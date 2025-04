Bitwise amplia l'accesso istituzionale a Bitcoin ed Ethereum con la quotazione di quattro ETP su London Stock Exchange

L’aggiunta di Londra come hub di negoziazione rafforza la presenza di Bitwise in Europa

Saranno negoziati su LSE il Bitwise Core Bitcoin ETP, che vanta un'estensione della finestra di liquidità sul mercato primario e un TER pari allo 0,20%, insieme al Bitwise Physical Bitcoin ETP, prodotto con un track-record di 5 anni

LSE è la principale sede di negoziazione per gli ETP in Europa, con investitori di oltre 20 Paesi che vi hanno accesso

16 aprile 2025, Bitwise ha quotato ieri sulla Borsa di Londra quattro dei suoi Exchange Traded Product di criptovalute più scambiati, fornendo agli investitori wholesale e istituzionali nel regno unito un nuovo accesso alla propria gamma prodotti best-in-class e ampliando la sua presenza sui mercati europei.

I quattro prodotti quotati su LSE dal 9 aprile sono i seguenti:

Il Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE, ISIN: DE000A27Z304), ETP cripto più liquido sulla piattaforma di trading XETRA di Deutsche Börse, spesso prediletto da trader e investitori di breve e medio termine che ricercano un'esposizione flessibile al Bitcoin. Lanciato nel giugno 2020, BTCE è uno dei maggiori prodotti Bitcoin in Europa per masse in gestione.

(BTC1, ISIN: DE000A4AER62) è l'ETP Bitcoin più conveniente in Europa senza sospensione delle commissioni, con un TER dello 0,2% annuo, che lo rende ideale per le allocazioni strategiche. Il prodotto è pensato per gli investitori istituzionali di lungo termine che cercano efficienza dei costi e affidabilità del benchmark. Il NAV viene calcolato tre volte al giorno, combinando la liquidità del mercato primario di Hong Kong, dell'UE e degli Stati Uniti.

(ZETH, ISIN: DE000A3GMKD7), un prodotto su Ethereum con uno standard di qualità e sicurezza che lo rendono ideale per i grandi investitori istituzionali, che offre un'esposizione pura alla performance di Ethereum.

(ET32, ISIN: DE000A3G90G9), uno strumento di livello istituzionale, a basso costo e altamente liquido, pensato per sfruttare al meglio lo staking di ETH e massimizzare i risultati per gli investitori. In quanto unico ETP su Ethereum staking ancorato a un benchmark reale, consente agli investitori di valutare con precisione le opportunità di staking e di misurare le performance in modo trasparente rispetto agli standard di settore.

Bradley Duke, Amministratore Delegato e responsabile per l’Europa di Bitwise, ha dichiarato: “È per me motivo di orgoglio vedere la prima quotazione dei nostri prodotti su London Stock Exchange, una delle sedi di negoziazione più prestigiose d'Europa. Gli investimenti in criptovalute stanno rapidamente diventando popolari e gli investitori istituzionali allocano sempre più spesso asset digitali nei loro portafogli. Bitwise offre un modo sicuro, trasparente e all'avanguardia per farlo. Lanciamo continuamente nuovi prodotti in linea con questa rapida evoluzione del mercato e la nostra offerta copre l'intero spettro delle opzioni disponibili nel settore degli asset digitali, in linea con i regimi normativi di ciascuno dei mercati europei in cui siamo attivi.”

Bitwise Asset Management ha accelerato l’espansione delle sue attività in Europa dopo l'acquisizione lo scorso anno di ETC Group. I suoi prodotti sono negoziati in tutti i principali listini europei.

La società si impegna nella progettazione di prodotti di qualità e nella loro gestione professionale, guardando sempre alla trasparenza; per questo pubblica regolarmente approfondimenti di mercato per educare e informare gli investitori sulle opportunità emergenti nello spazio degli asset digitali.

Gli ETP di Bitwise sono prodotti finanziari regolamentati, domiciliati in Germania. Gli utenti non hanno bisogno di un wallet di criptovalute per investire nei prodotti, che sono interamente garantiti dagli asset sottostanti, conservati in cold-storage in custodia professionale. Detenuti in un conto titoli o in un portafoglio di ETF, gli ETP possono essere negoziati in modo simile agli ETF, ma non rientrano nella normativa UCITS europea.

Panoramica - ETP di Bitwise quotati su LSE

About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi quattro anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più grande e più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.com/eu