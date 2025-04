L’actionnaire majoritaire de Believe, Upbeat BidCo, annonce son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les actions Believe qu’il ne détient pas.

Offre au prix de 15,30 euros par action, représentant des primes de respectivement +2,9%, +4,4%, +7,5% et +6,0% par rapport aux cours moyens 30 jours, 60 jours, 120 jours et 180 jours pondérés par les volumes au 14 avril 2025.

Le Conseil d’administration de Believe a constitué un Comité ad hoc composé des trois administrateurs indépendants et a désigné Finexsi en qualité d’expert indépendant.

Paris, le 16 avril 2025 – Upbeat BidCo annonce son intention de déposer aujourd’hui une offre publique de retrait (l’« Offre »), suivie d’un retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire »), sur les actions Believe qu’elle ne détient pas de manière effective ou par assimilation en application de l’article L. 233-9 du Code de commerce.

L’Offre serait lancée par Upbeat BidCo, une entité détenue directement et indirectement par Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, et directement par Upbeat MidCo S.à r.l., une société contrôlée par le fonds EQT X (« EQT ») et des fonds conseillés par TCV (« TCV »). Upbeat BidCo détient actuellement, de manière effective et par assimilation conformément à l’article L. 233-9 du Code de commerce, 96,65% du capital social, représentant 95,42% des droits de vote de Believe1.

L’Offre sera faite au prix de 15,30 euros par action, représentant des primes de respectivement +2,9%, +4,4%, +7,5% et +6,0% par rapport aux cours moyens 30 jours, 60 jours, 120 jours et 180 jours pondérés par les volumes au 14 avril 2025.

Le conseil d’administration de Believe (le « Conseil d’Administration ») a mis en place un Comité ad hoc dans le cadre de l’Offre qui est composé des trois administrateurs indépendants de la Société : Orla Noonan, Anne-France Laclide-Drouin et Cécile Frot-Coutaz. Le Comité ad hoc a pour mission de suivre et de faciliter les travaux de l’expert indépendant, et de préparer un projet d’avis motivé sur le bien-fondé de l’Offre et ses conséquences pour Believe, ses actionnaires et ses salariés.

Le 15 avril 2025, sur la base d’une recommandation préliminaire de son Comité ad hoc, le Conseil d’Administration a accueilli favorablement à l’unanimité le projet de l’Initiateur de déposer une Offre, sous réserve de la revue par ses soins des termes de l’Offre notamment sur la base du rapport d’un expert indépendant.

À cette fin, sur recommandation du Comité ad hoc, le Conseil d’Administration a nommé Finexsi - Expert & Conseil Financier, représenté par Monsieur Olivier Péronnet, en tant qu’expert indépendant chargé de rédiger un rapport comprenant une attestation d’équité sur les conditions financières de l’Offre et l’absence d’accords connexes susceptibles d’affecter l’égalité de traitement entre actionnaires.

L’Offre sera déposée auprès de l’AMF aujourd’hui et, sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, devrait être ouverte au cours du deuxième trimestre 2025.

Après la clôture de l’Offre, Upbeat BidCo mettra en œuvre le Retrait Obligatoire, dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10 % du capital et des droits de vote de Believe. Les actionnaires minoritaires recevront une indemnité égale au prix de l’Offre dans le cadre du Retrait Obligatoire.

Avertissement

L’Offre est faite aux actionnaires de Believe situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l’Offre sans exiger de la part d’Upbeat BidCo l’accomplissement de formalités supplémentaires. Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation de vente des actions Believe dans aucun pays, y compris la France. Il n’y a aucune certitude que l’offre publique de retrait mentionnée ci-dessus sera ouverte. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent être soumises à des réglementations ou restrictions spécifiques dans certains pays. Par conséquent, les personnes en possession de ce communiqué de presse sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions locales qui peuvent s’appliquer.

À propos d’EQT

EQT est une société d’investissement internationale spécialisée qui gère 269 milliards d’euros d’actifs (dont 136 milliards d’euros d’actifs générateurs de commissions) dans deux secteurs d’activité : Private Capital et Real Assets. EQT détient des sociétés et des actifs en portefeuille en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique et les aide à atteindre une croissance durable, l’excellence opérationnelle et le leadership sur le marché.

À propos de TCV

TCV est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les entreprises technologiques mondiales de premier plan. Tirant parti de sa profonde expertise sectorielle et de ses ressources stratégiques, TCV a pour mission de fournir des capitaux et un soutien à long terme aux équipes de direction de haute qualité tout au long de leur parcours de croissance. Depuis sa création en 1995, TCV a investi plus de 18 milliards de dollars dans plus de 350 entreprises technologiques à travers le monde et a soutenu plus de 150 introductions en bourse et acquisitions stratégiques, ce qui en fait l'un des investisseurs technologiques les plus actifs. TCV est présent à l'échelle mondiale à Menlo Park, New York et Londres. Pour plus d'informations sur TCV et ses investissements, consultez le site www.tcv.com

À propos Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 2 037 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

1 Sur la base d’un capital composé, en date du 31 mars 2025, de 100.618.496 Actions et d’un nombre total de 101.925.468 droits de vote théoriques et réels.







