WINFARM : Implantation d'Alphatech à Singapour pour répondre à la forte hausse de la demande sur la zone APAC.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 15 avril 2025





IMPLANTATION D’ALPHATECH A SINGAPOUR POUR REPONDRE A LA FORTE HAUSSE DE LA DEMANDE SUR LA ZONE APAC

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce l’ouverture de sa filiale Alphatech APAC à Singapour. Cette implantation, va permettre à la Société de mieux répondre à l’explosion de la demande sur cette zone stratégique à très fort potentiel.

Avec cette nouvelle implantation, Alphatech affirme sa volonté d’être toujours plus proche de ses clients internationaux. Singapour, hub économique et logistique de la région, offre un emplacement idéal pour répondre avec agilité et efficacité aux besoins spécifiques du marché asiatique.

« Après plusieurs années de développement dans la zone, cette implantation est une évolution naturelle de notre stratégie. Elle nous permet de renforcer notre proximité client, d’accroître notre réactivité et de hisser encore notre niveau de service pour accompagner durablement la transformation de l'élevage dans la région », déclare Axel Puren, nouveau Directeur d’Alphatech APAC, présent sur le terrain depuis deux ans.

L’ouverture d’Alphatech APAC marque une nouvelle étape dans le déploiement international d’Alphatech, en cohérence avec son engagement pour une croissance durable et maîtrisée. Alphatech APAC aura pour mission principale de coordonner les activités commerciales et administratives, ainsi que le suivi des marchés dans toute la zone Asie-Pacifique.

« Cette implantation vient consolider la stratégie d'expansion internationale d'Alphatech, qui mise sur la proximité avec ses clients et sur l'innovation pour proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins du secteur. », souligne Yann Renouvel, Directeur d’Alphatech.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025, le 29 avril 2025 après clôture de bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 25 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 46 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

