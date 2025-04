Bitwise élargit l’accès institutionnel au Bitcoin et à l’Ethereum avec quatre cotations ETP à la Bourse de Londres

Bitwise ajoute Londres comme centre de négociation pour quatre de ses produits européens, offrant aux investisseurs professionnels britanniques un accès à ses ETP crypto de premier plan.





Les produits cotés à la LSE comprennent le Bitwise Core Bitcoin ETP, le seul ETP Bitcoin d’Europe avec une fenêtre élargie de liquidité sur le marché primaire et un TER de 0,20 %, ainsi que le Bitwise Physical Bitcoin ETP, fort d’un historique de performance d’environ cinq ans.





La LSE est la principale plateforme de négociation d’ETP en Europe, avec des membres de plus de 20 pays ayant accès à ses carnets d’ordres.





16 avril 2025, Francfort, Londres : Bitwise a inscrit quatre de ses produits d’échange crypto (ETP) émis en Allemagne à la Bourse de Londres (LSE), élargissant ainsi l’accès à sa gamme de produits institutionnels pour les investisseurs en Bitcoin et en Ethereum, tout en renforçant sa présence sur les marchés européens.

Cette série comprend BTC1, le Bitwise Core Bitcoin ETP, l’un des ETP Bitcoin les plus rentables d’Europe avec un TER de seulement 0,20 %, ainsi que le Bitwise Physical Bitcoin ETP, qui bénéficie d’un historique de cinq ans et se classe comme l’ETP Bitcoin le plus liquide en Europe. Bien que ces produits soient encore réservés aux investisseurs professionnels et qualifiés au Royaume-Uni, leur cotation à Londres améliore considérablement l’accès pour les acteurs qualifiés du marché.

Bitwise est un gestionnaire d’actifs numériques spécialisé, mais ses ETP sont conçus par des experts disposant d’une grande expertise à la fois en actifs numériques et en marchés financiers traditionnels — les rendant parfaitement adaptés aux besoins des investisseurs institutionnels.

Bradley Duke, Managing Director et Responsable de Bitwise Europe, déclare : « Je suis très heureux de voir les premiers produits Bitwise être cotés à la Bourse de Londres, l’une des plateformes de négociation les plus respectées d’Europe. L’investissement dans les crypto-monnaies devient rapidement courant, et les investisseurs institutionnels allouent de plus en plus d’actifs numériques à leurs portefeuilles. Bitwise propose des produits d’investissement crypto sécurisés, transparents et de premier ordre, soutenus par une équipe experte qui comprend parfaitement le marché et les besoins des investisseurs professionnels. Nous continuerons à innover dans notre gamme de produits, en dialogue constant avec les investisseurs afin de leur offrir des solutions adaptées à cette classe d’actifs en plein essor. »

Les quatre produits cotés à Londres depuis le 15 avril sont :

Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, ISIN : DE000A4AER62) : une option Bitcoin rentable sans exonération de frais, avec un TER de 0,20 % par an, idéale pour les allocations stratégiques. Conçu pour les investisseurs institutionnels de long terme à la recherche d'efficacité et de fiabilité. La valeur liquidative (NAV) est calculée trois fois par jour via la méthode exclusive Triple-Daily NAV de Bitwise, intégrant la liquidité des marchés primaires de Hong Kong, de l’Union Européenne et des États-Unis.

Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE, ISIN : DE000A27Z304) : l'ETP crypto le plus liquide sur la plateforme XETRA de Deutsche Börse, avec l'un des écarts achat-vente les plus faibles, et les deuxièmes actifs sous gestion les plus élevés de tous les ETP Bitcoin physiques en Europe. Lancé en juin 2020 comme le tout premier ETP crypto à la bourse allemande de Francfort, BTCE est l'un des plus importants produits Bitcoin en termes d'actifs sous gestion en Europe.

Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH, ISIN : DE000A3GMKD7) : un produit Ethereum institutionnel offrant une exposition directe à la performance d'Ethereum, avec une conservation de niveau institutionnel. Les actifs sont stockés hors-ligne ("cold-storage") et sécurisés par un fiduciaire indépendant, réduisant ainsi le risque de défaut de l'émetteur.

Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32, ISIN : DE000A3G90G9) : un véhicule institutionnel, rentable et liquide, avec des récompenses de staking accumulées quotidiennement au sein de l'ETP, optimisant le rendement pour l'investisseur. Il enregistre des flux nets positifs constants tout en maintenant une forte liquidité, et vise à offrir le coût total de possession le plus bas parmi les ETP Ethereum Staking. Il s'agit du seul ETP de staking Ethereumlié à un véritable indice de référence, permettant aux investisseurs d'évaluer avec précision les opportunités de staking Ethereum et de mesurer leur performance selon les normes du secteur.

Depuis l’acquisition du ETC Group l’année dernière, Bitwise a accéléré ses activités en Europe, lançant régulièrement de nouveaux produits innovants comme le Bitwise Solana Staking ETP (novembre 2024), le Bitwise Aptos Staking ETP (décembre), et le Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP le mois dernier. Ses produits sont cotés sur plusieurs des plus grandes bourses européennes.

Fidèle à son engagement en matière de transparence, de conception experte et de gestion professionnelle, Bitwise publie fréquemment des recherches et analyses de marché sur les crypto-actifs afin d’informer les investisseurs des opportunités émergentes.

Bitwise permet aux investisseurs d’accéder aux actifs numériques sans portefeuille crypto, ses ETP étant négociés sur des bourses réglementées, comme des actions ou ETF classiques. Chaque ETP est entièrement adossé à l’actif numérique correspondant, conservé en sécurité dans une garde institutionnelle hors-ligne. Structurellement comparables aux ETC adossés aux métaux précieux, les ETP crypto de Bitwise intègrent également un mécanisme de rachat physique. La protection des investisseurs est renforcée par la présence d’un fiduciaire indépendant et une structure d’émetteur audité, garantissant que les actifs sous-jacents sont détenus hors du bilan de l’émetteur, minimisant ainsi les risques d’insolvabilité. Les ETP de Bitwise peuvent être intégrés dans les comptes titres classiques ou portefeuilles ETF, et sont souvent éligibles aux dispositifs SIPP et ISA, les rendant accessibles à l’investissement à long terme au Royaume-Uni.

Informations de négociation des ETP cotés à la LSE



La liste complète des produits Bitwise, y compris les cotations boursières et informations de trading, est disponible ici : Bitwise ETPs.



À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des quatre dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe et le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.com/eu



Contact média :

Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

Informations importantes

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société anonyme domiciliée en Allemagne, à titre d'information uniquement et conformément à toutes les lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ou garantie explicite ou implicite concernant l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Il est conseillé de ne pas se fier à l'équité, à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Veuillez noter que cet article ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'acquisition de produits financiers ou de cryptomonnaies.