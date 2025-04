COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, 15 avril 2025

VINCI Airports – Trafic au 31 mars 2025

Croissance de la fréquentation au premier trimestre 2025 de 6 % par rapport à 2024

Performance notable du marché asiatique avec une nette accélération du trafic avec la Chine, dépassant pour la première fois depuis la crise du Covid ses niveaux 2019

Bons résultats sur les plateformes européennes, ainsi qu’au Mexique et au Chili, principalement liés au dynamisme des compagnies à bas coûts





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 1er trimestre 2025 en comparaison du 1er trimestre 2024.

Près de 73 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports au premier trimestre 2025, soit 4 millions de passagers de plus qu’en 2024 (+6 %). Le mois de janvier a enregistré une fréquentation élevée à plus de 9 % au-dessus des niveaux 2024, porté en particulier par l’Asie et le retour du trafic avec la Chine à des niveaux supérieurs aux niveaux pré-Covid (+25 % vs janvier 2019). La performance de janvier s’explique également par un accroissement significatif du trafic en Europe, principalement sur les aéroports bénéficiant du dynamisme des compagnies à bas coûts, ainsi qu’au Mexique et au Chili. La croissance s’est ensuite stabilisée à un bon niveau en février et mars, malgré la comparaison défavorable avec février 2024 liée à une année bissextile.

En Asie, le trafic avec la Chine a connu une très forte accélération ce trimestre, dépassant et se maintenant pour la première fois au-dessus des niveaux pré-Covid, une performance ayant contribué à la croissance de l’activité au Japon. Le trafic des aéroports du Kansai sur les lignes vers la Chine a été porté par les congés du Nouvel an chinois et s’est élevé à plus de 35 % au-dessus des niveaux 2019 en janvier. Le trafic régional continue également d’y être très dynamique (Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong), tout comme le trafic domestique japonais. Au Cambodge, le trafic avec la Chine a également été le principal moteur de croissance du trafic sur ce trimestre.

La bonne performance de ce trimestre s’explique également par des records de fréquentation dans plusieurs plateformes du réseau, liés au dynamisme des compagnies low cost. Au Mexique, le trafic a franchi de nouveaux records ce trimestre (+30 % vs 2019 en janvier). Les compagnies Volaris et Vivaaerobus poursuivent leur expansion, en particulier aux aéroports de Monterrey et Culiacan, et sur les vols avec les États-Unis. L’aéroport de Budapest continue d’enregistrer également d’excellents résultats, fruit du dynamisme des compagnies Ryanair, easyJet et surtout Wizz Air sur les routes européennes ou vers le Moyen-Orient. Le trafic entre l’Europe et le Cap-Vert poursuit son accélération, avec l’ouverture de nouvelles routes directes par les compagnies easyJet et Transavia, par exemple au départ de Lisbonne, Porto, Nantes ou Londres Gatwick. À Nantes, le trafic s’est établi pour la première fois au-dessus des niveaux pré-Covid ce trimestre, bénéficiant du renforcement de l’offre d’EasyJet, Volotea et Ryanair sur les destinations domestiques et sur le pourtour méditerranéen. Au Portugal, les aéroports de Porto et Faro ont enregistré des niveaux de fréquentation élevés, grâce à une amplification de l’offre de Ryanair et Transavia.

Sur les autres marchés européens, le trafic à l’aéroport d’Édimbourg a cru rapidement, notamment grâce aux lignes vers les grandes villes européennes et les destinations d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Pays-Bas). L’augmentation prononcée du trafic à Londres Gatwick en janvier, soutenue tant par le court-courrier (domestique, Europe du Sud) que par l’international long-courrier (Moyen-Orient, Asie), s’est ensuite stabilisée sur la fin du trimestre. À Belgrade, le trafic est légèrement supérieur au niveau de trafic du premier trimestre 2024, qui se plaçait déjà à des niveaux records (+56 % ce trimestre vs 2019).

En Amérique du Sud, le marché international régional reste un contributeur important de la croissance du trafic à Santiago du Chili, grâce à une augmentation de l’offre de plusieurs compagnies, en particulier LATAM (+13 %). Au Brésil, la vitalité du marché domestique soutient la croissance du trafic en Amazonie et à Salvador de Bahia. En République dominicaine, le trafic a été pénalisé ce trimestre par la stratégie d’allocation de flotte de la compagnie Arajet et le ralentissement du marché américain lié à l’incertitude économique.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette (scopes 1 et 2) sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050 tout en contribuant, au-delà de son périmètre, à la réduction de l’empreinte carbone de ses parties prenantes (scope 3), et en accompagnant la transition climatique des territoires.

Pour plus d’informations :

www.vinci-airports.com

@VINCIAirports

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 mars 2025

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports







Mars 2025 T1 2025

% Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024





VINCI Airports +4,9 % +6,0 % Portugal (ANA) +2,0 % +2,4 % Royaume-Uni +0,6 % +2,7 % France +4,9 % +5,8 % Serbie -0,4 % +0,4 % Hongrie +14 % +16 % Mexique (OMA) +12 % +8,9 % États-Unis -17 % -10 % République dominicaine (Aerodom) -14 % -12 % Costa Rica +3,2 % +2,6 % Chili (Nuevo Pudahuel) +9,1 % +6,8 % Brésil +12 % +7,9 % Japon (Kansai Airports) +8,4 % +13 % Cambodge (Cambodia Airports) +18 % +22 % Cap-Vert +13 % +15 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports







Mars 2025 T1 2025

% Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024





VINCI Airports +5,8 % +5,2 % Portugal (ANA) +2,5 % +2,1 % Royaume-Uni +4,2 % +3,8 % France +4,2 % +4,6 % Serbie +2,7 % -0,2 % Hongrie +14 % +14 % Mexique (OMA) +14 % +11 % États-Unis +7,8 % +6,8 % République dominicaine (Aerodom) -10 % -15 % Costa Rica -1,8 % -0,1 % Chili (Nuevo Pudahuel) +5,0 % +3,9 % Brésil +5,8 % +4,4 % Japon (Kansai Airports) +5,7 % +6,5 % Cambodge (Cambodia Airports) +23 % +22 % Cap-Vert +7,1 % +18 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers

Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2025 % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 7 622 +1,4 % Porto (OPO) 100 3 215 +2,6 % Faro (FAO) 100 1 241 +4,0 % Madère (FNC, PXO) 100 1 142 +6,7 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 532 +3,4 % TOTAL 13 753 +2,4 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 8 431 +1,2 % Édimbourg (EDI) 50,01 3 157 +6,6 % Belfast (BFS) 100 1 364 +3,0 % TOTAL 12 952 +2,7 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 2 369 +5,9 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 331 +8,3 % Rennes Bretagne (RNS) 49 124 +6,7 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 195 +3,0 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 143 -0,7 % Toulon Hyères (TLN) 100 29 -34 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 59 +4,6 % Annecy (NCY) 100 2 -7,1 % 0.099284798 TOTAL 4 254 +5,8 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 617 +0,4 % TOTAL 1 617 +0,4 % Hongrie Budapest (BUD) 20 3 998 +16 % TOTAL 3 998 +16 %





Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 3 305 +15 % Chihuahua (CUU) 29,99 423 -2,0 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 486 +1,5 % Culiacan (CUL) 29,99 539 +8,8 % Mazatlan (MZT) 29,99 482 -2,5 % Acapulco (ACA) 29,99 180 +46 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 172 +9,9 % Torreon (TRC) 29,99 192 +11 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 218 -5,0 % Durango (DGO) 29,99 124 +3,2 % Zacatecas (ZCL) 29,99 88 -9,6 % Tampico (TAM) 29,99 136 +14 % Reynosa (REX) 29,99 103 -10 % TOTAL 6 447 +8,9 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 222 -10 % Atlantic City (ACY) MC* 228 -11 % TOTAL 1 451 -10 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 255 -14 % Puerto Plata (POP) 100 328 -5,7 % Samana (AZS) 100 38 -2,0 % La Isabela (JBQ) 100 10 -48 % TOTAL 1 631 -12 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 705 +2,6 % TOTAL 705 +2,6 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 7 526 +6,8 % TOTAL 7 526 +6,8 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 2 027 +1,5 % Manaus (MAO) 100 780 +14 % Porto Velho (PVH) 100 155 +34 % Boa Vista (BVB) 100 120 +29 % TOTAL 3 254 +7,9 %





Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 8 294 +16 % Itami (ITM) 40 3 792 +7,9 % Kobe (UKB) 40 878 +4,4 % TOTAL 12 964 +13 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 1 404 +21 % Sihanoukville (KOS) 70 38 x2,1 TOTAL 1 442 +22 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 182 +16 % Sal (SID) 100 417 +16 % Sao Vicente (VXE) 100 98 +29 % Boa Vista (BVC) 100 171 +1,3 % TOTAL 897 +15 % Total VINCI Airports 72 890 +6,0 %

*MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM)

























Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2025 % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 51 056 +0,8 % Porto (OPO) 100 21 836 +2,4 % Faro (FAO) 100 8 659 +3,1 % Madère (FNC, PXO) 100 8 121 +8,8 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 6 298 +2,9 % TOTAL 96 005 +2,1 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 53 258 +1,5 % Édimbourg (EDI) 50,01 24 870 +3,2 % Belfast (BFS) 100 12 572 +16 % TOTAL 90 700 +3,8 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 23 663 +5,2 % Nantes Atlantique (NTE) 85 9 755 +5,7 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 902 +4,5 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 2 670 +4,1 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 4 521 +13 % Toulon Hyères (TLN) 100 685 -21 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 064 -20 % Annecy (NCY) 100 1 123 +8,1 % TOTAL 45 928 +4,6 % Serbie Belgrade (BEG) 100 18 036 -0,2 % TOTAL 18 036 -0,2 % Hongrie Budapest (BUD) 20 29 345 +14 % TOTAL 29 345 +14 %





Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 28 662 +21 % Chihuahua (CUU) 29,99 4 975 +0,1 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 658 +12 % Culiacan (CUL) 29,99 4 892 +17 % Mazatlan (MZT) 29,99 4 369 +8,3 % Acapulco (ACA) 29,99 2 222 +49 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 709 +14 % Torreon (TRC) 29,99 2 611 +10 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 2 241 -13 % Durango (DGO) 29,99 2 298 -7,0 % Zacatecas (ZCL) 29,99 962 -11 % Tampico (TAM) 29,99 1 744 -34 % Reynosa (REX) 29,99 1 066 -4,7 % TOTAL 64 409 +11 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 28 784 +8,1 % Atlantic City (ACY) MC* 2 373 -7,4 % TOTAL 31 157 +6,8 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 10 717 -13 % Puerto Plata (POP) 100 2 089 -9,0 % Samana (AZS) 100 308 -8,6 % La Isabela (JBQ) 100 1 126 -38 % TOTAL 14 242 -15 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 7 268 -0,1 % TOTAL 7 268 -0,1 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 44 120 +3,9 % TOTAL 44 120 +3,9 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 14 518 +0,8 % Manaus (MAO) 100 7 486 +6,9 % Porto Velho (PVH) 100 1 173 +13 % Boa Vista (BVB) 100 805 +26 % TOTAL 25 481 +4,4 %





Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 51 008 +13 % Itami (ITM) 40 33 837 +0,2 % Kobe (UKB) 40 8 264 -1,1 % TOTAL 93 109 +6,5 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 12 132 +22 % Sihanoukville (KOS) 70 579 +25 % TOTAL 12 711 +22 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 2 368 +13 % Sal (SID) 100 3 898 +18 % Sao Vicente (VXE) 100 1 196 +24 % Boa Vista (BVC) 100 1 371 +6,9 % TOTAL 9 345 +18 % Total VINCI Airports 581 856 +5,2 %

*MC : Management Contract

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe