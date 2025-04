ThreatQuotient célèbre une année record marquée par une croissance majeure de clients et partenaires, d'innovation produit et de reconnaissance de l'Industrie

Paris, France. 16 avril 2025 – ThreatQuotient, un innovateur de premier plan dans les plateformes de renseignement sur les menaces, a réalisé une croissance et une innovation exceptionnelles au cours de l'année écoulée. Cette croissance a été alimentée par une demande croissante du marché pour des technologies simples d'automatisation de sécurité, et ceux afin de relever les défis liés à la gestion du renseignement sur les menaces et aux opérations de sécurité. Le rapport annuel de ThreatQuotient sur l'Évolution de l'Adoption de l'Automatisation de la Cybersécurité a souligné cet élan. En effet, le nombre de répondants affirmant que l'automatisation de la cybersécurité est importante pour leur organisation a augmenté pour la troisième année consécutive et 99% ont déclaré avoir plus de budget à consacrer à l'automatisation.

L'augmentation de la demande de clients et l'approche axée sur les données de ThreatQuotient pour résoudre les problèmes difficiles des opérations de sécurité ont permis à l'entreprise d'atteindre plusieurs étapes importantes de croissance, ainsi qu'une reconnaissance de l'industrie grâce à de multiples distinctions et récompenses.

Étapes Clés

ThreatQ TDR Orchestrator a augmenté sa base de clients de 127%.

ThreatQ Community, une communauté de partage de renseignements sur les menaces a considérablement augmenté, connaissant une multiplication par 5 par rapport à l'année précédente.

Au cours de l'exercice fiscal récemment terminé le 31 janvier 2025, ThreatQuotient a atteint l'étape financière de l'équilibre de trésorerie opérationnelle.

John Czupak, PDG de ThreatQuotient, a commenté : "Au cours de l'année écoulée, ThreatQuotient a renforcé sa position de leader de l'industrie en élargissant ses capacités en matière de renseignement sur les menaces, de collaboration et de partage, en mettant l'accent sur l'automatisation de la sécurité et l'IA. Forts de cet élan, nous nous engageons à développer encore davantage l'innovation en 2025 en nous concentrant sur l'expérience client, en offrant de la valeur et des résultats et en façonnant l'avenir du renseignement sur les menaces et de la cybersécurité."

Dans un début d'année 2025 dynamique, ThreatQuotient a rafraîchi sa marque et son site Web pour souligner son innovation de pointe et renforcer sa position de premier plan sur son marché.

Une Année d'Innovation et de Collaboration

En 2024, ThreatQuotient a lancé de nouvelles capacités, y compris l'utilisation ciblée de l'IA qui intègre l'IA générative, le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique (ML) dans la plateforme ThreatQ et TDR Orchestrator pour rationaliser les opérations de sécurité et améliorer la détection, l'investigation et la réponse aux menaces. ThreatQuotient a également annoncé sa première intégration avec ChatGPT que les équipes peuvent utiliser pour aider à l'enrichissement, à l'automatisation et à la correction. Dans l'ensemble, ThreatQuotient a publié un nombre record d'intégrations en 2024, élargissant ce qui était déjà le plus grand écosystème sur le marché des plateformes de Threat Intelligence.

Le dévouement de ThreatQuotient à l'innovation est motivé par son souci de fournir le meilleur produit pour répondre aux besoins des clients, optimiser l'expérience utilisateur et atteindre les résultats souhaités par les clients. Par exemple, ThreatQuotient a joué un rôle essentiel dans la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les capacités de gestion du renseignement de ThreatQ, pour la surveillance des menaces en temps réel et les capacités en matière de réponse aux incidents ont aidé à protéger l'événement de plus de 140 cyberattaques et ont empêché des perturbations majeures de cet événement de renommée mondiale.

ThreatQuotient a par ailleurs annoncé plusieurs nouveaux partenariats importants en 2024, comprenant, mais sans s'y limiter :



La plateforme ThreatQ est disponible sur AWS Marketplace pour permettre aux clients de rationaliser l'achat, le déploiement et la gestion de leur plateforme de renseignement sur les menaces directement dans leurs comptes AWS.

SiloBreaker et ThreatQuotient ont élargi leur partenariat, intégrant les données de Silobreaker dans la plateforme ThreatQ pour permettre aux organisations de contextualiser les indicateurs techniques de menace et d'analyser les informations de menace non structurées à grande échelle.

ThreatQuotient et Ask Sage ont établi un nouveau partenariat visant à améliorer l'efficacité de la cybersécurité pour les gouvernements. Le partenariat intègre les capacités d'IA d'Ask Sage avec la plateforme ThreatQ pour permettre aux utilisateurs d'utiliser en toute sécurité l'IA et de former des modèles d'IA en utilisant du renseignement organisé.

De plus, ThreatQuotient a organisé sa première Cyber Rhino Threat Week. L'événement a réuni plus de 550 professionnels de la cybersécurité avec 17 intervenants de l'industrie reconnus pour explorer les meilleures pratiques en matière de renseignement et d'automatisation de la sécurité.

Reconnaissance de l'Industrie

Pour la quatrième année consécutive, ThreatQuotient a été positionné comme un Leader Technologique 2025 dans la SPARK Matrix pour la Gestion du Renseignement Numérique sur les Menaces par QKS Group. Notamment, dans le rapport de cette année, ThreatQuotient s'est classé au premier rang du marché pour l'excellence technologique.

En 2024, ThreatQuotient a également reçu :

Le Gold Globee Award pour le Renseignement sur les Menaces

Donner en Retour Tout en Regardant Vers l'Avenir

ThreatQuotient continue de fournir un soutien pour aider à protéger la population de rhinocéros et à sensibiliser aux menaces qui pèsent sur ces animaux, en s'associant à Helping Rhinos pour adopter plusieurs rhinocéros. Son soutien financier est destiné aux programmes d'éducation à la conservation, aux initiatives anti-braconnage et à la préservation de l'habitat.

Tourné vers l'avenir, ThreatQuotient continue son engagement envers la Threat Intelligence, l'automatisation et l'IA qui est essentiel pour naviguer dans les défis complexes de la cybersécurité et d'investir et de construire une communauté préparée aux menaces à venir.

À propos de ThreatQuotient



ThreatQuotient améliore les opérations de sécurité en fusionnant des sources de données, des outils et des équipes disparates afin d'accélérer la détection, l'investigation et la réponse aux menaces (TDIR). ThreatQuotient est la première plateforme de veille sur les menaces, conçue et pilotée par les données. Elle aide les équipes à prioriser, automatiser et collaborer sur les incidents de sécurité ; elle permet une prise de décision plus ciblée ; et optimise les ressources limitées en intégrant les processus et technologies existants dans un espace de travail unifié. Résultat : moins de bruit, une priorité claire pour les menaces et la possibilité d'automatiser les processus grâce à des données haute fidélité. La plateforme d'intégration, la gestion des données, l'orchestration et l'automatisation de ThreatQuotient, leader du secteur, prennent en charge de nombreux cas d'utilisation, notamment la gestion et le partage de la veille sur les menaces, la réponse aux incidents, la traque des menaces, le spear phishing, le tri des alertes et la gestion des vulnérabilités. ThreatQuotient a son siège social en Virginie du Nord et exerce ses activités internationales en Europe, dans la région MENA et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.threatq.com.

Contact média

Paula Elliott

C8 Consulting pour ThreatQuotient

Paula@c8consulting.co.uk

+44 7894 339645