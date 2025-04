Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle - 1e Trimestre 2025

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 15 avril 2025

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1er TRIMESTRE 2025

Variation du Chiffre d’affaires au 31 mars 2025

En milliers d'euros 1er Trimestre 2025 1er Trimestre 2024 Variation en % Hôtel Regina Paris 3 694 3 019 22% Hôtel Majestic - Spa Paris 1 547 1 134 36% Hôtel Raphael Paris 68 2 904 -98% TOTAL 5 309 7 057 -25%





Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 5 309 K€ au 31 mars 2025 pour 7 057 K€ au 31 mars 2024. Rappelons que l’hôtel Raphael est fermé pour travaux depuis le 10 novembre 2024.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 59,67% au 31 mars 2025 pour 52,69 % au 31 mars 2024. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 536,78 € pour 502,31 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 320,30 € hors taxes. Il était de 264,66 € au 31 mars 2024.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires de 3 694 K€ avec un taux d’occupation de 60,67% au 31 mars 2025, il était de 51,36% au 31 mars 2024. Ce chiffre d’affaires s’explique par un maintien du positionnement élevé du prix moyen à 580,72 euros en 2025 contre 574,61 euros en 2024 et un taux d’occupation en hausse par rapport à l’an dernier. Rappelons qu’une partie des chambres et des espaces étaient bloqués pour les travaux en cours de réalisation sur le 1er trimestre 2024. Le RevPar s’élève en conséquence à 351,72 € à la fin de ce trimestre pour 295 € au 31 mars 2024.

L’hôtel Raphael fermé pour travaux ne réalise plus de chiffre d’affaires « hôtelier ». Le chiffre d’affaires de 68 K€ au 31 mars 2025 représente des refacturations de frais.

Au 31 mars 2025, l’hôtel Majestic enregistre une forte progression de son chiffre d’affaires. Il atteint 1 547 K€ pour 1 134 K€ au 31 mars 2024. Cette augmentation s’explique par une hausse de son taux d’occupation, atteignant les

58,13% pour 44,53 % au 31 mars 2024, mais également par un prix moyen qui s’élève à 458,06 euros pour 445,30 euros en 2024. Il en résulte un RevPar de 266,26 € pour 198,31 € à la fin du 1e trimestre 2024.

Les Résultats de la société au 31 mars 2025

Le résultat net au 31 mars 2025 est une perte de 1 553 K€ pour une perte de 1 620 K€ au 31 mars 2024.

L’excédent brut d’exploitation est une perte de 943 K€ pour une perte de 487 K€ en 2024.

Vous trouverez ci-dessous les principaux agrégats du compte de résultat au 31 mars 2025.

S.A. En € - Chiffres non audités 31 03 2025 31 03 2024 Variation en € Variation en % Taux d'Occupation - TO en % 59,67% 52,69% 6,98 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 536,78 504,32 32,46 6,44% Total Chiffre d'affaires 5 309 239 7 057 027 -1 747 788 -24,77% Total des Produits d'Exploitation 5 309 246 7 057 708 -1 748 462 -24,77% Total des charges d'Exploitation -6 252 146 -7 545 058 1 292 912 17,14% Excédent Brut d'Exploitation -942 900 -487 350 -455 550 -93,48% Amortissements et Provisions -708 352 -1 289 696 581 343 45,08% RESULTAT D'EXPLOITATION -1 651 252 -1 777 045 125 793 7,08% RESULTAT FINANCIER 98 291 244 612 -146 321 -59,82% Résultat Courant -1 552 961 -1 532 434 -20 527 -1,34% RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0 RESULTAT AVANT IS et PARTICIPATION -1 552 961 -1 532 434 -20 527 -1,34% PARTICIPATION et IS 0 -87 503 87 503 100,00% RESULTAT NET -1 552 961 -1 619 937 66 976 4,13%





Au 31 mars 2025, la trésorerie active s’élève à 32,3 M€, elle était de 35,2 M€ au 31 mars 2024. Les emprunts en cours représentent un solde de 14,5 M€.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 36,5 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s’élève à 42,9 M€.

Faits marquants du trimestre

L’année 2025 sera une année de travaux pour l’hôtel Raphael et le chiffre d’affaires de l’année 2025 sera donc réalisé par les hôtels Regina et Majestic Hotel-Spa.

Notre activité en ce début d’année 2025 se maintient à un bon niveau de basse saison et montre de belles perspectives pour les mois à venir.

Les travaux de l’hôtel Raphael qui ont débutés le 2 décembre 2024 après la fermeture de l’hôtel le 10 novembre 2024 pour déménagement suivent le rythme voulu et nous ne notons pas de retard pris sur les 4 premiers mois de travaux.

Pour les hôtels Regina et Majestic-Spa, tous les gros travaux ont été terminés en 2024 avant les JO.

Nous sommes en cours d’installation ou de mise à niveau de nos systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et d’un nouveau Wifi plus performant pour nos clients.

Parallèlement, la conjoncture économique et politique mondiale est très sensible avec la guerre en Ukraine et la poursuite des conflits en Israël notamment, ayant pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et une insécurité grandissante. Les voyages de notre clientèle et la fréquentation de nos hôtels pourraient être impactés.

La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 27 mars 2025

Le conseil d’administration qui s’est tenu le 27 mars 2025 a arrêté les comptes de l’exercice 2024 présentant un bénéfice de 4,3 M€ et un total bilan s’élève à 73,2 M€.

La trésorerie active s’élève à 37,5 M€ au 31 décembre 2024, elle était de 36,7 M€ au 31 décembre 2023. Les emprunts en cours représentent un solde de 15,5 M€ pour 15,8 M€ fin 2023.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 34,0 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s’élève à 42,9 M€.

Il propose à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 12 juin 2025 le versement d’un dividende de 0,30 € par action, prélevé sur le bénéfice de l’année 2024.

Les comptes annuels, ainsi que le rapport du Conseil d’Administration établis en préparation de l’Assemblée générales des actionnaires ont été publiés le 27 mars 2025 et sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement 2025 ».

Pièces jointes