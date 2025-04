Indstilling af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S foreslår valg af Sofia Arhall Bergendorff som yderligere bestyrelsesmedlem for PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Sofia Arhall Bergendorff vil blive indstillet på den ordinære generalforsamling for PARKEN Sport & Entertainment A/S den 23. april 2025, jf. selskabsmeddelelse nr. 8 fra 2025.

Sofia Arhall Bergendorff anses som uafhængig i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Der henvises til vedlagte bilag for en angivelse af Sofia Arhall Bergendorffs tillidshverv og kompetencer.

Med venlig hilsen

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Henrik Møgelmose

Bestyrelsesformand

Attachment