Bitget dévoile une nouvelle publicité qui met en vedette la star du FC Barcelone, Raphinha, afin de promouvoir des solutions crypto plus intelligente

VICTORIA, Seychelles, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, lance avec LALIGA une nouvelle campagne dynamique qui met en vedette Raphinha, l’ailier du FC Barcelone qui électrise les aficionados. À travers une série de vidéos qui seront diffusées tout au long du mois d’avril, cette nouvelle collaboration met en avant les produits de trading innovants de Bitget (Copy Trading, Launchpool et Pre-market) tout en établissant un parallèle astucieux entre la précision du football d’élite et la stratégie qui sous-tend le trading crypto intelligent.

Tout comme Raphinha esquive les défenseurs de l’équipe adverse avec l’agilité d’un danseur de samba ou exécute un tiki-taka d’une précision redoutable sur le terrain, les outils de Bitget permettent aux traders d’explorer les marchés cryptographiques avec agilité et prévoyance. Les trois spots de cette campagne publicitaire illustrent cette harmonie en combinant l’approche avant-gardiste de LALIGA en matière de sport aux solutions de trading technologiques de Bitget.

« Au football, des décisions prises en une fraction de seconde font toute la différence entre un but sublime et un tir raté », a déclaré Jorge de la Vega, directeur exécutif de LALIGA. « Ce partenariat que nous avons engagé avec Bitget reflète notre engagement commun en matière d’innovation, de performance et de stratégie, que ce soit sur le terrain ou sur les marchés. »

Raphinha, qui a récemment franchi la barre des 50 buts marqués pour le FC Barcelone cette saison, partage amplement ce sentiment : « Le football et le trading sont deux disciplines qui exigent une réflexion rapide et des outils adaptés. La plateforme de Bitget aide les traders à garder constamment une longueur d’avance, exactement comme nous le faisons sur le terrain. »

Mais cette campagne ne se limite pas à la présence d’une star ; elle est aussi axée sur l’engagement. Bitget proposera en effet des initiatives de formation des utilisateurs et des challenges de trading qui permettront aux participants de remporter des prix exclusifs LALIGA, dont notamment des billets pour aller voir Raphinha en pleine action sous les couleurs du FC Barcelone, leader du championnat. Il faut voir cela comme un triplé d’opportunités pour : apprendre, trader, et gagner.

« Ce qui me passionne le plus dans ce partenariat, ce n’est pas seulement la convergence de vues entre cryptographie et football ; c’est aussi la similitude fondamentale qui existe entre ces deux univers. Lorsque Raphinha réceptionne un ballon, il analyse positionnement, vitesse et opportunités en temps réel, à la manière d’un trader expérimenté qui examine les mouvements du marché », a indiqué Gracy Chen, PDG de Bitget. Elle a ajouté : « Nous avons créé des outils qui offrent aux utilisateurs des avantages similaires : la fonctionnalité Copy Trading permet d’apprendre auprès des pros, le Launchpool génère des revenus passifs sans effort, tandis que la fonctionnalité Pre-Market offre des opportunités de gains précoces. Que vous tradiez sur notre plateforme ou que vous regardiez Raphinha embraser le Camp Nou, c’est cet état d’esprit stratégique que cette campagne s’attache à célébrer. »

La réputation de LALIGA en matière d’adoption des technologies cadre parfaitement avec la mission de Bitget qui consiste à rendre le trading de cryptomonnaies accessible à tous et intuitif. Les deux secteurs prospèrent grâce à la stratégie et au sens du timing et de l’exécution parfaite, qu’il s’agisse d’une passe en profondeur parfaitement placée ou d’une transaction parfaitement programmée. Après son partenariat avec la légende du football Lionel Messi et le club de football italien de la Juventus, cette campagne marque le dernier chapitre en date de la montée en puissance des parrainages sportifs de Bitget. Au fil de cette campagne, Bitget et LALIGA souhaitent inciter les fans et les traders à adopter une approche plus intelligente et plus stratégique, tant dans le domaine des cryptomonnaies qu’au-delà.

Regardez la chaîne YouTube de Bitget pour découvrir la première partie de la série Raphinha.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

