Theratechnologies fait le point sur le processus de vente

MONTRÉAL, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade commercial, annonce aujourd’hui qu’après un examen attentif des circonstances actuelles, y compris la proposition annoncée publiquement de Future Pak, le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé d’évaluer davantage la vente potentielle de la Société au moyen d’un processus ouvert et non exclusif. Dans le cadre de cette décision, le Conseil a autorisé le comité spécial, composé d’administrateurs indépendants et désintéressés (le « Comité spécial »), à superviser le processus et à faire une recommandation à l’ensemble du conseil. Pour appuyer ce processus, en plus de Barclays à titre de conseiller financier et de Fasken à titre de conseiller juridique, le Comité spécial a également retenu les services de Raymond James à titre de conseiller financier indépendant et de Norton Rose Fulbright à titre de conseiller juridique indépendant.

Rien ne garantit que les discussions avec Future Pak ou toute autre partie intéressée se traduiront par une opération. La Société tient à rassurer ses clients, ses employés et ses partenaires que, bien que ces discussions puissent être en cours, les activités se poursuivent dans le cours normal.

La Société n’a pas l’intention de fournir d’autres mises à jour ou commentaires à l’égard de ce qui précède, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la Société a accès à l’heure actuelle. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou de la forme négative de ces termes ou de leurs variantes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter : la proposition non sollicitée reçue par la Société de Future Pak pour l’acquisition de la Société; l’examen et l’évaluation par le Comité spécial des propositions reçues par la Société d’acquéreurs potentiels; le processus relatif à cet examen et tout résultat potentiel de celui-ci; et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière de l’information dont elle dispose actuellement, les investisseurs sont mis en garde de ne pas accorder une importance trop grande à cette information étant donné que les résultats réels peuvent différer des énoncés prospectifs. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, mais ne sont pas limités à : la possibilité que la société, son conseil d’administration, son comité spécial et un acquéreur potentiel ne parviennent pas à un accord sur les termes et conditions de la proposition de cet acquéreur potentiel ou ne donnent pas aux actionnaires la possibilité d’accepter ou de voter en faveur de cette proposition; si un accord définitif est conclu, l’incapacité d’obtenir ou de satisfaire, en temps voulu ou autrement, les approbations requises des actionnaires, des tribunaux et des autorités de réglementation et d’autres conditions de clôture nécessaires pour réaliser la transaction; la possibilité que l’examen du comité spécial n’aboutisse pas à la conclusion d’une transaction; les risques de crédit, de marché, de change, d’exploitation, de matières premières, géopolitiques, de liquidité et de financement en général, y compris l’évolution de la conjoncture économique, des taux d’intérêt ou des taux d’imposition; la possibilité de réactions négatives ou de changements dans les relations d’affaires résultant de l’annonce ou de la réalisation d’une transaction; d’autres risques inhérents à l’activité de la société et/ou des facteurs échappant à son contrôle qui pourraient avoir un effet négatif important sur la société ou sa capacité à réaliser une transaction pour donner suite à la proposition d’un acquéreur potentiel. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à consulter la rubrique « Facteurs de risque » de la Notice annuelle de la Société déposée sur le formulaire 20-F daté du 26 février 2025 disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov dans les documents publics déposés par Theratechnologies pour connaître les risques associés à ses activités. Le lecteur est prié d’examiner attentivement ces risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent les attentes de la Société à cette date.

