'offre de vaccins bovins. La croissance aux États-Unis s'est établie à +2,7% à taux de change constants malgré un effet de déstockage ponctuel observé sur ce trimestre chez nos distributeurs (environ 3 points de croissance). Cette progression est principalement attribuable à la performance du segment animaux de compagnie alimentée par nos gammes d'endectocides, suivies par les produits dentaires et dermatologiques. L'Amérique latine a enregistré une forte croissance de son activité (+8,3% à taux de change constants), principalement grâce aux excellentes performances observées au Mexique (+17,1%) et en Colombie (+32,5%). Cette dynamique positive est soutenue par la demande pour nos produits petfood, antiparasitaires, vaccins et spécialités. Ces progressions ont été partiellement compensées par un recul de l'activité au Brésil (-7,0%) due à un décalage des commandes et au Chili (-4,5%) due à une compétition accrue et une pression sur les prix dans l'aquaculture. La zone Asie a clôturé le trimestre avec une croissance de 3,9% à taux de change et périmètre constants, hors impact de l'acquisition de Sasaeah. Cette performance s’explique principalement par la forte dynamique observée en Chine (+9,0%) et au Japon (+6,5%). La zone IMEA (Inde, Moyen-Orient & Afrique) a bénéficié d'une croissance notable (+5,6%) notamment en Inde (+5,5% à taux de change constants) grâce à notre gamme de produits nutritionnels pour bovins. La zone Pacifique a, quant à elle, enregistré une baisse de vente (-14,3% à taux de change constants). L’Australie (-15,3%) a été impactée sur ce trimestre par les conditions de marché ainsi qu’un effet de stocks observé chez l'un de nos principaux distributeurs. La Nouvelle-Zélande (-9,9%) est quant à elle impactée par une diminution des ventes de nos vaccins de reproduction bovine, dont le lancement en 2024 avait bénéficié d'un effet lié à l'exigence de doubles doses.

Sur le plan des espèces, le segment des animaux de compagnie est en forte progression avec une évolution de +5,6% à taux de change et périmètre constants, porté par la bonne dynamique de nos gammes petfood (+9,3%), dermatologie (+11,7%), et produits de spécialité (+6,8%). Quant au segment des animaux d’élevage, il enregistre une croissance de +4,2% à taux de change et périmètre constants (+13% à périmètre réel et taux de change constants soutenue par l'acquisition de Sasaeah), principalement grâce à l’activité ruminants (+5,7% à taux de change et périmètre constants), le développement des antimicrobiens et produits nutritionnels pour le bétail. Ces hausses permettent de compenser la légère baisse constatée sur le segment aquaculture (-5,2% à taux de change constants).

Perspectives 2025

En 2025, nous prévoyons à ce stade une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%. L’impact de l’acquisition de Sasaeah devrait représenter 1 point de croissance supplémentaire en 2025. Le ratio “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait se consolider au niveau de celui de 2024 à périmètre constant soit autour de 16%. Cette prévision tient compte de la poursuite de l'augmentation volontaire de nos investissements en R&D par rapport au chiffre d'affaires, qui représenteront en 2025 environ +0,3 point de pourcentage par rapport à 2024. En termes de résultat opérationnel, l'impact de l’acquisition Sasaeah devrait être globalement neutre en 2025. Quant à notre position de trésorerie, elle devrait s’améliorer de 80 millions € en 2025 hors acquisitions éventuelles.

Nous prévoyons un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis. En effet, environ deux tiers de notre chiffre d'affaires américain en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par notre production locale aux États-Unis. De plus, notre exposition à l'achat de matières premières en Chine via les États-Unis demeure limitée, représentant environ 2 millions d'euros en année pleine.

