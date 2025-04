Bitwise amplía el acceso institucional a Bitcoin y Ethereum con la cotización de cuatro ETP en la Bolsa de Valores de Londres

La incorporación de Londres como centro de negociación refuerza la presencia de Bitwise en Europa





Se negociarán en la LSE el Bitwise Core Bitcoin ETP, que cuenta con una ventana de liquidez extendida en el mercado primario y un TER del 0,20%, junto con el Bitwise Physical Bitcoin ETP, un producto con un historial de cinco años.





La LSE es la principal sede de negociación para ETP en Europa, con inversores de más de 20 países con acceso a ella.





16 de abril de 2025 – Bitwise cotizó ayer en la Bolsa de Valores de Londres cuatro de sus productos cotizados (ETP) de criptomonedas más negociados, brindando a los inversores mayoristas e institucionales en el Reino Unido un nuevo acceso a su gama de productos de primer nivel y ampliando su presencia en los mercados europeos.

Los cuatro productos cotizados en la LSE desde el 9 de abril son los siguientes:

Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE, ISIN: DE000A27Z304): el ETP de criptomonedas más líquido en la plataforma de negociación XETRA de Deutsche Börse, a menudo preferido por traders e inversores a corto y medio plazo que buscan una exposición flexible al Bitcoin. Lanzado en junio de 2020, BTCE es uno de los productos de Bitcoin más grandes de Europa en cuanto a activos bajo gestión.

el ETP de criptomonedas más líquido en la plataforma de negociación XETRA de Deutsche Börse, a menudo preferido por traders e inversores a corto y medio plazo que buscan una exposición flexible al Bitcoin. Lanzado en junio de 2020, BTCE es uno de los productos de Bitcoin más grandes de Europa en cuanto a activos bajo gestión. Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, ISIN: DE000A4AER62) : el ETP de Bitcoin más económico de Europa sin exención de comisiones, con un TER del 0,2% anual, lo que lo hace ideal para asignaciones estratégicas. Está diseñado para inversores institucionales a largo plazo que buscan eficiencia en costos y confiabilidad en el índice de referencia. El NAV se calcula tres veces al día, combinando la liquidez del mercado primario de Hong Kong, la UE y EE.UU.

: el ETP de Bitcoin más económico de Europa sin exención de comisiones, con un TER del 0,2% anual, lo que lo hace ideal para asignaciones estratégicas. Está diseñado para inversores institucionales a largo plazo que buscan eficiencia en costos y confiabilidad en el índice de referencia. El NAV se calcula tres veces al día, combinando la liquidez del mercado primario de Hong Kong, la UE y EE.UU. Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH, ISIN: DE000A3GMKD7) : un producto de Ethereum con un estándar de calidad y seguridad que lo hacen ideal para grandes inversores institucionales, que ofrece una exposición pura al rendimiento de Ethereum.

: un producto de Ethereum con un estándar de calidad y seguridad que lo hacen ideal para grandes inversores institucionales, que ofrece una exposición pura al rendimiento de Ethereum. Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32, ISIN: DE000A3G90G9): una herramienta de nivel institucional, de bajo costo y alta liquidez, diseñada para maximizar el rendimiento del staking de ETH. Como único ETP de staking de Ethereum vinculado a un índice de referencia real, permite a los inversores evaluar con precisión las oportunidades de staking y medir el rendimiento de manera transparente respecto a los estándares del sector.

Bradley Duke, Managing Director y responsable de Europa en Bitwise, declaró:

“Es un orgullo ver la primera cotización de nuestros productos en la London Stock Exchange, una de las bolsas más prestigiosas de Europa. Las inversiones en criptomonedas están ganando popularidad rápidamente y los inversores institucionales están incluyendo cada vez más activos digitales en sus carteras. Bitwise ofrece una forma segura, transparente y de vanguardia de hacerlo. Estamos lanzando constantemente nuevos productos en línea con esta rápida evolución del mercado, y nuestra oferta abarca todo el espectro de opciones disponibles en el sector de los activos digitales, en conformidad con los regímenes regulatorios de cada uno de los mercados europeos en los que operamos.”

Bitwise Asset Management ha acelerado la expansión de sus operaciones en Europa tras la adquisición el año pasado de ETC Group. Sus productos se negocian en todas las principales bolsas europeas.

La empresa está comprometida con el diseño de productos de calidad y su gestión profesional, siempre con un enfoque en la transparencia; por ello publica regularmente análisis de mercado para educar e informar a los inversores sobre las oportunidades emergentes en el espacio de los activos digitales.

Los ETP de Bitwise son productos financieros regulados, domiciliados en Alemania. Los usuarios no necesitan una cartera de criptomonedas para invertir en ellos, ya que están totalmente respaldados por los activos subyacentes, almacenados en cold storage bajo custodia profesional. Al mantenerse en una cuenta de valores o en una cartera de ETF, los ETP pueden negociarse de forma similar a los ETF, aunque no están sujetos a la normativa UCITS europea.

– Fin –

Resumen – ETP de Bitwise cotizados en LSE

Sobre Bitwise

Bitwise es uno de los principales gestores de activos especializados en criptomonedas a nivel mundial. Miles de asesores financieros, oficinas familiares e inversores institucionales en todo el mundo se han asociado con nosotros para comprender y aprovechar las oportunidades que ofrecen las criptomonedas. Desde 2017, Bitwise ha acumulado una trayectoria de éxito en la gestión de una amplia gama de soluciones tanto de índices como activas mediante ETPs, cuentas gestionadas de forma separada, fondos privados y estrategias de fondos de cobertura, tanto en EE. UU. como en Europa.

En Europa, Bitwise (anteriormente ETC Group) ha desarrollado durante los últimos cuatro años una innovadora y extensa gama de ETPs de criptomonedas, que incluye el mayor y más líquido ETP de Bitcoin de Europa y el primer ETP de una cesta diversificada de criptomonedas que replica un índice de Activos Digitales de MSCI.

Esta familia de ETPs de criptomonedas está domiciliada en Alemania y cuenta con la autorización de BaFin. Trabajamos exclusivamente con empresas de renombre del sector financiero tradicional y garantizamos que el 100 % de los activos se almacenen de forma segura y fuera de línea (Cold Storage) con custodios regulados.

Contacto de prensa:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 29290

schwarz@schwarzfinancial.com

Important information

This article does not constitute investment advice, nor does it constitute an offer or solicitation to buy financial products. This article is issued by Bitwise Europe GmbH (“BEU”), a limited company domiciled in Germany, for information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to acquire financial products or cryptocurrencies.