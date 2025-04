La société Partenaires Ninepoint accueille le gestionnaire de portefeuille Sam Mitter au sein de son équipe de placement

TORONTO, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a le plaisir d’annoncer la nomination de Samarjit (Sam) Mitter au sein de son équipe de placement en tant que gestionnaire de portefeuille principal, à compter de mai 2025.

M. Mitter se joint à Ninepoint avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des placements et une carrière bien établie dans la gestion de portefeuilles d’actions sur les marchés américains et mondiaux. Dans ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur l’élargissement de la plateforme de placements en actions de Ninepoint ainsi que sur le lancement de nouveaux mandats qui reflètent l’évolution des besoins des clients et des occasions qui se présentent sur le marché.

Plus récemment, il était gestionnaire de portefeuille à La Société de Gestion AGF Limitée, où il a géré le Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF, qui a été le fonds le plus rémunérateur de sa catégorie en 2024. Il a fait partie intégrante de l’équipe de croissance d’AGF, occupant les fonctions de gestionnaire de portefeuille associé et de cogestionnaire du Fonds Sélect mondial AGF et du Fonds É.-U. grande capitalisation AGF, sous la direction du gestionnaire principal, Tony Genua, de 2014 à 2025. L’équipe de croissance d’AGF gérait plus de 16 milliards de dollars d’actifs à la fin de 2024.

Il possède une vaste expérience de la recherche sur les actions, de la constitution de portefeuilles et de l’élaboration de stratégies, qu’il a acquise tout au long de sa carrière auprès de plusieurs gestionnaires d’actifs canadiens de premier plan.

« Nous sommes ravis d’accueillir Sam au sein de Ninepoint, alors que nous continuons à veiller à la croissance de notre équipe de placement et à élargir notre plateforme », a déclaré John Wilson, codirecteur général et associé directeur chez Partenaires Ninepoint. « Sa vaste expérience et son historique avéré en matière de sélection d’actions, tant mondiales qu’américaines, nous aideront à améliorer l’offre de produits de notre société, alors que nous nous efforçons d’offrir à nos clients des solutions génératrices d'alpha et gérées activement ».

M. Mitter est titulaire d’un MBA de l’université de Santa Clara, Santa Clara, Californie, et d’un baccalauréat ès sciences du Culver-Stockton College, Canton, Missouri. Il va travailler à partir de nos bureaux de Toronto.

Sa nomination souligne l’engagement de Ninepoint à proposer des stratégies de placement innovantes et de grande qualité, dirigées par des professionnels expérimentés.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site ninepoint.com/fr ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Longacre Square Partners

Kate Sylvester / Liz Shoemaker

ninepoint@longacresquare.com