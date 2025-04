TORONTO, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviva Canada est ravie d’annoncer que 10 autres communautés de partout au Canada mettront bientôt en place des bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques (VÉ) grâce à son programme « Changez, rechargez », en partenariat avec Jour de la Terre Canada. C’est aussi la première fois que le programme financera un projet d’infrastructure pour VÉ en territoire autochtone.

Voici les communautés qui profiteront d’une subvention :

Première Nation We’koqma’q (N.-É.)

District régional de qathet (C.-B.)

Municipalité de Neguac (N.-B.)

Village d’Arcadia (N.-B.)

Municipalité de Thames Centre (Ont.)

Ville d’Essex (Ont.)

Ville de Fort Erie (Ont.)

Ville d’Otterburn Park (Qué.)

Ville de Gravelbourg (Sask.)

Ville de Radisson (Sask.)

Le programme « Changez, rechargez » est une initiative qui vise à éliminer les obstacles à l’adoption des VÉ dans les communautés moins bien desservies sur le plan des bornes de recharge publiques. Depuis 2021, ce partenariat d’une valeur de 3 M$ permet aux municipalités et aux communautés autochtones de demander un financement pour l’installation de bornes de recharge de niveau 2. Au cours de ses deux premières années, le programme a accordé un financement à 15 municipalités de partout au pays.

« Nous sommes reconnaissants de l’enthousiasme qu’a suscité le programme Changez, rechargez dans les municipalités, et nous sommes heureux qu’Aviva ait pu apporter des changements positifs au sein de nombreuses collectivités de partout au Canada, affirme Pascal Dessureault, chef des Affaires publiques, du Marketing et des Communications à Aviva Canada. Bien qu’il s’agisse de la dernière année du programme, nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire pour soutenir la transition climatique et nous avons hâte d’en explorer les possibilités. »

« Depuis trois ans, dans le cadre du programme Changez, rechargez offert en partenariat avec Aviva Canada, nous aidons de petites communautés rurales de partout au Canada à concrétiser leurs projets d’infrastructures publiques pour VÉ, ajoute Valérie Mallamo, directrice générale de Jour de la Terre Canada. Nous avons hâte que les communautés de cette dernière cohorte puissent profiter du programme et encouragent l’adoption des VÉ auprès de leurs résidents. »

Témoignages des municipalités ayant reçu une subvention pendant la troisième année d’existence du programme :

« L’installation de nouvelles bornes de recharge pour VÉ reflète l'engagement continu de Fort Erie à bâtir un avenir plus vert. Cette subvention nous permet d'intensifier nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. Il est encourageant de voir que notre communauté prend des mesures concrètes et durables, en accueillant notamment le premier véhicule électrique et en améliorant l'infrastructure locale de recharge. »

— Wayne Redekop, maire, ville de Fort Erie

« La Première Nation We'koqma'q a demandé une subvention dans le cadre du programme Changez, rechargez parce que nous sommes déterminés à bâtir un avenir plus vert et plus durable pour notre communauté. Face aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés, notamment la montée des eaux et le nombre accru d'inondations, nous savons qu'il est important d'agir maintenant. Ce financement nous permet d'investir dans des transports et des infrastructures plus propres; nous pouvons ainsi réduire les émissions et avoir une plus grande autonomie énergétique. Ce soutien représente donc un grand pas en avant pour notre communauté, et nous nous réjouissons des effets positifs qu'il entraînera pour les générations à venir. »

- Jordan Keeling, directeur des Travaux publics, Première Nation We'koqma'q

« Le district régional de qathet est fier d'avoir été sélectionné pour le programme Changez, rechargez, qui permettra d’installer les bornes de recharge publiques pour VÉ dont nos communautés rurales, éloignées et insulaires ont tant besoin, y compris l'île Texada. En élargissant l'accès aux bornes de recharge pour VÉ dans les régions mal desservies, nous soutenons le transport durable, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre, nous encourageons le tourisme et nous renforçons les économies locales et régionales. Cette subvention est une étape cruciale pour atteindre nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques et assurer un avenir plus solidaire et plus résilient à nos communautés. »

- Mikhael Drosdovech, responsable des Actifs et des Projets d’investissement, district régional de qathet

