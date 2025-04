Vinkit kevään jätteiden lajitteluun: vältä klassinen ilmapallomoka

Mediatiedote

Kevään aikana vietetään monia juhlia. Pääsiäisenä, vappuna, äitienpäivänä sekä ylioppilas- ja valmistujaisjuhlissa tulee jätettä, jota normaalissa arjessa ei välttämättä esiinny.

Pääsiäisen näkyvin jäte ovat pääsiäismunien alumiinikääreet. Nämä kuuluvat metallijätteeseen. Pääsiäismunan sisällä olevan yllätyksen suojamuovi taas kuuluu muovijätteeseen. Jos sisällä oleva lelu rikkoutuu, se laitetaan sekajätteeseen.

Vapun klassinen kierrätysmoka on laittaa tavalliset ilmapallot muovinkeräykseen tai foliopallot metallijätteeseen.

”Tavalliset ilmapallot kuuluvat sekajätteeseen. Niitä ei lajitella muovin joukkoon, sillä ne eivät ole muovipakkauksia ja niiden materiaali on pääasiassa kumia. Foliopallot lajitellaan myös sekajätteeseen, sillä palloissa on alumiinia niin vähän, ettei sitä pystytä ottamaan talteen tavanomaisissa metallin kierrätysprosesseissa”, sanoo Lassila & Tikanojan Head of Sustainability Lilli Linkola.

Monille kevät on myös talkootöiden aikaa, jolloin kotona tehdään suursiivous esimerkiksi ennen valmistujaisjuhlia. Linkola muistuttaa, että isot huonekalut ja muut kodintarvikkeet eivät kuulu jätekatokseen.

”Jätekatoksessa jätteiden pitää mahtua niille varattuihin astioihin. Jos esimerkiksi pyykinkuivausteline ei mahdu metallinkeräysastiaan niin, että kannen saa kiinni, se tulee viedä lajittelukeskukseen”, Linkola ohjeistaa.

Kun kaikki jätteet lajitellaan oikein ja niihin kuuluviin astioihin, sekajätteeseen eli polttoon päätyy mahdollisimman vähän materiaalia.

KEVÄÄN LAJITTELYVINKIT:

Pääsiäismunat: alumiiniset pääsiäismunien kääreet kuuluvat metallijätteeseen. Yllätyksen ympärillä oleva muovikotelo kuuluu muovijätteeseen. Jos sisällä oleva lelu rikkoutuu, se lajitellaan sekajätteeseen.

Kananmunien kuoret ja munakennot: Kananmunien kuoret lajitellaan biojätteeseen. Jos kuoret on koristeltu esimerkiksi liimalla ja glitterillä, ne kuuluvat sekajätteeseen. Munakennot kuuluvat joko kartonkipakkausten keräykseen, mutta ne voi laittaa myös kompostiin.

Foliopallo: foliopallot lajitellaan sekajätteeseen, sillä palloissa on alumiinia vain hyvin pieniä määriä eikä näitä tavanomaisissa metallin kierrätysprosesseissa pystytä ottamaan talteen.

Tavalliset ilmapallot: tavalliset ilmapallot lajitellaan sekajätteen joukkoon, koska muovipakkausten erilliskeräykseen kuulu vain muovinen pakkausmateriaali.

Serpentiini: serpentiini lajitellaan sekajätteeseen, koska se ei ole riittävän hyvälaatuista paperinkeräykseen.

Munkinpaistorasva: Rasva ei kuulu viemäriin, sillä hyytynyt rasva tukkii putkiston. Kaada munkinpaistorasva jäähtyneenä tyhjään margariinirasiaan tai maitopakettiin. Sulje keräyspaketti ja laita se sekajäteastiaan. Hyytyneen rasvan voit myös laittaa sellaisenaan biojäteastiaan.

Simapullot: Kaupasta hankitut simapullot kannattaa palauttaa pullonkeräykseen. Mikäli kyseessä ei ole palautukseen kelpaava pullo tai simapullo on mennyt rikki, tulee se lajitella materiaalin mukaiseen jäteastiaan: lasiset lasinkeräykseen ja muoviset muovinkeräykseen. Jos pulloon jää muutama rusina, ne eivät haittaa, mutta enimmät kannattaa kuitenkin ravistaa pullosta pois.

Kuohuviinipullot: Lasiset pullot voi palauttaa pullonkeräykseen ja rikkoutuneet pullot lasinkeräykseen. Korkin ympärillä oleva kääre on usein metallia, kuin myös korkin pidike ja ne menevät metallinkeräykseen. Ulos poksautettava korkki kuuluu sekajätteeseen.

Kertakäyttöastiat: Kertakäyttöastioita ei pidä jättää piknikillä luontoon lojumaan. Kartonkiastioissakin on yleensä muovipinnoite. Ne voi lajitella kartongin sekaan tai sekajätteeseen. Muoviset kertakäyttöastiat kuuluvat sekajätteen joukkoon.

Ruusut: äitienpäiväruusut ja valmistujaislahjaksi annettavat yksittäiset leikkoruusut menevät biojätteeseen. Kukkien ympärillä olevat lahjanarut ja sellofaanit lajitellaan sekajätteeseen. Paperiset kääreet menevät kartonkikeräykseen.

